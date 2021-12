Es una carrera contra el reloj. En menos de una semana, el próximo lunes 13 de diciembre, vence el plazo para que las organizaciones políticas inscriban sus planchas al Senado de la República y a las cámaras de representantes en los 32 departamentos del país y Bogotá.



A pesar de la trascendencia del hecho para la gobernabilidad del país, las tres coaliciones con mayores opciones, según todas las encuestas, muestran inquietantes fracturas.



Por parte de los partidos más sólidos, soplan vientos que presagian tormentas de consecuencias imprevisibles para su unidad. Es, por ejemplo, el caso que se vive al interior del Centro Democrático en donde Álvaro Uribe Vélez impuso a Miguel Uribe Turbay como número uno en la lista al Senado, en contra de los intereses de María Fernanda Cabal quien creía se había ganado este derecho por haber sido la segunda en las encuestas que le dieron el tiquete a Oscar Iván Zuluaga para las presidenciales.



Los nubarrones en el horizonte de las coaliciones no son menores. En efecto, en la del Pacto Histórico, en principio, se anunció que iba a hacerse una encuesta para elegir a la cabeza de lista al Senado, una decisión que al día de hoy está descartada por la falta de tiempo. Si bien se ha dicho que el primer lugar debe ser para Gustavo Bolívar, uno de los más leales y cercanos escuderos de Gustavo Petro, otras voces exigen que sea una mujer. Podrían ser María José Pizarro e incluso se ha llegado a plantear que Francia Márquez decline su precandidatura presidencial y tenga el primer renglón.



El precandidato Óscar Iván Zuluaga y los demás precandidatos presidenciales del Centro Democrático. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

En la Coalición Centro Esperanza estalló una crisis a escasas horas del cónclave que le dio vida. Humberto de la Calle Lombana, exjefe del equipo negociador que logró firmar el acuerdo de paz con las Farc, confesó su desazón por no poder ir todos en una lista.



Incluso, anunció que preferiría hacerse a un lado. Esto porque los hermanos Galán consideran que pueden llevar también una lista a nombre de su recuperado partido, el Nuevo Liberalismo.



Así, Ángelica Lozano mostró su inconformidad y dijo que, aunque respectaba la autonomía del Nuevo Liberalismo, la decisión de dicha colectividad, afectaba a la coalición. “Es absurdo que la Coalición Centro Esperanza se dedique a debatir públicamente cosas mecánicas. Mientras Petro y Rodolfo sí están haciendo política y planteando ideas, aquí el gran debate es sobre conformación de listas a Congreso y no sobre propuestas para el país. Grave error”, respondió Carlos Fernando Galán.



En la Coalición Equipo por Colombia el panorama luce más sosegado, por ahora, aunque a cuenta gotas cada uno ha dejado ver sus cartas. Así, David Barguil sabe que la cabeza de lista del Partido Conservador estará el actual congresista Efraín Cepeda; mientras que Dilian Francisca Toro de La U ya anunció que el número uno será para la deportista Catherine Ibargüen.

Caterine Ibargüen y Dilian Francisca Toro Foto: César Melgarejo

Para el analista y estratega político, Guillermo Henao, si está coalición de derecha logra unir a diferentes sectores, incluidos Gutierrez, Char, Peñalosa, Echeverry entre otros, podría llegar a conjugar un candidato único en marzo para hacerle el contrapeso necesario a Petro y al resto de candidatos.



Destaca también que el mayor reto que enfrenta una coalición de este tipo “es poder establecer una narrativa de seguridad, crecimiento económico y satisfacción de necesidades en medio de un gobierno que ha sido de derecha y no goza de buena imagen frente al electorado”.

Pero, ¿por qué se da esta situación?

De acuerdo con el calendario electoral, el próximo lunes 13 de diciembre se vence el plazo para que las organizaciones políticas inscriban sus planchas al Senado y a las cámaras de representantes en los 32 departamentos del país y Bogotá.



La norma indica que lo podrán hacer aquellos partidos y movimientos políticos que tengan personería jurídica y los grupos de ciudadanos que hayan recogido firmas para apoyar estas aspiraciones, los cuales quedarán a la espera de que la Registraduría Nacional verifique los apoyos conseguidos y les dé el aval definitivo para competir.



Como es tradicional, muchas de las grandes decisiones quedan para el final y en varios casos los nombres definitivos –incluido el número uno de la lista– solamente se conocen minutos antes de que la organización política registro sus aspirantes al Legislativo.

Ingrid Betancourt hablando de los acuerdos en la Coalición Centro Esperanza. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

El nombre de quien ocupa el número uno de la lista es uno de los más esperados, aunque, en términos prácticos, no siempre es el más importante de la plancha. Colombia tiene el sistema de listas abiertas y cerradas y la trascendencia de quien ocupe esta dignidad está directamente relacionada con el camino que cada colectividad aporte.



En una lista cerrada, por ejemplo, el número uno es vital, ya que en este sistema los ciudadanos votan por esta persona y, a partir del número de votos que obtenga, se van eligiendo los demás candidatos que aparecen en el registro.



Este mecanismo lo utilizó el Centro Democrático en el 2014, cuando hizo presencia por primera vez en el Congreso. En ese momento, el expresidente y jefe máximo de la colectividad, Álvaro Uribe, fue el número uno de la lista y su alta votación le permitió tener una bancada de alrededor de 20 senadores.



En la lista abierta, en cambio, el número uno no cuenta a la hora de armar la lista, ya que cada candidato tiene su propio número y los electores votan por cada uno de ellos. En estos casos el número uno es la persona que encabeza la lista, pero su votación no influye en el número de congresistas que sean elegidos.

Esta vía, cuestionada por algunos sectores por diferentes motivos, es la que utiliza la mayoría de los partidos y movimientos políticos tomando en cuenta que no siempre existe una persona con la fuerza política que arrastre la elección de varios legisladores.

Esta especie de maratón en la última semana de la inscripción de candidatos al Congreso se da por diferentes motivos. Por un lado, los partidos políticos se toman hasta el último minuto para hacer sus cálculos y tratar de escoger a los mejores candidatos y a quienes puedan aportar una mayor votación.



Todas las organizaciones políticas quieren tener las bancadas más grandes, tanto en Senado como en Cámara, y alcanzar una buena parte de la “torta legislativa”, lo que les permite tener una capacidad de manejo alta en la aprobación de leyes y reformas constitucionales y en las posiciones que adopten ante el próximo gobierno, que también será elegido en el 2022.

El Pacto Histórico es liderado por el senador Gustavo Petro. Foto: Twitter Gustavo Petro

De otro lado, la puja interna por la adjudicación de los números en cada lista es intensa en varios casos. Entre los números más apetecidos están, por ejemplo, el uno, el 10 y el 100 que, para algunos candidatos, son los que mayor recordación pueden tener entre los ciudadanos.



Y, adicionalmente, el recaudo de los documentos necesarios para el registro de los aspirantes tampoco es una tarea fácil. En esta labor hay certificaciones de entidades de control y demás que acompañan el aval que entrega un partido o movimiento político y en estos momentos deben estar tratando de conseguir apuradamente varios aspirantes.

¿Qué pasa si no hay acuerdos?

Por los lados de la Centro Esperanza, según lo conocido hasta el momento, habría dos listas al Senado: una del Nuevo Liberalismo y otra del resto de movimientos políticos que la conforman. Para algunos observadores, esta repartición -si se mantiene- podría restarle fuerza y generar confusión en algunos ciudadanos, los cuales no tienen demasiada claridad sobre la mecánica electoral.



Y el Pacto Histórico se sigue debatiendo entre los intereses de algunos de los sectores que lo integran y que, al parecer, no logran ponerse de acuerdo en el porcentaje de participación de cada uno en las listas al Congreso y la ubicación de los candidatos a estar en esta competencia. Un mensaje que genera dudas para los electores ya que, según la fotografía de las encuestas al día de hoy, muestran la enorme opción de ganar la presidencia en cabeza de Gustavo Petro.



¿Cómo será su gobernabilidad si no tiene una fuerza política robusta en el Congreso?

El resto de partidos y movimientos políticos tiene por delante una semana crucial en sus aspiraciones al Congreso, en la que la ubicación de candidatos en sus listas será el tema más debatido con el propósito de acertar y tener las bancadas más amplias en el Legislativo.

