Hasta las 6 de la tarde de este lunes tienen plazo los diferentes partidos y movimientos políticos para hacer modificaciones en las listas al Congreso que inscribieron.



Y, hasta ahora, todo indica que entre las modificaciones más llamativas, en lo que tiene que ver con las aspiraciones al Senado, se dan en Cambio Radical y en el Centro Democrático. Esto sin desconocer lo que ha ocurrido en otras organizaciones políticas.

En Cambio Radical hay dos modificaciones que llaman la atención. En primer lugar se definió que el exconcejal de Bogotá Yefer Vega, será el número 2 de la lista. El número 1 será el exministro David Luna.



Inicialmente se había planteado que la segunda de la plancha sería la excontralora Sandra Morelli, pero finalmente se anunció que será Vega y que la exfuncionario ya no estará en la lista del partido cuyo jefe natural es el exvicepresidente Germán Vargas.



En Cambio también estará la senadora Amanda Rocío González, a quien el Centro Democrático le negó el aval. Aunque hay voces que señalan que estaría inmersa en doble militancia, ella asegura su decisión está enmarcada en la legalidad.



Por los lados del uribismo la situación no parece sencilla. Hay que recordar que por decisión personal no intentarán repetir María del Rosario Guerra, José Obdulio Gaviria, Ernesto Macías, Edward Rodríguez y Carlos Felipe Mejía.



Pero ahora se confirmó que tampoco estará en la lista Fernando Nicolás Araújo ni la senadora Ruby Chagüi, una de las congresistas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe.



Araújo aseguró que lo de él fue una decisión personas, que desde que inició había dicho que solamente estaría por dos periodos. en su reemplazo en la lista estará Enrique Cabrales, representante a la Cámara que es el cuñado de Tomás Uribe.



Y Ruby, a pesar de la insistencia de Uribe, definitivamente tomó la decisión de no aspirar debido a que un hermano suyo, Elver Chagüi, esposo de la representante Sara Piedrahita, estará en la lista a Senado del partido de ‘la U’. Ambos son de Córdoba y allí está su principal caudal electoral



