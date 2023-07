En menos de cuatro meses, los colombianos elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las Juntas Administradoras Locales (JAL) para el periodo 2024–2027.



Para este certamen electoral, los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que pretendan elegir candidatos suyos como ediles, concejales, diputados, deberán inscribir su lista de candidatos de dos formas: por voto preferente y por voto no preferente. ¿Qué son y en qué se diferencian?



Voto preferente

También conocido como lista abierta, el voto preferente es aquel en el que los votantes tienen la posibilidad de seleccionar a su candidato preferido. Es decir, al votar los ciudadanos deben elegir un partido y, si lo desean, seleccionar su candidato favorito marcando el logo del partido o movimiento al que pertenecen y su número en el tarjetón.



Esto ya que los líderes de los partidos definen quiénes son los miembros del partido que harán parte de la lista pero la decisión del "orden" se transfiere a los votantes.

Formulario E-14 presentado por la Registraduría Nacional. Foto: Registraduría Nacional

Voto no preferente

Al contrario de lo anterior, el voto no preferente está ligado directamente a las listas cerradas, que son aquellas que presenta un partido político y en las que los

votantes no tienen la posibilidad de seleccionar a un candidato en específico. Votan por partidos y no por personas a la hora de marcar los tarjetones para elegir corporaciones públicas.



En ellas, hay un orden descendente que comienza con el número uno o cabeza de lista.

En la medida en la que un partido va obteniendo más votos se eligen más personas de la lista o plancha que haya presentado esa colectividad.



El orden de la lista es definido por los líderes de esos partidos. Si un partido

usa listas cerradas, los políticos que estén más arriba en la lista tienen mayores

probabilidades de resultar elegidos.

El registrador Alexander Vega presentó el nuevo formato de formulario E-14 Foto: Registraduría

Cambios en los tarjetones electorales

Cabe recordar que frente a partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, la Registraduría Nacional del Estado Civil presentó las novedades de las tarjetas electorales y formularios E-14 para las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre del 2023.



Estos consisten en la existencia de unas marcas de agua para que sean una guía de un círculo para que los jurados de votación diligencien y rellenen en aquellas casillas donde se obtenga votación. "Con ellos tendremos una guía homogénea a nivel nacional", indicó la entidad.



Asimismo, se presentó el agrupamiento para las tarjetas electorales y formularios E-14 de las corporaciones públicas de las listas sin voto preferente y con voto preferente. "Para que los jurados puedan identificar dónde están las casillas y no confundirlas al momento del escrutinio de la mesa".



Si tienes preguntas o comentarios o quieres que escribamos un tema para ti, envía un correo a penram@eltiempo.com



Juan Pablo Penagos Ramírez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA