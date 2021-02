Líderes políticos y académicos piden garantías en caso Uribe

Luego de que se conociera un memorando enviado por el abogado Reinaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, al fiscal Gabriel Ramón Jaimes cuarenta preguntas sobre el mencionado proceso, este miércoles un grupo de líderes políticos y miembros de la academia le pidieron al ente acusador garantías en este proceso.

El proceso contra Uribe, por supuesta manipulación de testigos, se llevaba en la Corte Suprema de Justicia, pero pasó a manos de la Fiscalía tras la renuncia del expresidente Uribe a su curul en el Senado.



"Compartimos la preocupación del senador Ivan Cepeda, reconocido como víctima en el proceso, por la ausencia de garantías que ofrece el Fiscal Gabriel Jaimes, el desconocimiento de las pruebas ya practicadas por el máximo tribunal de la justicia penal en Colombia y el intento de desviar la investigación hacia el testigo principal de esta causa", dicen los ciudadanos en la carta enviada al fiscal General, Francisco Barbosa.



Los firmantes de la comunicación anuncian que se constituyen como "veedores públicos en medio de este proceso".



"Por estas razones, las ciudadanas y ciudadanos que suscribimos esta carta pública, le solicitamos al Fiscal que ofrezca plena y reales garantías en la actual etapa procesal y que sus delegados observen el principio de no impunidad que debe guiar el organismo fiscalizador que usted dirige", indica la carta.

Vea aquí la carta

Justamente este martes Cepeda y su defensa señalaron que el fiscal Jaimes, según ellos, ha desviado el proceso y ha reorientado investigar a las víctimas, al testigo principal del caso Juan Guillermo Monsalve, y no al imputado: el exsenador Álvaro Uribe.



“De manera fundada debo expresarle que no creo en su imparcialidad, no creo en su independencia, creo que en sus manos la justicia para las víctimas y la verdad que necesita la sociedad, están muy distantes”, se lee en un memorando radicado por la defensa de Cepeda ante la Fiscalía.



Al mismo tiempo que se radicaba este memorando, se conoció que el senador Cepeda fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por supuestamente borrar chats que servían como evidencia en medio de este proceso.



POLÍTICA