“El Partido Liberal ha tomado la decisión de apartarse de la construcción del proyecto de ley de reforma a la salud liderado por el Gobierno Nacional”.



Con esa frase, el expresidente César Gaviria notificó con un comunicado ayer al gobierno del presidente Gustavo Petro de lo que ya se veía venir: la separación de los liberales del grupo de partidos que apoya la reforma de la salud propuesta por esta administración.

César Gaviria Trujillo, expresidente de Colombia y jefe único del Partido Liberal. Foto: Héctor Fabio Zamora. Archivo El Tiempo

Como lo informó este diario el lunes, la decisión de Gaviria se precipitó luego de que el texto supuestamente construido en consenso con la ministra Carolina Corcho no recogió las ‘líneas rojas’ que el liberalismo, y también ‘la U’ y los conservadores, habían planteado para apoyar el proyecto: que se mantuviera el papel principal de las EPS privadas en el aseguramiento de pacientes y que se garantizaran los derechos de los colombianos a elegir su prestadora de salud y sus médicos.



En el texto entregado por el Ministerio de Salud no quedaron, al menos no como lo pedían los partidos, esos y otros puntos. Y por eso los liberales, liderados por Gaviria, se apartan del proyecto del Gobierno. EL TIEMPO se comunicó con esa cartera, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.



Ahora bien, ni los conservadores ni ‘la U’ –que también forman parte de la coalición del Gobierno como el Partido Liberal– se apartarán por ahora del proyecto de Petro. Así lo confirmó ayer la directora de ‘la U’, Dilian Francisca Toro: “Con Efraín Cepeda ya hablamos. Como establecimos en la noche del lunes con el Presidente, vamos a esperar el articulado”.



Esto de todas maneras es una negociación frente a dos perspectivas casi que antagónicas del sistema de salud. FACEBOOK

TWITTER

Cepeda, director del Partido Conservador, por su parte, aseguró: “Esperaremos el texto a ver si refleja nuestras dudas”. Sin embargo, esto sería después de Semana Santa, cuando se analice artículo por artículo. El senador conservador igualmente dijo que el texto final lo enviarán a sus respectivas bancadas para revisarlo. Eso sí, ambos le lanzaron una advertencia al Gobierno, ya que si el documento no incluye los consensos, tomarán el mismo camino de los liberales. “Si la ministra insiste en su proyecto inicial, no lo acompañaremos”, sostuvo Cepeda.



La representante del partido Alianza Verde y coordinadora ponente del proyecto, Martha Alfonso, en diálogo con ese diario, por su lado, señaló que los partidos han interpretado como acuerdos aspectos que no lo eran. “Esto de todas maneras es una negociación frente a dos perspectivas casi que antagónicas del sistema de salud. Y lo que se ha ido construyendo es un ejercicio de acercamiento de esas posturas casi que opuestas”, manifestó. Alfonso asegura que el Gobierno tiene aún los votos para que pase, al menos, por la Comisión Séptima.

El presidente Gustavo Petro con el texto de la reforma de la salud. Foto: Presidencia de la República

Sin embargo, si los conservadores y ‘la U’ también se apartan, los apoyos de la coalición del Gobierno se desbaratarían y la reforma quedaría hundida, más aún teniendo en cuenta que en el Congreso se habla que el Gobierno se centró en las últimas semanas en los tres partidos y los verdes aún no toman decisión.



Me parece raro que el Gobierno insista porque la ventana de oportunidad se está cerrando FACEBOOK

TWITTER

También habrá que esperar qué tan firme está el bloque liberal alrededor de la decisión anunciada por su jefe. Esa solidez se ha visto amenazada antes, entre otras razones, porque el ministro de la Política, Alfonso Prada, es liberal de origen. Así que no es descartable que Prada y otros miembros del alto Gobierno se estén moviendo para atraer votos rojos, a pesar de la oposición de Gaviria.



Este diario conoció que en algunos liberales hay molestia porque el expresidente lanzó el comunicado sin consultar a la bancada. Si bien él es el jefe del partido, algunos sectores cuestionan la decisión y hay quienes dicen que se pudo haber votado artículo por artículo, según lo que considerara la coalición.



Analistas coinciden en que el panorama no está fácil. Yann Basset, docente de la U. del Rosario, dice que “es muy difícil que salga a estas alturas. Me parece raro que el Gobierno insista porque la ventana de oportunidad se está cerrando”. Concluye en que este proyecto podría tener el mismo destino de la reforma política.

AURA SAAVEDRA

REDACCIÓN POLÍTICA Y SALUD

