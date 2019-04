Liberales piden la renuncia del Ministro de Ambiente

En medio de un debate de control político sobre la deforestación, la bancada de Cámara del Partido Liberal le pidió la renuncia al ministro de Ambiente, Ricardo Lozano.

Los argumentos de los congresistas se basan en que, según afirmaron, hasta el momento el ministro "no ha hecho nada para evitar la deforestación que ya alcanza las 280 mil hectáreas", también le critican que Lozano "fue a defender el regreso de la fumigación con glifosato ante la Corte Constitucional".



Igualmente le reprochan que , de acuerdo con el representante Harry González, "este ministro todavía no ha sentado una posición frente a la utilización del fracking en Colombia".



"Está demostrado que este ministro no defiende el medio ambiente, es mejor que lo nombren en otra cosa", expresó González.



Poco después refutaron desde el Centro Democrático.



"Ojalá, ministro, usted no se vaya , sino que se quede todos los cuatro años para que siga defendiendo el medio ambiente de este país", aseguró el representante uribista Gabriel Vallejo.

Frente a la deforestación, el representante Julián Peinado calificó la situación como "alarmante" y reveló que, por ejemplo, de seguir la tendencia, en 35 años Antioquia no tendrá bosques.



“Se estima que la extensión de bosques andinos en Colombia originalmente era de 2.051.282 de hectáreas, de las cuales solo quedan 800.000 según el Observatorio de Bosques de Antioquia. Si seguimos así, en 35 años no habrá bosques en Antioquia”, citó el parlamentario.



