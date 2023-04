Luis Fernando Velasco llegó al Ministerio del Interior con el mensaje de que el Gobierno va a negociar “congresista por congresista” para “sacar adelante los proyectos sociales”. Así se lo dijo a este diario.



Por eso, los partidos reaccionaron y cuestionaron esta posible estrategia, pues iría directamente en contra de la institucionalidad de las colectividades y las debilitaría.

La herramienta que tienen los partidos para hacerle contrapeso a esta determinación es la ley de bancadas, es decir, la 974 de 2005.Entró en vigor a mediados del 2006 con el propósito de regular la actuación de los partidos para que actúen “en grupo y coordinadamente”.



Esta ley establece que los partidos crearán sus propias “reglas especiales” para el “funcionamiento de sus bancadas y los mecanismos para la coordinación de sus decisiones dentro de las corporaciones públicas, en las que se establezcan obligaciones y responsabilidades”.



Jairo Libreros, analista político y docente de la Universidad Externado, asegura que es muy efectiva para contrarrestar el menudeo de votos para la Presidencia. Esa práctica, dice él, es “devastadora para los partidos” y “para el equilibrio de poderes”, por eso “su importancia para equiparar la cancha”. “Busca que haya partidos fuertes que tengan las capacidades para relacionarse con el Ejecutivo”, dice.

César Gaviria, del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U' han usado la ley de bancadas para controlar la decisión de sus partidos . Foto: Prensa

En este camino, la analista Nadia Pérez, docente de la Unab, destaca que la estrategia del Gobierno “entra en una disputa de política formal e informal” y es aquí donde la ley de bancadas le da “vida política al interior de los partidos”, al permitir discusiones en su interior y al mismo tiempo llegar a consensos que sean llevados de forma unánime a instancias como el Congreso.



Y es que es al amparo de esta legislación que los partidos pueden tomar decisiones que deben ser asumidas por todos sus miembros como obligatorias. Sobre este tema, el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández comentó que para que las determinaciones sean vinculantes, estas deben ser decididas por toda la bancada y no son simplemente “órdenes de los directores”.



Al llegarse a cumplir con los requisitos para emitirse una decisión de bancada, que varían según los estatutos de cada partido, esta es vinculante para cada congresista y tiene consecuencias disciplinarias en caso de incumplirse.



Tanto la analista Pérez como el jurista Hernández expresan que la ley les da la potestad a los partidos para que abran investigaciones disciplinarias y puedan sancionar con castigos que van desde suspensiones, o retiro del voto, hasta la expulsión de la colectividad. Libreros, por su parte, vas más allá y afirma que para quienes la incumplan podría haber acciones penales, puesto que los estatutos de los partidos tienen rango de ley para sus miembros y desobedecer órdenes de bancada podría considerarse un posible “prevaricato”.



Sin embargo, Hernández hace la salvedad de que la ley de bancadas no es absoluta y hay casos muy específicos en los que, aún con una determinación de la colectividad, se les permite a los legisladores disentir de la decisión mayoritaria. Esto al invocar la objeción de conciencia por temas morales o por posible inconstitucionalidad de la decisión tomada.



Precisamente es bajo la ley de bancadas que los tres directores de los partidos, Efraín Cepeda (conservador), Dilian Francisca Toro (‘la U’) y César Gaviria (liberal), han tratado de cohesionar a sus partidos para tener una posición conjunta frente a la reforma de la salud y así guiar la votación. Ante las decisiones que han tomado algunos congresistas, han advertido con comunicados que no pueden apoyar el proyecto.



El Gobierno, por su parte, sostiene que buscará la aprobación de sus leyes incluso si hay que hacerlo “voto a voto”.



Juan Sebastián Lombo Delgado

REDACCIÓN POLÍTICA