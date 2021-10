Las voces de los jóvenes candidatos a los Consejos Municipales de Juventud

“Este año pasamos de las protestas y de las marchas, a las propuestas, la construcción y la acción”, dice Luis García, uno de los 41.825 jóvenes candidatos que desea quedarse con una de las curules de los Concejos Municipales de Juventud, cuyas elecciones son el próximo 5 de diciembre.



El joven, de 24 años, vive en el barrio Olaya Herrera, en Cartagena, desde donde ha presenciado algunos de los problemas que aquejan a los jóvenes de su comunidad. “Temas de violencia, consumo de sustancias psicoactivas, pobreza”, dice con positivismo en su tono de voz, pues espera desde este espacio poder “proponer y construir ideas y estrategias que ayuden no solo a mi comunidad sino a toda la juventud de la ciudad".



(Lea también: Todo lo que hay que saber sobre los Consejos de Juventud).

Por primera vez en la historia, los colombianos entre 14 y 28 años elegirán a los jóvenes que los representarán a nivel municipal, departamental y nacional en los Consejos Municipales de Juventud, un mecanismo de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los jóvenes ante la institucionalidad.



Aunque es una propuesta que se lanzó en el año 2019 y se estableció en la Ley 1622 de 2013, ‘cae como anillo al dedo’ tras un año marcado por las manifestaciones en las que miles de jóvenes han alzado la voz buscando representación y demandando sus derechos.

Facebook Twitter Linkedin

Luis García, de Cartagena, tiene 24 años y es candidato a los Consejos Municipales de Juventud. Foto: Cortesía EL TIEMPO

“Es una respuesta para el momento histórico que está atravesando el país. Los jóvenes, democráticamente, van a poder ejercer una interlocución por los Gobiernos locales, departamentales y a nivel nacional, a través de estos mecanismos que les brindan una legitimidad política. Ya no tienen que recurrir a las vías de hecho, sino que pueden hacer sus reclamos a través del diálogo y van a poder hacer uso de estas herramientas democráticas para representar a su comunidad”, dice Cristian Romero, secretario nacional de la Mesa Multipartidista, por la cual se inscribieron 4.350 listas con más de la mitad de los aspirantes.



Karen Yulie Ibargüen Cosme, de 20 años, coincide. La joven, que es vocera de uno de los puntos de resistencia del Paro Nacional y hace parte de las comunidades afrocolombianas (Narp), se lanzó como candidata a los Consejos Municipales de Juventud por Cali debido a que quiere trabajar para la construcción de espacios que permitan que los jóvenes hagan incidencia efectiva.



Tras las manifestaciones, asegura que se dio cuenta que “no se trata de salir a tirar piedra. Esta coyuntura nos ayudó a repensarnos y a apropiarnos de los espacios de participación. Ahora queremos hacer política pues los Consejos Municipales de Juventud son espacios para que nosotros desarrollemos nuestro crecimiento social, personal, de unión y decisión”.



(Le puede interesar: Incentivos para empleadores que contraten a jóvenes en Valledupar).

Facebook Twitter Linkedin

Karen Yulie Ibargüen Cosme, de Cali, tiene 20 años y es candidata a los Consejos Municipales de Juventud. Foto: Cortesía EL TIEMPO

Por su parte, Magda Catalina Jiménez, profesora de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado cree que precisamente estos Consejos van a permitir “la solidificación y estructuración de los jóvenes como un actor ya político (...) es otra instancia más en la que ellos pueden incidir en la construcción de política pública, en la construcción de valores políticos, en la crítica al sistema, así como en su cooperación y confrontación con el”.



A sus cortos 16 años, Laura María Ortiz, del municipio de Apartadó, en Antioquia, lo tiene más que claro. “Cualquier joven puede hacer política, de hecho, es importante que nos adueñemos de nuestro país. Estamos luchando hoy para que el mañana sea mejor”, indica la joven, quien cuenta que su propuesta va encaminada a mejorar la educación para los jóvenes de su comunidad.

Facebook Twitter Linkedin

Laura María Ortiz, del municipio de Apartadó, Antioquia, tiene 16 años y es candidata a los Consejos Municipales de Juventud. Foto: Cortesía EL TIEMPO

La apuesta del Gobierno es precisamente esta: que los más jóvenes comiencen a ver al Estado como la forma de solucionar “sus inconvenientes”.



Así se lo dijo a EL TIEMPO el Consejero de juventudes, Juan Sebastián Arango, quien asegura que “esta es una conversación de participación política y pública por parte de todos ellos, los que marchan o están en la primera línea, los que no marchan, los emprendedores, los que hacen activismo digital. En el fondo lo que hay es un gran debate sobre hacia dónde queremos llevar el rumbo de este país y qué mejor que la democracia para canalizar estas opiniones”.



(Le recomendamos leer: ¿Por qué los jóvenes siguen sin conectar con la Alcaldía de Bogotá?).

Incidencia en la democracia

Debido a que es la primera vez que jóvenes de entre 14 y 17 años van a votar por su representación directa en el Gobierno, se trata de un proceso de suma importancia que, según los expertos, va a generar un cambio político incremental.



A pesar de que los jóvenes ya hacían de una u otra manera política - estando circunscritos a través de distintos movimientos o haciendo activismo en redes sociales - esta es la primera vez que se abre un espacio institucional para ellos de tal magnitud.



“La existencia de estas elecciones le da a los jóvenes espacios de réplica y de rendición de cuentas que antes no existían. Aunque no cambian la política radicalmente, hay un efecto simbólico que puede dar un espacio institucionalizado para ellos”, dice Mónica Pachón, politóloga y doctora en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.



Precisamente esto cree Juan Camilo Pérez, líder juvenil de la ciudad de Cúcuta. “Es necesario que los jóvenes asumamos nuestros propios escenarios, pues quién mejor que nosotros para hablar sobre las necesidades y apuestas que tenemos en la ciudad”, indica el joven, de 21 años, quien señaló a este diario que su motivación principal para lanzarse a los Consejos fue poder “hacer un control de las políticas públicas que van dirigidas a los jóvenes y ser unos veedores de la ciudad”.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Camilo Pérez, de Cúcuta, tiene 21 años y es candidato a los Consejos Municipales de Juventud. Foto: Cortesía EL TIEMPO

Aunque los más jóvenes ya entienden lo que es un proceso electoral y saben la importancia del voto - ejerciéndolo desde la personería de su colegio y en otros espacios -, Catalina Jiménez, de la Universidad Externado, considera que la pedagogía en esta caso se basa en la importancia de la representación.



“Van a entender que hay un peso específico a la hora de escoger a alguien para que los represente. Al tener una instancia de consulta, los gobiernos locales, nacionales y municipales, tendrán que tenerlos en cuenta, llamarlos para hacer sus políticas y para que puedan dar su opinión”, indica la experta.



Finalmente, estas elecciones trazan pistas sobre los nuevos líderes políticos que surgirán en el país y sobre las nuevas estructuras de reclutamiento de estos por parte de los partidos. “Va a existir este nuevo peldaño de participación política para armar carrera, por ejemplo, los partidos políticos colombianos lanzaron muchas listas, lo cual es importante por lo que estos pueden ofrecerle a un joven en su reclutamiento político”, dice Pachón, de la Universidad de Los Andes.



(Además: ¿Qué es la Consulta Popular Juvenil y qué propone?).

Una manera distinta de hacer política

Estos jóvenes, que hablan con tonos esperanzadores acerca de un mejor futuro para su generación, hacen una política completamente distinta a la tradicional que ha visto por décadas el país.



Son responsables con el medio ambiente, lo cual han demostrado durante su campaña para los Consejos Municipales de Juventud. “Utilizan pocos volantes y no hacen uso de medios contaminantes. Si bien hacen campaña digital, también hacen campaña de campo porque saben que las redes humanas son fundamentales”, cuenta el Consejero Municipal.

#Atención | Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional Electoral corren la fecha de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud para el próximo 5 de diciembre.



Comunicado oficial: https://t.co/EU6qLHq2m0 pic.twitter.com/7I71gUv4zM — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) August 31, 2021

Tampoco se ve la rivalidad entre los candidatos, lo cual es paisaje en Colombia antes de las elecciones presidenciales y legislativas de 2022. “A pesar de que tienen ideologías diferentes y se presentan por listas distintas, no existe la misma rivalidad que se ve en las elecciones tradicionales del país. Entienden que esas peleas de los altos dirigentes no son nuestras peleas”, indica Cristian Romero, secretario de la Mesa Multipartidista.



Y es que los jóvenes entienden que su lucha es en torno a otros temas que los afectan. Empleo, oportunidades, educación, acceso al internet, lucha contra la corrupción, sostenibilidad, género, inclusión y derechos humanos, son temas recurrentes en su conversación. “Estos temas van a marcar una agenda en términos de política pública para el país en los próximos años”, asegura el Consejero de Juventudes.



Todos coinciden en que sus propuestas van encaminadas a esto: el derecho al sueño. Karen Yulie Ibargüen, miembro de Macoas (Movimiento Afrocolombiano Socio Ambientalista) lo explica mejor: “El derecho al sueño une muchas cosas como el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a capacitarnos. Es el derecho a cumplir los sueños, pero para eso se requieren oportunidades académicas y laborales. A partir de la búsqueda de ese derecho decido lanzarme a los Consejos Municipales de Juventud”.



Los jóvenes tienen claro que no es solo responsabilidad de la institucionalidad, sino que es su deber participar en estos mecanismos para generar un cambio y pasar de la reflexión a la acción. “Creo firmemente que no solo es un derecho, sino un deber de los jóvenes innovar, participar, mejorar y visibilizar. Esta es una de las mejores opciones que tenemos”, concluye Lisvei Tombe, una joven indígena del Cauca, que a sus 23 años decidió ir por una de las 11.136 curules que se disputarán en las urnas en menos de dos meses.



(Siga leyendo: ¿Cómo aplicar al subsidio para jóvenes 'ninis’ que ofrece la Alcaldía?).

Facebook Twitter Linkedin

Lisvei Tombe, una joven indígena del Cauca, que a sus 23 años es candidata a los Consejos Municipales de Juventud. Foto: Cortesía EL TIEMPO

LAURA CAMILA VARGAS - POLÍTICA

Twitter @LauraLacavap

Más noticias