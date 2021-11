Las tres fracturas que sacuden hoy al Centro Democrático

Varios nubarrones se divisan hoy en el horizonte del gobernante partido Centro Democrático: la exigencia de la senadora María Fernanda Cabal de publicar los resultados íntegros de las encuestas que dieron la candidatura oficial a Óscar Iván Zuluaga, la acusación de plagio a la presidenta de la Cámara Jennifer Arias y la distancia abierta entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente Iván Duque por los cinco años de la firma del Acuerdo de la paz.



María Fernanda Cabal pidió que revelaran los resultados

Cabal, en el primer caso, puso en duda los resultados de la elección de Zuluaga, aunque hasta ahora había dicho que ella había aceptado las reglas de juego y que en consecuencia iba a acatarlas.



Con el paso de las horas, sin embargo, se han abierto varias fisuras que ella indirectamente puso sobre la mesa en una discusión en las redes con la influencer Natalia Bedoya.



Tras la revelación de los resultados, los cuatro perdedores –Paloma Valencia, Alirio Barrera, Rafael Nieto y la propia Cabal- rodearon al ganador y le prometieron convertirse en sus escuderos.



Incluso se dijo que Cabal sería la cabeza de lista al senado por parte del CD. Se trata de un reto difícil porque ella reemplazaría, con respecto a las elecciones pasadas, nada menos que en esa posición a Uribe.



¿Puede una persona que ha sido crítica del presidente Duque llevar nuestras banderas?, se preguntaron varios barones de la colectividad. Incluso, algunos manifestaron que ya había un acuerdo de palabra con Miguel Uribe y que el partido debería respetarlo.



Varios de los seguidores de Cabal no solo defienden su postulación, sino que manifiestan su extrañeza con los resultados que le dieron la victoria a Zuluaga porque tenían la percepción que ella iba a ganar por la manera en la que se había sintonizado con los electores.

El plagio de Jennifer Arias

Precisamente, el día que se conoció de la victoria de Zuluaga trascendió el documento de la Universidad Externado de Colombia en la que concluía que la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, había plagiado su tesis. Así surgió otro debate.



La noticia no solo le quitó brilló a la elección de Zuluaga, sino que produjo la segunda fisura en las huestes del partido. Varios de sus militantes consideran que ella debe solucionar en el menor tiempo posible y de la manera más transparente su situación. Ellos saben del impacto que tiene un hecho como este en vísperas de las elecciones.



Ella, sin embargo, ha dicho que no. Y, además, asegura que continuará en el cargo. El paso de Arias por la Cámara ha estado marcado por varias polémicas en las que la oposición le ha caído con dureza, pero también hasta los propios integrantes del CD.



En efecto, el representante a la Cámara por Bogotá Gabriel Santos –hijo del exvicepresidente Francisco Santos– llegó a poner varios carteles con el rostro de ella y con el anuncio: “Se busca”.



En opinión de Santos, su colega se escondía para no firmar un proyecto para disminuirle un mes de vacaciones al Congreso. Un hecho en el que Uribe tuvo que entrar para poner orden.



En voz baja, los parlamentarios del CD reconocen el impacto negativo que tiene en la campaña electoral la decisión de Arias de enfrentar al Externado, al fin y al cabo, se trata de una de las más prestigiosas universidades de América Latina.



Aunque la instrucción desde la dirección de la colectividad es la de respaldo hacia ella. “El partido Centro Democrático considera que todos los ciudadanos tienen derecho al debido proceso y a mantener, garantizar la presunción de inocencia. La presidenta de la Cámara no es ajena a esto, por eso hoy respaldamos a nuestra presidente para que siga ejerciendo su cargo en la Cámara de Representantes”, dijo el vocero de la colectividad, Juan David Vélez.

El distanciamiento entre Uribe y Duque por la paz

A esta situación se suma, el alejamiento entre Uribe y Duque por la paz. La intensa jornada vivida en Colombia por la conmemoración de los cinco años de la firma del acuerdo de paz dejó gravitando en el escenario político una sorprendente inquietud: ¿El presidente tomó distancia del hombre que lo impulso para llegar a la Casa de Nariño, el expresidente Uribe?



Hay quienes consideran que sí. Al punto que el exjefe del equipo negociador del Estado colombiano en La Habana, Humberto de la Calle Lombana, escribió en su cuenta de Twitter: “Estoy en el encuentro 5 años del Acuerdo. Bienvenido presidente Duque al SÍ”.



Las opiniones distintas por este tema entre Duque y Uribe se evidencian en el categórico mensaje hecho público por el expresidente en el que afirma, en su primera línea, que “Acuerdo de paz no ha habido”.



Duque, por su parte, no solo hizo una defensa de lo firmado sino de los avances puestos en marcha por su gobierno. Fue tan detallado en su diagnóstico que hasta el propio Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU, concluyó: “Yo no tengo nada que añadir al señor presidente, tenemos un compromiso claro y fuerte del Gobierno de Colombia y las Naciones Unidas en la implementación del acuerdo de paz”.



En conclusión, el hasta ahora muy unido partido Centro Democrático muestra una situación distinta.



