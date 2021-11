Los días difíciles por los que atraviesa el Centro Democrático

Con la decisión de dar acceso a los delegados de los precandidatos a las encuestas con las que se eligió a Óscar Iván Zuluaga como aspirante presidencial del partido, el Centro Democrático comenzó este jueves a tratar de aliviar las tensiones que lo han rodeado en los últimos días.



El anuncio se hizo después de una semana en la que el uribismo ha tenido que capotear algunas fracturas internas que lo tienen en el ojo del huracán en el arranque de la campaña presidencial del próximo año.



(En contexto: Centro Democrático dará acceso a delegados de precandidatos a la encuesta)

La decisión está relacionada con el mensaje de la senadora María Fernanda Cabal, una de las derrotadas, en el sentido de que todo “debe hacerse público, por respeto a los electores”.



En respuesta, el Centro Democrático decidió ayer que “los representantes que cada precandidato autorice pueden tener acceso a las encuestas, salvo al nombre del encuestado por prohibición de la ley de habeas data” e insistió en que el proceso se llevó a cabo con “transparencia”.

El Centro Democrático y la transparencia del proceso de escogencia del candidato presidencial. pic.twitter.com/zkEcO6JeyA — Centro Democrático (@CeDemocratico) November 25, 2021

En varios círculos políticos se comenta que una de las razones para esta tensión está en la escogencia del número uno de la lista al Senado.



Según algunos sectores uribistas, el expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del partido, tendría un compromiso para que esa dignidad la tenga el exsecretario de Gobierno de Bogotá Miguel Uribe Turbay. No obstante, otros sectores creen que quien debe encabezar la plancha debe ser la senadora Cabal debido al alto protagonismo que tuvo en la puja por el aval al 2022.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Uribe Turbay, quien estará en la lista del Centro Democrático al Senado. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Aquí el tema que se estaría jugando el uribismo es cuál de los dos –Miguel Uribe o María Fernanda Cabal– podrá jalonar más votos y tratar de reemplazar la histórico votación que Uribe tuvo en 2018: 875.554 sufragios.



Pero las tensiones por el aspirante presidencial y la lista al Senado son solo una de las fracturas que vive el Centro Democrático. A este tema se suma el de la representante a la Cámara Jennifer Arias, presidenta de esa corporación, quien fue señalada de plagio en la tesis de maestría, por la Universidad Externado.

Para la verdad está el tiempo y para la justicia, Dios.https://t.co/N5Q4pQZBxR — Jennifer Arias (@JenniferAriasF) November 24, 2021

El tema ha sido visto con preocupación dentro de algunos sectores del uribismo y el Comité de Ética del partido espera emitir una opinión en los próximos días.



Aunque el Centro Democrático no se ha pronunciado oficialmente, EL TIEMPO supo que, por el momento, la mayoría de la bancada uribista en la Cámara le ha brindado su respaldo y que la congresista, quien insiste en que la universidad no la ha escuchado y que le “mancilló” su nombre, sigue estudiando caminos jurídicos para defenderse.



Sin embargo, el tema trascendió al partido y esta semana la oposición propuso revocarla como presidenta de la Cámara y elegir a un reemplazo, lo cual fue debatido y rechazado por la mayoría de la plenaria de esta corporación.

Las tensiones se dan en momentos en que comienza la campaña

A esta situación se suma, el supuesto alejamiento entre el expresidente Uribe y el presidente Iván Duque por el tema de la paz, el cual se hizo evidente en la conmemoración de los cinco años de la firma del acuerdo con las Farc.



Las diferencias de criterios en estas fechas llevó a que líderes como el exjefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, escribiera en Twitter: “Estoy en el encuentro 5 años del Acuerdo. Bienvenido presidente Duque al SÍ”.

Acuerdo de Paz no ha habido. Simplemente se fracturó la Legislación Nacional y se desafió la Internacional al dar impunidad total y elegibilidad política. FACEBOOK

TWITTER

Las opiniones distintas en este tema que tienen Duque y Uribe se evidencian en el categórico mensaje del exmandatario al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en el que afirma, en su primera línea, que “Acuerdo de paz no ha habido”.



Duque, por su parte, no solo hizo una defensa de lo firmado, sino de los avances puestos en marcha por su gobierno. Fue tan detallado en su diagnóstico que hasta el propio Guterres concluyó: “No tengo nada que añadir al señor Presidente. Tenemos un compromiso claro y fuerte del Gobierno de Colombia y Naciones Unidas en la implementación del acuerdo”.



Para Guillermo Henao, analista y estratega político, es “la primera vez que en diferentes lugares del país se empiezan a cuestionar las directrices que imparte Uribe, tales como metodologías de elección de candidatos y acuerdos en las bancadas municipales”.



“Hoy en día la capacidad de negociación del Centro Democrático no es la misma que hace 4 años”, afirmó el experto, quien agregó que “actualmente el liderazgo lo tienen otros sectores”, lo que “obliga a la colectividad a ser parte de alguna coalición, si desea estar en la torta del poder en 2022”.

En otras noticias de política

Este domingo, diálogo entre Coalición de la Esperanza y Alejandro Gaviria



La foto del respaldo uribista a Óscar Iván Zuluaga



POLÍTICA