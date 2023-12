Las señales que envía Germán Vargas Lleras de cara al 2026

Tras dos derrotas consecutivas en elecciones presidenciales, Germán Vargas Lleras vuelve a abrir la puerta a una posible candidatura para 2026 cuando se elija el sucesor del jefe de Estado, Gustavo Petro.

El líder del partido opositor Cambio Radical cree que si la situación política, según su opinión, no da muestras de mejoría, es natural que los electores muevan el péndulo y busquen una alternativa distinta a la izquierda del Pacto Histórico.



Así se lo dijo al periodista Yamid Amat en una entrevista. “¿Usted podría ser —y le pregunto con muchísimo respeto por usted— la derecha del ‘mamola’, de la que habló el presidente Petro?”, le preguntó él.



“Pues yo me siento un hombre de centroderecha. Comparto esa posición. No la caverna, no la extrema derecha. En muchos aspectos tengo posiciones liberales. Pero frente a las tesis de este gobierno, pues sí, me catalogo en el centroderecha”, respondió Vargas Lleras.



“Podría ser...”, le comentó Amat. “Pues como va el país con la situación que presenta la economía, con la parálisis de todos los sectores, que es lo que hemos visto este año, la vivienda, la política pública que yo construí, se paralizó la infraestructura, el sector del petróleo, del gas, la salud, con esta incertidumbre. También el comercio cayó; 34 sectores de la industria tuvieron decrecimiento. Recuerde usted que el año pasado este país creció al 7,5 % su producto interno bruto. Este año que termina estamos en cero. Y verá usted los indicadores de este último trimestre y el 2024 no se avizora mejor. Cero crecimiento, es más desempleo, es más pobreza”, respondió.



“¿Eso en qué se traduce?”, le interrogó.“De ahí la impopularidad del actual gobierno. Y, entonces, eso genera unas condiciones políticas que posiblemente muevan el péndulo a algo bien distinto a lo que representa y promueve el actual gobierno”, aseguró Vargas Lleras.



El exvicepresidente es hoy uno de los más férreos e implacables opositores. Desde su partido se le hace un cotidiano seguimiento a las decisiones del presidente Petro y cada vez que, en opinión de la colectividad, comete un error lo cuestionan en público.



Vargas Lleras publica una columna dominical en este diario y siempre se ha mostrado como un líder serio con las características de los políticos clásicos.



Pero ahora decidió poner el acelerador en las redes sociales como TikTok y YouTube, las cuales son las nuevas herramientas de comunicación que usan las nuevas generaciones.



De hecho, estrenó este jueves 21 de diciembre un nuevo espacio llamado De Frente con Vargas, en el cual, argumenta él, busca abordar los principales problemas del país conversando con los colombianos.



Este primer capítulo tuvo una particularidad, pues siete niños lo entrevistaron en la Fundación Carlos Lleras Restrepo, que lleva el nombre de su abuelo.



En una conversación informal, él abordó temas duros. Uno de los menores, por ejemplo, le dijo: “El presidente dijo que se iba a acabar el Eln y todavía siguen secuestrando…”.



A lo que Vargas Lleras respondió: “Tienes toda la razón. El Presidente puso en marcha unas conversaciones que se llaman de paz. Muy deseable sería que recuperáramos la paz en Colombia para que no hubiera gente armada, ni secuestrando ni extorsionando ni robando a nadie. Va pasando el tiempo desde que arrancó este gobierno y no vemos, desafortunadamente, resultados”.



En simultánea, Vargas Lleras aceptó la invitación del gobierno del presidente Petro para que conforme una comisión de la justicia que trace una hoja de ruta que mejore uno de los temas que más preocupa a los colombianos.



Además, solicitó que el presidente Petro creara otra comisión para hacer una reforma política, en la cual estaría dispuesto a participar. “Pues como el Gobierno es el que tiene las mayorías, si creara una comisión para tratar de lograr un consenso y llevar al Congreso una gran reforma política, yo también participaría de ella”, dijo.



En esta línea también el exvicepresidente ya ha dado muestras de dureza con quienes hipotéticamente podría enfrentarse en las elecciones de 2026.



En los círculos políticos se da como un hecho que la alcaldesa Claudia López también estará en el tarjetón. “Pésima. Perdimos todos estos años, no avanzamos en seguridad, no avanzamos en movilidad, avanzamos en muy pocos asuntos. Es (una administración) pésima, a pesar de que el Concejo de Bogotá le marchó, le aprobó los cupos de crédito y todas las facultades que demandó”, dijo Vargas Lleras cuando le pidieron evaluar su gestión al frente de la capital.



En conclusión, en 2024 es muy posible que él haga apariciones más frecuentes aunque, eso sí, deberá trabajar mucho en cambiar los números que le dan las encuestas en cuanto a imagen. En una reciente encuesta de Invamer que midió a los líderes de la oposición, mostró que la imagen desfavorable de Vargas Lleras estaba en el 43 por ciento, mientras que su imagen favorable marcaba 20 puntos.



POLÍTICA