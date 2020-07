Las recomendaciones para las elecciones atípicas de agosto

Cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud, los habitantes de Sutatausa (Cundinamarca), San Zenón (Magdalena) Achí (Bolívar) y Providencia (Nariño) tendrán el próximo 30 de agosto elecciones atípicas para Alcaldías y Concejos.



Por tanto, la Misión de Observación Electoral (MOE) explica que la situación generada por la pandemia no puede significar la suspensión de los derechos democráticos y que se debe garantizar que los ciudadanos puedan elegir a sus autoridades. Además, el proceso debe contar con todas las medidas técnicas y de bioseguridad para que haya una masiva participación ciudadana sin afectar la salud.



Con el objetivo de garantizar el ejercicio democrático y de cuidar la salud de todos, la MOE hizo varias recomendaciones para ejecutar las elecciones que se aproximan.



Como primera medida, se deben garantizar todas las medidas de higiene y demás protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Por eso, es recomendable que, por ejemplo, las capacitaciones de los jurados se hagan de manera virtual; en caso de no poder hacerlo, lo ideal sería realizar el encuentro en lugares abiertos o ventilados, en grupos de menos de 50 personas, con distanciamiento mínimo de 2 metros entre ellas y con todas las herramientas de bioseguridad; es decir, que se deben dar dotaciones de todos los elementos necesarios.



Por otro lado, para los testigos electorales, se aconseja fortalecer los mecanismos que permitan hacer observación desde canales virtuales. La MOE aseguró que virtualmente observará el cumplimiento de las medidas que adopten la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio del Interior y demás autoridades competentes.



Así mismo, la Misión hizo una recomendación especial a propósito de la prohibición de reuniones y de eventos públicos, ya que esto podría generar reuniones políticas clandestinas que no cuenten con todas las medidas de bioseguridad. Ante esto, la MOE sugiere hacer reuniones virtuales que faciliten la comunicación de los candidatos con los electores y tener canales de comunicación efectivos, incluyendo la posibilidad de utilizar espacios gratuitos en radio o prensa local.



En cuanto al día de las elecciones, la MOE pide que las autoridades locales verifiquen el censo electoral para quienes están excluidos sean informados con anticipación y evitar congestiones.



También hay consideraciones frente a la población de alto riesgo: tercera edad, morbilidades preexistentes, cuidadores de personas en alto riesgo, entre otros. Para ellos, se evalúa la posibilidad de levantar las restricciones para los mayores de 70 años y que las mesas correspondientes a este grupo poblacional tengan una distancia tal que no permita el contacto con otras mesas de votación.



Del mismo modo, se sugiere establecer horarios específicos para la población más vulnerable al virus.



Para los escrutinios, se considera que la mejor opción es implementar un piloto virtual que permita la transmisión en directo a la que puedan acceder todas las personas que deseen hacer seguimiento en línea. Se agrega que al establecer una transmisión virtual, se debe garantizar a los candidatos, sus apoderados y testigos el acceso a los formulario E-14 y E-24 en tiempo real.



Por último, se recomienda hacer publicidad de los mecanismos de control y denuncia para las irregularidades electorales.



Al respecto, el registrados nacional, Alexander Vega, recordó que los protocolos que planteó la Registraduría ya están aprobados por el Ministerio de Salud. Resaltó que es “una prueba muy fuerte la que vive el mundo, pero sabemos que la democracia no puede parar”, y que este es un compromiso que ha sumido la entidad, por lo que si se mantienen los protocolos de bioseguridad, esta actividad se puede desempeñar como cualquier otra.



Finalmente, resaltó la importancia de las tecnologías, para él solo hay que saber aplicarlas adecuadamente a la legislación. Por tanto, Vega señaló que: “Entre las reflexiones que nos deja la pandemia está que vamos en camino a la democracia digital”.

