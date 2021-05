Las recomendaciones de Petro a los organizadores del paro

En un audio, el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro les dice a los organizadores del paro que las movilizaciones debieron haberse suspendido el mismo día que el presidente Iván Duque anunció el retiro de la reforma tributaria.



“Creo que en el momento en el que el Gobierno decidió retirarla (la reforma tributaria) debió declarase el triunfo popular y frenar ahí”, dice Petro en un audio divulgado por BLU Radio. “Si lo quieren en otros términos, acumular fuerzas para lo que seguía”, agrega el congresista.



Petro les dice a sus interlocutores “que ya no hay razón ni “objetivos claros” y que hay una distancia entre estos y la juventud que está marchando o saliendo a protestar, por lo que les recomienda buscar dos objetivos claros y sentarse a negociar directamente con el Gobierno.



“Hay una distancia entre el comité de paro y la gente que está en la calle, digamos no se conoce, la gente que está en la calle hoy es la juventud popular, la juventud barrial, y esa juventud barrial que sale con la lucha contra la reforma tributaria, quiere seguir luchando, pero en este momento ya no hay unos objetivos claros. Si uno indaga un poco en qué siente la gente, además de indignación por los hechos de violencia, la gente que está ahí en las calles quisiera hablar de educación, de empleo…”, se le oye decir al senador de oposición.



