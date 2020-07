Las recomendaciones de la MOE para modificar estatuto de la oposición

Tras cumplirse dos años del Estatuto de la oposición (EOP), con el que se buscó crear más espacios y garantías para el ejercicio de la oposición, la Misión de Observación Electoral (MOE) hizo una serie de recomendaciones para “corregir algunos errores que no permiten que la ley sea plenamente aplicada, de manera particular en Concejos y Asambleas”, afirmó Alejandra Barrios, directora de la MOE.



Las recomendaciones contemplan modificar los plazos para la declaración política, el acceso a los medios de comunicación al Congreso y la seguridad para las organizaciones políticas que se declaren en oposición, entre otras.

1. Modificación de los plazos para la declaración política

Se sugiere permitir las declaraciones inmediatamente después de que se conozcan los resultados de las elecciones a presidencia, alcaldías y gobernaciones, y hasta el primer día del mes siguiente a la posesión.



2. Acceso a los medios de comunicación en la instalación del Congreso

Contempla que los partidos de oposición puedan usar su tiempo en los medios de comunicación luego de las intervenciones de presidencia o de la instalación de las sesiones de Consejos y Asambleas.



3. Las coaliciones y sus efectos en la declaración política

Consideran que se debe exigir que las coaliciones actúen como bancada en todos los escenarios.



4. Grupos de ciudadanos frente a la adquisición de los derechos establecidos en el EOP

Analiza que se establezcan reglas para que los miembros de corporaciones públicas avaladas por firmas puedan ejercer los mismos derechos que quienes son elegidos para representar organizaciones con personería jurídica.



5. Reglamentación del acceso a los medios de comunicación a nivel territorial

Se sugiere priorizar el interés de las organizaciones políticas para que se reglamente la cobertura en los territorios cuando la oposición use los canales regionales y locales.



6. Seguridad para las organizaciones políticas que se declaren en oposición

Buscan que se fortalezcan las herramientas de protección a los miembros de la oposición; especialmente, en los territorios alejados.



