Tras el discurso del presidente Gustavo Petro, que tuvo lugar en la tarde de este martes en la Plaza de Armas (Bogotá), las reacciones por parte de políticos cercanos al Gobierno y de oposición no se hicieron esperar.

Una de las primeras declaraciones llegó desde la oposición. Una vez terminado el discurso, la senadora Paloma Valencia lanzó una pulla al presidente.



"Ojalá el Presidente reciba el mensaje; en salud, el cambio es seguir construyendo y no destruir. Nuestro sistema no es perfecto, pero es bueno y se puede mejorar. El Presidente puede ser creador del sistema para la Colombia más apartada, sin dañar lo que existe", dijo la senadora del Centro Democratico.

También hubo críticas desde el partido Cambio Radical. El senador David Luna cuestionó la reforma de Petro y afirmó que los colombianos se verán afectados si se aprueba.



"Las funciones de gestión de las EPS se eliminarán y no se define quién las cubrirá ¿A dónde van a llamar los usuarios para agendar una cita o quién estará a cargo de afiliarlos? Los colombianos quedan completamente desprotegidos", dijo Luna.



No se quedó atrás el ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón.



"Colombia necesita un gobierno dedicado a resolver necesidades sociales, a ayudar a crear riqueza para combatir la pobreza, a luchar contra el crimen y la impunidad para proteger a la gente y a las víctimas", dijo, y agregó: "Populismo, verbenas, y mentiras llevan al país hacia un caos y al abismo".

Por su parte, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, fue más directo y cuestionó directamente a Petro.



"Lo que Petro no parece entender es que una pequeña mayoría lo eligió Presidente EN UNA DEMOCRACIA, donde tienen autonomía y funciones el Congreso y el sistema Judicial. No lo eligieron como gobernante omnipotente, como dictador", señaló.

Luego del discurso, también hubo voces a favor del presidente, sobre todo de congresistas que hacen parte o son cercanos al Pacto Histórico. Uno de los primeros en mandar su mensaje de apoyo fue el senador César Pachón, quién dijo que "las elecciones se ganan en las urnas, pero la legitimidad se gana en las calles".

Desde que el mundo es mundo...

Las elecciones se ganan en las urnas, pero la legitimidad se gana en las calles.#14FPorElCambio — César Pachón (@CesarPachonAgro) February 14, 2023

