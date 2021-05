Las reacciones políticas por el trino borrado a Álvaro Uribe

Luego de que este viernes la red social Twitter eliminara un trino que realizó el expresidente Álvaro Uribe, porque, según señaló la plataforma tecnológica, viola la regla sobre la "glorificación de la violencia", se han desatado algunas reacciones de políticos frente a este hecho.

La publicación del exmandatario decía: "Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico".



Por eso, la compañía señaló que en la medida se tomó "en cuenta el contexto de la situación actual en Colombia, que cumple tres días de manifestaciones sociales en varias ciudades del país".



Frente a esto, el exmandatario publicó en Instagram que "quedó notificado que los DD. HH. no operan en favor de los policías de Colombia, lesionados o asesinados por el terrorismo", y agregó que "entonces no se puede distinguir entre protesta y terrorismo vandálico", mensaje que compartieron algunos senadores del Centro Democrático, como María Fernanda Cabal.

Álvaro Uribe sobre la suspensión de su cuenta de Twitter pic.twitter.com/rawqkkfkcX — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 1, 2021

Tras ello los sectores políticos reaccionaron, desde la oposición celebraron este hecho y desde sectores afines al Gobierno lo criticaron y pidieron que esto también ocurra con otros políticos.



Una de las primeras reacciones se dio por parte del alcalde de Medellín Daniel Quintero, quien horas antes había pedido suspender la cuenta del expresidente Uribe. Tras ocurrir lo que él pedía señaló: "Twitter borró el trino de Uribe. Que esta sea una oportunidad para reflexionar. Hay vidas en juego. No todo vale".

Twitter borró el trino de Uribe. Que esta sea una oportunidad para reflexionar. Hay vidas en juego. No todo vale. pic.twitter.com/Yd0WUvRgMQ — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 30, 2021

Por su parte, el senador de la oposición Iván Cepeda, hizo esta publicación luego de que fuera eliminado el trino del exmandatario: "Están disparándole a los jóvenes en Cali, Bogotá, Bello y Pereira. En mi denuncia contra Uribe irá documentado cada caso de persona herida o muerta por arma de fuego presuntamente accionada por integrante de la FFPP después de la hora del trino que él puso en su cuenta".

Están disparándole a los jóvenes en Cali, Bogotá, Bello y Pereira. En mi denuncia contra Uribe ira documentado cada caso de persona herida o muerta por arma de fuego presuntamente accionada por integrante de la FFPP después de la hora del trino que él puso en su cuenta. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 1, 2021

El senador y aspirante presidencial Jorge Enrique Robledo aseguró que "Tan garrafal fue el error de ⁦@AlvaroUribeVel ⁩ en este trino, que Twitter se lo borró del medio, sanción que solo aplica excepcionalmente".



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López se sumó a las voces y señaló que "los mensajes irresponsables de Álvaro Uribe dispararon (literalmente) la tensión. No permitiremos que se masacre a nuestros jóvenes. Después de muchos esfuerzos logramos retirar el ESMAD de todos los puntos y garantizar el retorno a casa".

Los mensajes irresponsables de Álvaro Uribe dispararon (literalmente) la tensión. No permitiremos que se masacre a nuestros jóvenes.

Después de muchos esfuerzos logramos retirar el ESMAD de todos los puntos y garantizar el retorno a casa. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 1, 2021

Desde otra orilla, Nubia Stella Martínez, directora nacional del Centro Democrático, dijo que el problema es que la red social "equipare el ejercicio legítimo de la autoridad con 'glorificación de la violencia'".



"El problema no es la censura de Twitter a la cuenta del ex presidente Uribe, el problema es que se equipare el ejercicio legítimo de la autoridad con "glorificación de la violencia", trinó Martínez.

El problema no es la censura de Twitter a la cuenta del ex presidente Uribe, el problema es que se equipare el ejercicio legítimo de la autoridad con "glorificación de la violencia". — Nubia Stella Martínez (@NubiaSMartinez) May 1, 2021

Por otra parte, Rafael Nieto Loaiza, precandidato presidencial por el partido Centro Democrático en el 2018, sentenció que el trino de Uribe "no incumple ninguna regla".



"Twitter eliminó este trino dizque por incumplir sus reglas. Revisé y no incumple ninguna. No incita al odio, la violencia o al terrorismo. Solo resalta el derecho a la legítima defensa y la función constitucional de la Fuerza Pública. Es censura grosera y dura. ¡Una vergüenza!"

Twitter eliminó este trino dizque por incumplir sus reglas. Revisé y no incumple ninguna. No incita al odio, la violencia o al terrorismo. Solo resalta el derecho a la legítima defensa y la función constitucional de la Fuerza Pública. Es censura grosera y dura. ¡Una vergüenza! pic.twitter.com/gAoBcJ48nE — Rafael Nieto Loaiza (@RafaNietoLoaiza) May 1, 2021

Asimismo, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, estuvo en contra de la decisión de la plataforma y cuestionó que esto no ocurra con trinos del senador Gustavo Petro.



"Que Twitter borre twit de Uribe defendiendo legitimidad de fuerza pública y mantenga los de Petro promoviendo violencia obliga debate necesario frente a elecciones: Plataformas: ¿Son juez y parte? ¿Qué tipo de contenido pueden censurar?¿Cómo garantizar libertad de expresión?".



Que Twitter borre twit de Uribe defendiendo legitimidad de fuerza pública y mantenga los de Petro promoviendo violencia obliga debate necesario frente a elecciones:



Plataformas: ¿Son juez y parte? ¿Qué tipo de contenido pueden censurar?¿Cómo garantizar libertad de expresión? — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) May 1, 2021

