El vídeo que indignó esta semana, en el que un hombre arroja agua en la cara de la candidata a la alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, al tiempo que le dice "vaya para la casa, mija. Eso es lo que debe hacer", terminó siendo un montaje. Así, lo que en ese momento fueron reacciones en solidaridad con la candidata, hoy son fuertes críticas contra la puesta en escena machista.



En horas de la mañana, Ortiz publicó un mensaje en sus redes en el que reconoció que el vídeo se trababa de una puesta en escena y afirmó que no tenía conocimiento. "Lamento lo ocurrido y reitero que no conocía que lo acontecido fuera una puesta en escena. Nunca fui informada, ni pagué por esto, ni tuve conocimiento de que no fuera real hasta ahora que surge un video", dijo.



En ese mismo texto aprovechó para disculparse públicamente ante las mujeres que actualmente sufren o han sufrido algún tipo de violencia. "Me disculpo profundamente por lo ocurrido y les pido que esto sirva para hacer un frente unido por la defensa de los derechos de las mujeres".​

Frente al incidente conocido de agresión machista en las calles de Cali quiero decir lo siguiente. 1) lamento lo ocurrido y reitero que no conocía que lo que acontecido fuera una puesta en escena. Nunca fui informada, ni pagué por esto, ni tuve conocimiento de que no fuera real… — Catalina Ortiz Lalinde (@cataortizco) June 1, 2023

Sin embargo, distintos políticos no han perdonado el error. Una de las primeras en pronunciarse fue la senadora por el Pacto Histórico, María José Pizarro. Por medio de un trino, Pizarro expresó que estos actos le hacen daño a las mujeres que son víctimas de la violencia machista a diario.



"La violencia política contra las mujeres no es una puesta en escena, trabajamos muy duro por eliminarla. Estos hechos son lamentables y hacen daño a las miles que lo padecen a diario", escribió.

La violencia política contra las mujeres no es una puesta en escena, trabajamos muy duro por eliminarla.



Estos hechos son lamentables y hacen daño a las miles que lo padecen a diario. https://t.co/XpiFF4klGU — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) June 1, 2023

Por su parte, también se manifestó la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano. En su caso, apuntó directamente contra la presunta ideadora del montaje de Ortiz, que justificó los hechos a través de un vídeo.



"No hay derecho, usted dañó a millones de mujeres que padecen vejámenes, crímenes y agresiones. Usted no solo destruyó a Catalina, usted profundizó el machismo, reforzó la incredulidad en las víctimas", sostuvo.

Estúpida MIL VECES estúpida

Señora @LaNegraVikinga !!!

¡Pa’criterio no se estudia!



No hay derecho, ud dañó a millones de mujeres que padecen vejámenes, crímenes y agresiones.



Ud no solo destruyó a Catalina, usted profundizó el machismo, reforzó la incredulidad en las víctimas. https://t.co/T5QUO1EcnY — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) June 1, 2023

La publicista que diseñó el montaje señaló que decidieron hacerlo porque el sábado 27 de mayo hubo una agresión de género en Cali hacia un grupo de personas de la comunidad LGBTIQ+. "Gracias a todos los que defendieron el performance que evidencia lo que sufrimos las mujeres todos los días en la calle. ¡No seguirá pasando!", mencionó.

Entre las personas que reacionaron también se encuentra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien fue tajante rechazando estos montajes: "La violencia contra las mujeres es una realidad diaria y dolorosa, no un “teatro del oprimido” ni un “performance”.



Asimismo dijo que esta actuación lesiona las luchas reales de las mujeres. "El daño que ese montaje, trivialización y engaño, le hace a las luchas reales de las mujeres es brutal. Sálganse de la virtualidad, pongan los pies en la tierra, que la vida real de millones de mujeres ya es muy dolorosa para que ustedes además la empeoren. Lo único que su “performance” evidencia es falta de respeto y de criterio, y exceso de banalidad", expresó.

La violencia contra las mujeres es una realidad diaria y dolorosa, no un “teatro del oprimido” ni un “performance”.



El daño que ese montaje, trivialización y engaño le hace a las luchas reales de las mujeres es brutal!



Sálganse de la virtualidad, pongan los pies en la tierra,… https://t.co/op2LuvAmSq — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) June 1, 2023

Bajo esa misma línea se pronunció la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, quien fue igualmente dura con la candidata y recordó que fueron muchos quienes le creyeron y expresaron su solidaridad: "Yo la llamaría ex-candidata. Lo de Catalina Ortiz es grotesco por donde se le mire, no solo se burló de la violencia política que vivimos las mujeres, se burló de la inteligencia y la solidaridad de cientos. No contenta con ello, nos quiere hacer creer que no sabe lo que su equipo hace, ¿así quiere gobernar una ciudad?".

Yo la llamaría ex-candidata. Lo de @cataortizco es grotesco por donde se le mire, no solo se burló de la violencia política que vivimos las mujeres, se burló de la inteligencia y la solidaridad de cientos. No contenta con ello, nos quiere hacer creer que no sabe lo que su equipo… — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) June 1, 2023

La polémica también corrió por la voz de hombres. Uno de ellos fue el excandidato a la presidencia, Sergio Fajardo: "La violencia política y la violencia de género son temas serios y reales. Incluso cobran víctimas mortales. No pueden ser usados, bajo ninguna circunstancia, como una estrategia electoral", escribió a través de su cuenta de Twitter.



Al igual que él, reaccionó el expresidente del Congreso, Roy Barreras: "La candidata a la Alcaldia de Cali que hizo el montaje machista para engañar a los electores ya no se llama Catalina Ortiz sino Catalina Actriz...", comentó.

La violencia política y la violencia de género son temas serios y reales. Incluso cobran víctimas mortales. No pueden ser usados, bajo ninguna circunstancia, como una estrategia electoral. https://t.co/FtxVg62RQe — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 1, 2023

