Las reacciones políticas a las declaraciones del comisionado Rueda sobre Iván Márquez

Luego de que Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, señaló en entrevista con EL TIEMPO que Iván Márquez no solo está vivo, sino que se encuentra en Colombia y que hay "una comunicación en fase exploratoria y una propuesta de preagenda de diálogo" con la 'Segunda Marquetalia', varios líderes políticos, principalmente de oposición, reaccionaron en sus redes sociales.



"Él está acá y ya es cuestión que él tome la decisión de aparecer", aseguró el funcionario y añadió que, en términos físicos, Márquez se encuentra bien.



"Tiene sus cinco sentidos. Hemos conversado tres veces y esos intercambios han sido presenciales y con testigos. Siempre lo he hecho así para que no se diga que se está pactando impunidad", puntualizó.



El funcionario del Gobierno sostiene que el líder disidente está lúcido y tiene claras las implicaciones de que su organización inicie diálogos. "Ha reiterado su vocación de la paz y dice que ellos son unos rebeldes políticos y no un grupo de narcotraficantes", le dijo Rueda a EL TIEMPO.



Tras estas declaraciones, la primera en reaccionar fue la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, quien cuestionó los acercamientos.



"Entonces el comisionado de paz sabe dónde está el terrorista Iván Marquez que firmó un acuerdo con el estado colombiano y lo incumplió y formó un nuevo grupo terrorista que es el primer asesino de líderes sociales en Colombia", dijo Valencia en su cuenta de X.

En esa misma línea opinó el representante a la Cámara Hernán Darío Cadavid, del mismo partido.



"En entrevista de @ELTIEMPO el señor Danilo Rueda notifica al país: 1. Iván Márquez está vivo, aliviado, y en Colombia. 2. Lo van a volver a beneficiar y le darán tratamiento de político importante. La prioridad de este Gobierno es complacer bandidos, narcos y delincuentes", opinó Cadavid.



