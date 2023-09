El exviceministro de Defensa, el general (r) Ricardo Díaz, en una entrevista con la revista Semana señaló que en dicho Ministerio se habrían presentado algunos hechos presuntamente de corrupción.



Contó que, por ejemplo, mientras trabajó como viceministro para la Estrategia y Planeación - cargo que dejó el pasado 15 de junio - recibió presuntamente algunas presiones y dice que le llegaron a ofrecer 700 millones de pesos para que el país comprara tres helicópteros de Catar.



En el diálogo con la citada revista señaló que supuestamente la primera dama Verónica Alcocer tendría un "interés particular" en que se lograra dicha compra. Según dijo Díaz, eso le pareció "extraño" porque "la primera dama no tenía por qué estar decidiendo por ninguna empresa en la compra o no compra de elementos militares".

Por estas declaraciones, la Fiscalía llamó a declarar a Díaz para corroborar lo que señaló. Por otro lado, algunos sectores políticos han reaccionado y han pedido que se adelante la investigación correspondiente.



Así lo dijo la exministra Nancy Patricia Gutiérrez, quien aspira a la gobernación de Cundinamarca. "Las denuncias del ex viceministro de defensa deben tener indagación en Comisiones II del Congreso", señaló.

Otro candidato que se pronunció al respecto fue Gustavo Bolívar, el aspirante por el Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá.



"El general Ricardo Díaz dice que le ofrecieron un soborno de 700 millones para que autorizara la compra de tres helicópteros. Es su versión pero se debe investigar para llegar a la verdad. No puede haber dudas sobre las personas que rodean al Presidente Petro”, señaló.



Adriana Mejía, la gerente de Artesanias de Colombia, reparó: "Gral (r) Ricardo Díaz, como ciudadana colombiana le EXIJO respeto a la Primera Dama @Veronicalcocerg. Salta de bulto en su entrevista la incoherencia cuando hace juicios de valor llevado por la banalidad, la injusticia, el odio y la sed de venganza para hacer daño. No sea cretino".



