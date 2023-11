Las reacciones a los señalamientos de Mancuso contra el expresidente Uribe en la JEP

Las declaraciones que ha hecho ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el exparamilitar Salvatore Mancuso sobre el expresidente Álvaro Uribe, han provocado una ola de reacciones desde distintas orillas políticas.

Entre otras cosas, Mancuso indicó que el exmandatario habría estado al tanto de la masacre del Aro, en Ituango, Antioquia. El señalamiento fue rechazado poco después por Uribe.



"Este bandido de Salvatore Mancuso tendrá que probar que yo sabía del Aro. Repito, nunca se reunió en el Ubérrimo conmigo, nunca hablamos, no pasé de cruzarnos saludos por mi vinculación a Montería y sin que se supiera que era bandido", sostuvo el jefe del Centro Democrático en su cuenta de X.



Pero no fue el único que reaccionó. Algunos de sus aliados y personas cercanas también salieron en su defensa. Uno de ellos fue el expresidente Iván Duque, quien rechazó los señalamientos de Mancuso también a través de X.



(Lea también: ¿Se suspenderá votación de reforma de la salud por reunión con Uribe?).



"Salvatore Mancuso sale a acusar de manera infame a Álvaro Uribe de conocer de la masacre del Aro. Acusa a quien lo sometió a la justicia y lo extraditó. Lo curioso de esta evidente venganza es que estos testimonios surjan luego de tanta intriga del gobierno para motivar el regreso de Mancuso y buscar su ingreso a la JEP para eludir cárcel y gozar de la no extradición", apuntó el exmandatario.



Por su parte, el representante a la Cámara del Centro Democrático Hernán Cadavid criticó la postura de Mancuso ante la JEP.

Facebook Twitter Linkedin

En una audiencia mixta, con Salvatore Mancuso asistiendo virtualmente, la JEP anunció su decisión de aceptarlo de manera excepcional como sujeto incorporado a la Fuerza Pública. Foto: Nicole Acuña. JEP

"En versiones previas (2008) Mancuso siempre manifestó que Álvaro Uribe 'no participó ni directa ni indirectamente' en los hechos de El Aro", señaló Cadavid. Pero agregó que "después del extraño beneficio de la JEP a un paramilitar, dice que Uribe sí sabía".



Desde otras orillas políticas pidieron investigaciones por parte de la justicia. La senadora del partido Comunes Sandra Ramírez apuntó que se trataba de señalamientos de suma gravedad.



"Después de las fuertes declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP donde señala que Álvaro Uribe Vélez tuvo conocimiento sobre la masacre del Aro, la pregunta que surge es ¿Llamará la Fiscalía de Barbosa a Uribe para investigarlo? o ¿seguirán guardando silencio cómplice?", indicó Ramírez también a través de X.



REDACCIÓN EL TIEMPO