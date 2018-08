‘Consulta no acaba con la corrupción’

“Colombia tiene dos estatutos anticorrupción, uno en 1993 y otro en el 2011, y este problema continúa en el país, ¿qué nos garantiza que ampliando las leyes y bajando el salario de los congresistas la corrupción rampante en este país se acabe?”, se pregunta Gabriel Prada, líder del comité Unidos por la Verdad Constitucional, que promueve la abstención en la consulta.

En este comité, inscrito formalmente para hacer campaña por la abstención, si bien están en contra de la corrupción, consideran que la consulta de hoy atenta contra la Constitución.



“La primera y la séptima pregunta –que versan sobre la reducción del salario de los congresistas y poner límite a sus periodos–, de ganar, obligarían a modificar la Constitución, lo cual no se puede hacer mediante una consulta popular”, explicó Prada. Para él, la reducción del salario de los legisladores no tiene vínculo con la corrupción.

“No podemos decir que es por los altos salarios de los ministros y los congresistas que hay corrupción”, afirmó.



En ese sentido, el comité prefiere que la lucha contra este flagelo se dé desde un enfoque educativo, y que si se quiere hacer reformas, se tramite un referendo o que las reformas se hagan por medio del Congreso.



“La representación del pueblo está en los concejos municipales, asambleas departamentales y en el Congreso de la República; ellos son quienes deben hacer las reformas”, aseguró Prada, estudiante de Administración Pública en Yopal, Casanare, quien aclaró que esta “lucha” la da por un interés “netamente académico”.

Ni quita ni pone, no produce efectos jurídicos, sino políticos, particularmente mediáticos a favor de quienes la promueven y utilizan para sus campañas FACEBOOK

TWITTER

Para el exconstituyente Jaime Castro, la consulta es un placebo. “Ni quita ni pone, no produce efectos jurídicos, sino políticos, particularmente mediáticos a favor de quienes la promueven y utilizan para sus campañas”, dijo.



“Si lo que quieren es reformar la Constitución, lo que tenían que proponer era un referendo, pero no lo hicieron porque la consulta es la que les da réditos políticos”, aseguró.



Por su parte, la senadora Paola Holguín (Centro Democrático) dijo en RCN que la ley estatutaria que reglamenta la consulta es clara: hay unos puntos que son reformas constitucionales, otros que tienen que ver con reformas presupuestales y fiscales, que no se preguntan a través de consulta. Dijo que eso “se le debió decir” al país.



POLÍTICA