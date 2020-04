Cambio Radical propone reformar el sistema de salud colombiano

El Partido Cambio Radical considera que con su iniciativa, que busca reformar el sistema de salud colombiano, se podría mejorar la situación laboral del personal de la salud, remunerar a los residentes, saldar la deuda con los hospitales, formar nuevos especialistas, mejorar la dotación de infraestructura hospitalaria y unificar los regímenes subsidiados y contributivos, entre otras.

En este sentido, hicieron un llamado al presidente Iván Duque y al ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, para que se realicen los giros de los recursos a clínicas y hospitales, que ascienden a más de 11 billones de pesos.



(Le puede interesar: Así va la apuesta para las zonas sin coronavirus)



“Estamos frente a una verdadera emergencia que demanda acciones inmediatas”, resaltó el Partido y agregó que es muy importante garantizar la seguridad e integridad del personal de la salud, saldar las deudas salariales y garantizarles estabilidad laboral.

Los congresistas del Partido Cambio Radical manifestamos nuestra preocupación por las escasas pruebas que se están practicando, ya que con esa decisión se requieren tomar muchas más pruebas FACEBOOK

TWITTER

“En relación con las medidas adoptadas este lunes 20 de abril, con las que se amplían las excepciones, los congresistas del Partido Cambio Radical manifestamos nuestra preocupación por las escasas pruebas que se están practicando, ya que con esa decisión se requieren tomar muchas más pruebas. De no tomar este tipo de medias y otras, se podrían perder todos los esfuerzos que se han hecho hasta el momento”, aseguró el Partido.



(Lea también: Atención: Petro dijo que no tiene células cancerosas)



También se refirieron al tema económico y sugirieron que el Banco de la República baje sus tasas de intervención entre 150 y 250 puntos “para lograr un efecto sobre el costo del crédito que luego se irrigaría a las empresas. El Fondo también debería dar cobertura al mercado de capitales, apalancando las emisiones de bonos de las empresas, esta crisis no da espacio para pensar en las calificadoras de riesgo. Hacemos un llamado a la banca para que sea más generosa y dinámica frente a esta situación”.



Por otro lado, manifestaron que aunque el Gobierno haya modificado el calendario tributario para la declaración de renta, es necesario modificar también el pago, de lo contrario, aseguran, se restará liquidez y se afectará su flujo de caja.

Para las medidas de empleo, Cambio Radical ha solicitado acelerar el trámite de Inclusión Juvenil o “Ley de Pasantías”, para que las pasantías y monitorias de los estudiantes se habiliten como experiencia laboral.



Así mismo, han presentado una Ley de empleo para el adulto mayor: “Recordemos que tres de cada cuatro adultos mayores en el país no tienen pensión y hoy vemos a personas de la tercera edad, en plena cuarentena, sobreviviendo del rebusque o de un subsidio estatal”.



Además, hablaron de la población vulnerable. Han pedido que se unifiquen las bases de datos para garantizar mejor cobertura y aprovechamiento de los recursos. También propusieron una política seguridad alimentaria para hacer una evaluación real del abastecimiento de alimentos en todo el país.



“Le solicitamos al Ministerio de Defensa que en la frontera con Ecuador se aumente el pie de fuerza y que este sea permanente, no solo en Rumichaca, sino en los más de 20 pasos ilegales que existen entre Ecuador y Colombia. Igualmente, realizar control del contrabando de alimentos que se está presentando en este sector. Migración y las autoridades respectivas deben ejercer especial vigilancia en la frontera con Venezuela, donde el trasegar diario de miles de personas es un factor de alto riesgo de transmisión y contagio”, añadió Cambio Radical.



Finalmente, manifestaron que el Gobierno no puede “descargarle responsabilidades a los departamentos y municipios sin darles los recursos adecuados para ello” y añadieron que es necesaria la ampliación en los plazos para la formulación y aprobación de los planes de desarrollo departamentales y municipales.

Recomendaciones de la bancada @PCambioRadical #SíLoHace en materia económica:

1. @BancoRepublica debe bajar tasas

2. Garantías de créditos del 100%

3. Pago de declaración de renta debe aplazarse

4. Ley de empleo juvenil

5. Ley de empleo adulto mayor @CamaraColombia pic.twitter.com/SxZEBgN0LE — Carlos Cuenca Chaux (@CuencaGuainia) April 22, 2020

POLÍTICA