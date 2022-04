Al secretario del Senado, Gregorio Eljach, le están lloviendo solicitudes de los senadores electos. Quieren tener lo necesario para empezar a legislar a partir del próximo 20 de julio. No solo le han pedido las oficinas, vehículos y escoltas, sino que le han solicitado celulares y gasolina para los carros, algo que ya no da el Senado. Algunos incluso le han argumentado que debido a que obtuvieron una buena cantidad de votos, necesitan una oficina muy amplia, con vista a la calle o a la Casa de Nariño.



Los desaparecidos

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) presentó esta semana el primer portal de datos que consolida información sobre los desaparecidos en Colombia durante el conflicto y los avances del Registro Nacional de Fosas y Cementerios Ilegales y Sepulturas, que permite identificar dónde podrían estar los cuerpos de quienes no aparecen. La UBPD estableció que en Colombia se ha documentado la desaparición de 99.235 personas en el contexto y en razón del conflicto armado, de las cuales 90.088 continúan desaparecidas.

Desaparecidos II

La UBPD también documentó 8.495 casos de desaparición que el Estado no conocía e identificó que por circunstancias de los hechos existen 86.304 reportes de personas vinculadas a casos de desaparición forzada, 11.285 secuestradas desaparecidas, 2.348 reclutadas desaparecidas y 2.749 cuya desaparición correspondería a otras circunstancias del conflicto.



En cuanto al Registro Nacional de Fosas, clasificó 4.234 sitios donde pueden estar ocultos cuerpos, de los cuales 3.987 se encuentran en estudio, 109 fueron confirmados, 101 permanecen como lugares presuntos y 37 fueron descartados. Meta, Valle, Chocó, Antioquia, Sucre y Bolívar son los que presentan la mayor concentración de lugares de disposición de cuerpos.

Puja en los Andes

El próximo 20 de abril se conocerá el nombre de la nueva rectora o rector de la Universidad de los Andes, uno de los cargos más apetecidos en el mundo académico. La baraja la encabeza la rectora (e) Raquel Bernal, postulada por los doce decanos y la vicerrectora, y quien reemplazó en su momento a Alejandro Gaviria; la exdecana de Economía y hoy asesora del BID Ana María Ibañez, y el vicerrector administrativo y financiero Eduardo Behrenz.

Hombre de confianza

El Polo fue el partido que avaló la aspiración de Francia Márquez en la consulta interna del Pacto Histórico. Tal vez por esa razón es que el senador Alexánder López es ahora una de las personas más cercanas a Márquez. Dicen que no la desampara para nada.



Fico con los gobernadores

El candidato Fico Gutiérrez sugirió este fin de semana que en un eventual gobierno suyo, por cada policía o cada soldado que tenga que desplazar a alguna comunidad rural del país, llegará también un maestro y un médico, como parte de su estrategia para fomentar mayor cobertura educativa y mayor seguridad. El anuncio lo hizo en un foro organizado por la Federación Nacional de Departamentos en el marco de la cumbre de gobernadores que tuvo lugar en Tolú (Sucre). Fico también anunció que este miércoles presentará su plan de gobierno.

Consultas virtuales

Aunque el Centro Democrático había anunciado que el pasado lunes se conocerían los resultados de la encuesta en torno a quién iba a apoyar el partido a la presidencia, eso no se dio. Ahora, para esta semana que viene tiene programadas unas reuniones virtuales en todo el país, a nivel departamental, para que las estructuras del partido se pronuncien. EL TIEMPO supo que algunos congresistas dijeron que no le caminaban. Por ejemplo, el senador Ernesto Macías, del Huila, respondió que él no le jalaba a esa idea.



