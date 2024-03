‘Las necesidades son tantas que no se puede descartar el aporte de la ciudadanía’: gobernador de Antioquia

Tras una intensa semana de choques con el presidente Gustavo Petro por cuenta de la 'vaca' para avanzar en las vías 4G, el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón atendió a EL TIEMPO para reflexionar sobre esta polémica. Dijo que es un método legal y necesario ante el incumplimiento del Gobierno con vigencias futuras para proyectos como el túnel del Toyo.

¿Qué responde a las críticas, especialmente las del presidente Petro, por la ‘vaca’?



Es muy propio de su accionar, un tanto dogmático e ideologizado. Nosotros estamos apelando a los sentimientos de los antioqueños y de los colombianos para poder culminar unas obras que son necesarias para el departamento y el país, porque, a pesar de que esos tramos pasan por Antioquia, a cualquier polo productivo de este país le significará ahorros en tiempo y distancia hasta de un 30 %. Eso trae beneficios a toda la economía de la nación.

Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón Foto:Presidencia / Jaiver Nieto Álvarez Compartir

El presidente Petro ha dicho que no se trata de desfinanciar las obras, sino darles prioridad a temas de acueductos y alimentación...



Los antioqueños tampoco se escapan de esas necesidades. Creen que Antioquia es rica, pero en Urabá y en el Bajo Cauca no distan mucho las condiciones sociales de lo que pasan en zonas deprimidas del país. Lo que estamos haciendo es actuar en varios frentes. La Asamblea recientemente aprobó la destinación del 100 % del recaudo del impuesto vehicular para mitigar el hambre. Destinaremos $ 15.000 millones para la factibilidad plena del proyecto del Sable, que le dará agua y saneamiento básico a todo el eje bananero. Espero que de la mano de Federico Gutiérrez podamos replicar, a través de EPM, la experiencia de Rionegro que con de inversiones de medio billón de pesos le dimos agua potable al municipio. Todo el proyecto de saneamiento básico y agua potable en el Urabá no supera los $ 300.000 millones. El martes estuve trabajando con el gobernador de Córdoba y vimos que la mejor solución para los municipios del norte del Urabá será conectándolos con el acueducto costanero que tiene Córdoba. No hay que someter a los ciudadanos en dicotomías. Los gobiernos podemos actuar en varios frentes.

¿Cómo garantizar que estos dineros no se desvíen?



Conformamos una junta en la que participan Stiven Pino, trabajador del túnel del Toyo; Lina Vélez, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín; María Bibiana Botero, presidenta de Proantioquia; María José Bernal, de Fenalco Antioquia; Jorge Díaz, sindicalista de la central de trabajadores; y Camilo Cano, secretario de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Ellos tienen la misión de recoger fondos y regularizar los recursos a través de la cuenta convenio con Bancolombia, la que permite hacer toda la trazabilidad y el seguimiento para el uso de los recursos.

¿Qué ha sabido de esos dineros que supuestamente aportó el ‘clan del Golfo’?



No tenemos certeza de que eso haya ocurrido. Y, por precaución, hemos apartado de la cuenta todos los recursos de los que hay alguna sospecha, que suman cerca de $ 30 millones, para hacer verificaciones más estrictas. En caso tal de encontrar alguna irregularidad pasarán a órdenes de la Fiscalía. Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque lo que hemos habilitado es una cuenta convenio referenciada y Bancolombia hace todo el seguimiento y la trazabilidad para determinar muy bien quién está aportando los recursos. Las donaciones se pueden hacer exclusivamente por canales electrónicos que son los que mejor posibilidades dan para hacer seguimiento.

El senador Ariel Ávila señaló que el proceso ya estaba viciado y era mejor hablar con el Gobierno para negociar la financiación, ¿qué opina?



No podemos estigmatizar a más de 8.000 hombres y mujeres que han querido reflejar lo mejor de la condición humana para culminar unas obras que le sirven a todo el país por cualquiera que haya querido sabotear este proceso de civismo y solidaridad. Los canales de diálogo con el Gobierno los queremos mantener. Soy una persona respetuosa e institucional. Siempre hemos buscado al Gobierno y le hemos pedido que cumpla con las obligaciones que tiene en estas vías y en otras que tiene bajo su tutela. Pero, si por cualquier razón no tiene los recursos, pues que nos las entregue para poder terminarlas.

El Presidente ya lo invitó a hablar sobre la financiación a través de valorización. ¿Le tiene una respuesta?



Las necesidades son tan grandes que no se puede descartar ninguna fuente legítima de recursos, como lo es la solidaridad y el civismo que han mostrado estas donaciones. Lo que pasa es que en estas circunstancias de la economía colombiana valdría la pena pensarse dos veces establecer una carga tributaria que les pese más a los contribuyentes y que termine socavando la necesaria reactivación económica. Hay que mantener la mente abierta para explorar distintas soluciones porque las necesidades son muy grandes. Debemos pensar en distintas fuentes de financiación.

¿Cómo tomó que el Presidente le terminó citando un artículo del Código Penal en sus críticas a la ‘vaca’?



Estamos muy tranquilos porque todas nuestras actuaciones están enmarcadas en el cumplimiento de la Constitución y de la ley.

¿Siente que hay alguna animadversión del Presidente hacia el departamento?



Siempre he invitado respetuosamente al Gobierno a actuar por fuera del dogmatismo y la ideologización que quieren someter todas las discusiones en Colombia. Por ejemplo, él, fuera de contexto, hablaba mucho de las vías de El Poblado y de Llanogrande, y no se da cuenta de que son un ejemplo de progresividad fiscal porque esas vías se financiaron con cargo a contribuciones de valorización. Tenemos una gran experiencia en imponer este tributo, pero desde una perspectiva social, que implica cobrarle mucho al que tiene mucho y poco al que no tiene. Son obras para todos. Hay que actuar con pragmatismo para que las cosas pasen y se mejore la vida de la ciudadanía.

Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto:Presidencia Compartir

¿Esta distancia que ha tomado con la Casa de Nariño va a hacer más difícil la tarea de mejorar la vida de la ciudadanía?



Por fortuna las transferencias que llegan para los temas gruesos desde el orden nacional están bastante reguladas en la Constitución y la ley.

¿Hay posibilidad de que avancen en un diálogo más abierto con el presidente Petro?

Siempre me he mantenido en la línea de un diálogo respetuoso e institucional. Pero eso no significa renunciar a los intereses de Antioquia.

¿Qué pasaría con las vías si no llegan a recolectar todo el dinero?



Creen que Antioquia es rica, pero en Urabá y en el Bajo Cauca no distan mucho las condiciones sociales de lo que pasan en zonas deprimidas del país.

Hay una fuente de financiación que estamos explorando por cuenta del civismo y la solidaridad de las personas. Nosotros queremos que el Gobierno entienda que, si no alcanza a poner los recursos, que ya son una obligación para este, aquí hay una forma distinta de lograr el dinero. Lo más importante es terminar las obras que benefician a todo el país, con la gran fortuna de que atraviesan Antioquia.

Usted dice que esos dineros estaban comprometidos desde antes, ¿tienen pensada alguna acción judicial para recuperar esos recursos o se la jugarán toda con la ‘vaca’?

La vía que va a Urabá cuesta $ 5 billones y, entre la Gobernación y la Alcaldía, hemos puesto 2/3 partes. Pronto vamos a terminar la ejecución por nuestro lado y la Nación ha puesto $ 1,4 billones, pero le hace falta poner $ 650.000 millones para evitar que el túnel del Toyo se convierta en un elefante blanco. La Nación debería desembolsar esos dineros porque apenas hay dos años para la ejecución. Recordemos que en un año tendremos el puerto de Urabá funcionando, pero sin una vía que nos ahorre tiempo. Lo que estamos construyendo para conectar esta zona es una vía nueva, que rompe montañas, tiene viaductos y será la que más ahorro de tiempo proporcionará. Esa es la urgencia, que el Gobierno gire los recursos o nos entregue la vía para nosotros culminarla

¿Cómo califica el diálogo del Presidente con los gobernadores?



No se puede revisar la forma o la cosmética. Lo importante es que todas las actuaciones estén por fuera de discusiones ideológicas y dogmáticas. La gente solo espera que le mejoremos la vida.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO