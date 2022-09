Los convocantes de las marchas de este 26 de septiembre dijeron, en un principio, que éstas iban dirigidas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, en Medellín, Cali y Bogotá se escucharon voces de rechazo a los mandatarios locales Daniel Quintero, Jorge Iván Ospina y Claudia López. ¿Al inesperado éxito de las movilizaciones contribuyó la inconformidad de los ciudadanos por la gestión de los burgomaestres locales? Por las expresiones escuchadas en las calles, todo indica que sí.

Aunque las marchas se realizaron en al menos 25 ciudades, desde las 10 de la mañana de ayer hubo cientos de ciudadanos que se hicieron muy visibles en estas tres urbes.



Miles de personas vestidas de camisetas blancas y con banderas de Colombia, caminaron para protestar contra las reformas que viene proponiendo el presidente Petro, pero también hubo consignas en contra de los tres burgomaestres.



Aunque contra la alcaldesa López fueron más tímidas y aisladas que en contra de Quintero y Ospina. En algunos puntos de los recorridos se escucharon nítidos coros contra ellos.



En Medellín, una de las ciudades donde se registró mayor participación de manifestantes, se gritó: “Fuera Quintero, fuera Quintero y fuera Petro, fuera Petro”.



En el caso de Cali, en el que también participaron miles de personas se exigió la renuncia del alcalde de la ciudad.



A Ospina lo responsabilizan de los escándalos recientes de corrupción en los que se han visto involucrados directivos de las Empresas Municipales de Cali (Emcali).



A los tres alcaldes los unen circunstancias similares. Llegaron al poder representando a movimientos de izquierda, vencieron en las urnas a los aspirantes del uribismo, se han mostrado ahora afines al presidente Petro y enfrentan difíciles problemas en su gestión actual.



Quintero, por ejemplo, tiene un enfrentamiento abierto con el sector empresarial, uno de los baluartes de la sociedad antioqueña; Ospina está en el ojo del huracán por los escándalos de corrupción de Emcali; y López enfrenta el disgusto de la ciudadanía por los movilidad -agravada por la apertura simultanea de obras en los corredores más importantes de la ciudad- y por el aumento de la percepción de inseguridad en todas las localidades.



Aunque son problemas distintos, no se percibe mejoría en el corto plazo. Según una investigación preliminar de la Procuraduría General de la Nación, más de la mitad de los contratos (57 %) que se han suscrito con la Alcaldía de Cali entre enero de 2020 y junio de este año han sido por vía directa, una modalidad que –por ley– debe aplicarse de manera excepcional, por lo cual lanzó una alerta.



Dichos convenios superan los 2,8 billones de pesos y una asociación gremial es la que más acumula. Según Ospina, el reporte del Ministerio Público “suma peras con manzanas”.



López, por su parte, considera que hay mejorías, pero ésta no se ven por culpa de los medios de comunicación. “Si los medios de comunicación siguen haciendo amarillismo a punta de mostrar sangre, porque eso les da rating, nunca va a mejorar la percepción de seguridad (sic)”, dijo.



Como sea, los tres mantienen un divorcio con la opinión pública. Eso es evidente en la imagen desfavorable de cada uno. En la encuesta de Invamer del mes de agosto, dice que el 59 por ciento de los ciudadanos en la capital creen hoy que con la alcaldesa López las cosas están empeorando frente a un 29 por ciento que consideran que están mejorando.



En la misma medición, el 46 por ciento de los ciudadanos en Medellín creen que con Quintero la situación está empeorando frente a un 45 por ciento que considera que están mejorando.



Y en caso de Cali, el 63 por ciento de los ciudadanos creen que la situación está empeorando mientras que solo el 30 por ciento cree que están mejorando.



Aunque el alcalde había salido del pozo porque en la medición anterior, un 84 por ciento creía que en Cali las cosas estaban empeorando, es de prever que este repunte pueda perderse por el tema Emcali.



Los tres alcaldes, además, aplauden las políticas de Petro. “Se lució con un discurso extraordinario”, dijo, por ejemplo, Claudia López sobre el discurso de Petro en la ONU.



Quintero, además, fue mencionado por el entonces aspirante Petro cuando EL TIEMPO le preguntó que en caso de ganar las elecciones a quién le gustaría ver como su sucesor.



El alcalde de Medellín, por su parte, menospreció este martes a las marchas. En diálogo con Blu, el mandatario local dijo que “la mayoría” de los manifestantes “no eran pobres”, sino aquellos a los que la reforma tributaria golpearía más, por ejemplo, quienes ganan actualmente más de 10 millones de pesos mensuales.



“La mayoría no eran pobres, pero también hay que decir que es posible que algunos hayan marchado confundidos, engañados, pensando que van a ser tocados por la reforma, cuando no lo van a ser”, dijo en la emisora.



Algunos analistas consultados por EL TIEMPO consideran que la presencia activa de opositores como el partido Centro Democrático en las tres ciudades puede ser un punto de partida en las elecciones locales del próximo año.



De hecho, para octubre ya se anunció una movilización más. ¿Cómo mejorarán los tres alcaldes su gestión de aquí a allá? Ese es el desafío. De lo contrario, es posible que sus nombres vuelvan a ser coreados en señal de protesta por los ciudadanos.



POLÍTICA