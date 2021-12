Múltiples encuentros han tenido algunos miembros del uribismo con el presidente Iván Duque respecto a su gestión y decisiones como gobernante del país.



En uno de los últimos sucesos, el representante por el Centro Democrático, Gabriel Santos, hijo del exvicepresidente y exembajador Francisco Santos, cuestionó duramente al presidente.



El representante acusó a Duque de querer pasar de salvador de la libertad de prensa al decir que va a objetar un “mico” en el proyecto de ley anticorrupción; cuando –según el congresista– la iniciativa es del Gobierno y su contenido es autoría de sus mismos voceros.



“Es importante que se entienda, se sepa y se conozca que quien tenía la decisión de eliminarlo de manera oportuna, o incluso de no promoverlo, era el presidente de la República como cabeza del Ejecutivo. Eso no puede pasar de agache”, dijo Gabriel Santos.



Asimismo, otros miembros del uribismo han manifestado sus inconformidades con el Gobierno del actual presidente.



Álvaro Hernán Prada y Gabriel Santos, representantes del Centro Democrático durante el debate de las objeciones a la JEP. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

María Fernanda Cabal, por ejemplo, ha manifestado sus diferencias con Duque en múltiples ocasiones: no ha tomado otras decisiones que había prometido "ha sido una persona bien intencionada enfrentando unos desafíos muy profundos, como el coronavirus y después de una amenaza terrorista con este paro que fue una toma guerrillera, pero yo sí siento que no ha tomado otras decisiones que había prometido", dijo la actual candidata al Senado.



Cabal también mostró su malestar con la línea de gobierno tomada por Duque. “No me siento representada por el gabinete de Duque”. La legisladora hacía referencia a que en el gabinete había en ese momento ministros que para ella no representaban los intereses ideológicos del Centro Democrático (CD), partido que llevó a Duque a la Casa de Nariño.



Fernando Londoño Hoyos, exministro del Interior y Justicia de Colombia entre los años 2002-2004 durante la primera administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, pidió la renuncia de Duque en caso de que no lograra los desbloqueos del puerto de Buenaventura que se dieron a mitad de 2021.

Londoño Hoyos, considerado uno de los más leales seguidores de Uribe de la llamada ala dura, dijo en su editorial de hace unos meses en el espacio La Hora de la Verdad: “Señor Presidente, si usted no tiene coraje suficiente, si usted no es capaz de disponer de la fuerza legítima del Estado para desbloquear el Puerto de Buenaventura (...), no le queda más remedio que renunciar”.



Para el sector más crítico del uribismo con el Presidente, el dolor de cabeza está por lo que ha ocurrido en el país, sobretodo en las calles, y que esto les pueda cobrar factura en las próximas elecciones de 2022.



Estos hechos han llevado incluso a que el expresidente Álvaro Uribe pida respeto a su bancada por el presidente Duque.



"Centro Democrático ha sido un esfuerzo significativo de muchas personas; las tesis son útiles para la democracia; resulta inaceptable que se sustituya la discusión argumental por el insulto; ninguna discrepancia con el Gobierno puede llevar a maltratar al Presidente de la República", escribió Uribe, jefe del partido.



Si bien el expresidente no hizo referencia a nadie en particular, este mensaje fue entendido como dirigido a Santos, quien en más de una ocasión ha sido crítico con integrantes del partido o con políticas del Gobierno.

