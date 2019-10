Una campaña electoral acosada por el fuego de los violentos

La campaña electoral en el país ha estado cargada de violencia a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional por evitar este fenómeno delictivo y pese a que se trata de las primeras elecciones de mandatarios locales tras la firma del acuerdo de paz.

Desde el 27 de octubre de 2018, 103 candidatos y 19 precandidatos han sido víctimas de violencia electoral, dice un documento de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, titulado Cuarto informe de Violencia y dinámica electoral.



“Esto hace de los aspirantes a cargos de elección popular los más victimizados y, en parte, muestra la manera en que selectivamente se busca afectar sus posibilidades de acceso a los puestos de representación política”, dice la investigación.



“En la medida que es un mecanismo de competencia, los móviles de victimización varían entre la eliminación de contrincantes con intereses opuestos, los ajustes entre sectores corruptos y el aseguramiento o perpetuación del control territorial por parte de actores ilegales que ven sus intereses amenazados”, agrega.



“Parece claro que esta tendencia reafirma un fallo rotundo en la implementación de enfoques preventivos y deja ver la incapacidad del Estado para garantizar medidas de protección efectivas”, sentencia Pares.



A dos semanas de las elecciones regionales, “el país continúa sumido en una ola de violencia electoral que se hace cada vez más letal y se expande a un mayor número de territorios”, añade.



“En los 349 días que cubre el presente informe, Pares ha registrado 230 víctimas de 177 hechos ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios. La magnitud del problema es tal que, en poco menos de un año, puede decirse que se ha producido una víctima de violencia electoral cada 1,5 días”, dice Pares.



Del total de víctimas, un 45,65% (105) ha ocurrido luego de que se oficializaran las candidaturas el 27 de julio de 2019. En tan solo los últimos dos meses y medio del calendario electoral, tuvieron lugar 9 de los 22 asesinatos registrados, 74 de las 171 amenazas y 13 de los 27 atentados.

“Parece claro que, a medida que se acerca el día de las votaciones se intensifican los ataques y sube el riesgo para distintos actores relacionados con el desarrollo del proceso electoral. Todo, en el marco de un accionar insuficiente por parte del gobierno nacional”, detalla.



El informe analiza el acumulado de víctimas y hechos de violencia electoral desde el inicio del calendario, el 27 de octubre de 2018 y hasta el 11 de octubre de 2019.

Pares saca siete conclusiones de su informe:



1. La violencia electoral se ha tornado más letal e individualizada. Es decir, se han registrado menos casos de amenazas colectivas y han aumentado distintas formas de violencia selectiva. Graves casos como la masacre de Suárez, Cauca, en la que fue asesinada Karina García (candidata a la alcaldía) y el candidato al Concejo, Yeison Obando, o el asesinato de Bernardo Betancourt, candidato a la alcaldía de Tibú son muestra de esta tendencia.



2. La violencia electoral continúa ejerciéndose como mecanismo de competencia política y ha afectado principalmente a liderazgos y actores electorales de carácter local.

El carro en el que se desplazaba la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García, fue encontrado en Betulia tras ser baleado e incinerado. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

3. Los sectores políticos más victimizados han sido la coalición de oposición y la coalición de gobierno, que son quienes mostraron un potencial en las elecciones nacionales de 2018. Los sectores independientes, por su parte, también han sido constantemente victimizados, abarcando en distintos periodos entre 15 % y 18 % de todas víctimas registradas.



4. La identidad de los agentes perpetradores es desconocida en una amplia mayoría de los casos. Para el 71,7 % de las víctimas registradas en las bases de datos de Pares no figura un actor material o intelectual al cual pueda atribuírsele responsabilidad de los hechos.



5. La anterior conclusión, sumado a investigaciones en terreno, permiten concluir que los homicidios, atentados o amenazas, son ordenados o cometidos, en su mayoría, por competidores políticos de las víctimas y no se trata de una estrategia nacional para asesinar o amedrentar determinada corriente política.



6. Igualmente, en un análisis geográfico, concluir que hay una relación entre zonas de posconflicto y violencia política electoral no es cierto o no se puede sostener. Una buena parte de este tipo de violencia se cometió en zonas donde no hay un vacío de poder dejado por la extinta guerrilla de las FARC: Norte del Valle, zonas de la Costa Atlántica son un buen ejemplo.



7. Los lugares donde se ha concentrado gran parte de la violencia electoral se han mantenido relativamente constantes, sin mucha variación geográfica, a pesar de que en los últimos dos meses ha sido posible identificar nuevos hechos en departamentos en que antes de septiembre no se tenía registro. Actualmente, en el 85% de las 33 divisiones político-administrativas del país han ocurrido hechos de violencia electoral.



Este informe va en línea con el tercer documento publicado hace un mes por la misma Fundación. En éste Pares señaló que los sectores políticos más afectados siguen siendo los de oposición y los de coalición de Gobierno, "debido a que han mostrado el potencial de crecimiento más fuerte en las elecciones locales, no obstante, durante los últimos meses también se han presentado varios hechos en contra de personas pertenecientes a partidos independientes".



La investigación advertía que "no hay un solo actor o agrupación criminal matando", razón por la que "la identidad de gran parte de los agentes perpetradores no se ha podido esclarecer. Esto aplica para el 71% de las víctimas".

A dos semanas de las elecciones, la situación en este punto no ha variado sustancialmente. "A la fecha de corte del presente informe (11 de octubre de 2019), se desconoce el 71,7% de los agentes perpetradores. Es decir, de las 230 víctimas registradas no ha sido identificar el autor de 165", dice Pares.



Asimismo, de las 121 amenazas que han dejado 171 víctimas, se desconoce el 66,94% de los victimarios. Por su parte, el caso de los asesinatos es preocupante pues no se conoce un presunto autor material o intelectual en la gran mayoría de los cometidos a la fecha (91%).



"Únicamente en el caso de la masacre de Suárez, Cauca, ocurrida el primero de septiembre de 2019, se presume la participación de Grupos Armados Postfarc", finaliza el documento.



