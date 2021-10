El Partido Liberal se fractura ante el 2022

La tempestad que por estos días azota al Partido Liberal es de tal magnitud que algunos auguran que terminará en un naufragio. El capitán del barco, sin embargo, se muestra sereno y cree que vendrán días mejores. ¿Por qué? “Nosotros, los liberales, vamos a votar por Alejandro Gaviria”, dice el expresidente César Gaviria Trujillo, jefe único de la colectividad.



El exmandatario cree que el exrector de los Andes es el único que tiene las cualidades “no para atajar a Petro”, sino “para ganarle a Petro”, hoy el puntero en todas las encuestas hechas sobre la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2022. Desde esta perspectiva, el partido de Olaya Herrera, López Pumarejo, Santos Montejo, Lleras Camargo y Lleras Restrepo, entre otras figuras de su historia, volvería al poder.



Su propósito tiene un problema nada marginal. El académico no es de sus filas e incluso se resiste a abrazarlo. De hecho, trata de mantenerse a prudente distancia, aunque en las últimas horas cedió un tanto. Gaviria relató que de los 20.000 voluntarios que se inscribieron para apoyar la recolección de firmas de su campaña, al menos cinco mil pertenecían a ese sector político. “Representan un ímpetu transformador, eso que representan hoy en día los jóvenes: una intolerancia ante ciertas injusticias y una voz que nos está diciendo que no quieren aceptar el mundo como es. Yo no puedo rechazar esa fuerza”.

El exministro Alejandro Gaviria en la inscripción de su comité de firmas, este miércoles. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Gaviria Trujillo dice que además de los jóvenes, los barones electorales también navegan en la misma dirección. “Usted no encuentra un parlamentario liberal que no le diga que le gusta ese candidato. Se identifican mucho con él, porque saben que es liberal”, le dijo el exmandatario a la periodista María Isabel Rueda en una entrevista para EL TIEMPO. “Es un fenómeno que se percibió en la propia Convención Liberal, y es que a la clase dirigente política del Partido Liberal le gusta mucho Alejandro Gaviria”, le argumentó.



Sin embargo, sus afirmaciones van en contravía de algunos hechos. El exgobernador de Antioquia Luis Pérez, amigo personal de Gaviria Trujillo desde cuando este lo nombró en la dirección del Icfes en 1993, le dio un portazo y dijo que iba a lanzarse a la presidencia por firmas.



La decisión la tomó, según su testimonio, tras llamar a la sede del partido para preguntar cuál iba a ser el mecanismo para la escogencia del candidato ya que él pensaba presentarse. Su sorpresa fue total cuando el secretario general, Miguel Ángel Sánchez, le dijo que ya la suerte estaba echada. “El doctor Alejandro Gaviria es el candidato oficial del doctor César Gaviria y del Partido Liberal”, le dijo. “El doctor le explicará”, le añadió.



“Con pesar observo que el partido perdió la vocación de poder presidencial. En otros tiempos, cada vez que se realizaba la Convención Nacional del glorioso Partido Liberal, la gente, con pasión y júbilo, tenía la certeza de que ahí se estaba escogiendo el próximo presidente”, dijo, muy dolido, Pérez.



“Resulta inexplicable el desamor por el propio Partido Liberal”, añadió. “Veo a jóvenes y a los máximos directivos liberales recogiendo firmas para apoyar y formalizar un candidato que se va a inscribir por otro movimiento diferente al liberalismo”, manifestó en una clara referencia a Alejandro Gaviria.



Un desconcierto similar experimenta Eduardo Verano de la Rosa, otro de los barones del partido. El exgobernador del Atlántico también recién oficializó su candidatura presidencial, pero con la certeza de que no la tiene fácil. “Sé que estoy jugando en un partido donde las condiciones no me son favorables”, dijo. “Las mismas directivas han tomado una decisión, entonces me toca a mí trabajar el doble”.



Verano, quien dice que si llega a la presidencia, buscará un modelo de Estado regional que beneficie a todos los rincones del país, reivindica su amor por el partido. “Soy liberal, seré liberal hasta la muerte y trabajaré intensamente por lograr su unidad”. Pero no solo de amor vive el hombre. Por eso, exige garantías con unas “reglas de juego claras”.



Pero si por Medellín y Barranquilla llueve, en Popayán no escampa. El senador caucano Luis Fernando Velasco, otra de las figuras más visibles del partido, también lanzó su candidatura por fuera. Incluso ha ido más allá y propone que sus seguidores se sumen al Pacto Histórico que lidera Petro.



Estas son las vallas con las cuales le insisten a Alejandro Gaviria. Foto: Archivo Particular

Pero ¿por qué no lo hace por el liberalismo? “No quiero llegar con el oficialismo liberal, porque este hoy representa todo lo distinto a las ideas liberales”, dijo. “No quiero ser el candidato de César Gaviria. Él ya tiene candidato, y se llama Alejandro Gaviria”.



A la partida reciente de Pérez y Velasco y las dudas de Verano de la Rosa hay que sumarles la marcha de otros hombres que en el pasado también agitaron el trapo rojo con entusiasmo y ahora no quieren juntarse con Gaviria Trujillo. Se trata de Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo, quienes en su hoja de vida muestran altos cargos que precisamente ocuparon a nombre de la colectividad de la que se divorciaron. Hoy los tres están en la Coalición de la Esperanza, un colectivo que quiere hallar una figura de centro para aspirar a la presidencia.

Si César Gaviria propone una unidad de la Coalición de la Esperanza y el Partido Liberal, ¿no la aceptan?, le preguntó EL TIEMPO a Cristo. “Que la Coalición de la Esperanza y César Gaviria se unan no es una posibilidad”, sentenció tajante. “Esta es una coalición de oposición, una alternativa al gobierno Duque que el Partido Liberal ha acompañado. En la coalición cabe un Gaviria, no dos ni mucho menos tres”.



Esto significa que si bien podría haber una puerta para el desembarco en la coalición de Alejandro Gaviria, estará trancada para César Gaviria. “Alejandro Gaviria insinúa estar aquí, pero la Coalición de la Esperanza es un proyecto que no se une con los partidos políticos tradicionales que han destruido a Colombia, y ese es el Partido Liberal de César Gaviria”, advirtió Jorge Enrique Robledo. “Alejandro Gaviria tiene el apoyo del Partido Liberal de César Gaviria. Estamos recorriendo caminos diferentes”, dijo, por su parte, Sergio Fajardo, el quinto miembro de la coalición.



“Nosotros somos una expresión política para cambiar, y el Partido Liberal de César Gaviria, que está con el alcalde Daniel Quintero, en la ciudad de Medellín, que están destruyendo una construcción de ciudad, no puede ser parte de nuestra construcción”. A esto, César Gaviria le respondió: “Primero resuelva sus gravísimos problemas con la justicia y luego hablamos de sus otros entuertos”.



“El expresidente –dijo una fuente de la blanca y roja sede de la avenida Caracas con 36 en Bogotá– está tranquilo porque sabe que Alejandro Gaviria terminará abrazándolo y junto a él iremos con seguridad por la presidencia en 2022”. De ser así, el partido volvería a iluminarse en el poder. Pero no todos lo ven tan claro, y por eso algunos hablan, con temor, de un posible naufragio. Ya se verá.

ARMANDO NEIRA

EDITOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO@armandoneira