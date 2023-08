Este lunes se confirmó que César Pachón ya no será más congresista por el periodo 2022-2026. Suspendido desde noviembre del año pasado, se anunció que debía anularse su elección pues cometió doble militancia al ser avalado por el partido Mais y apoyar a una ficha de la Colombia Humana, Pedro Suárez Vacca.



El fallo de Pachón se une a otras decisiones adversas del Consejo de Estado que han afectado la composición del Pacto Histórico. El primero en la lista fue el del senador Roy Barreras, en mayo. Este también fue señalado de doble militancia y por eso se le anuló la elección.



En el caso de este, la situación se dio porque ostentó una curul por el Partido de la U en el periodo 2018-2022 y no renunció a esta un año antes de las pasadas elecciones para poder aspirar por una colectividad distinta. Barreras incumplió con el periodo exigido por la ley.

Roy Barreras salió del Congreso en mayo por el fallo del Consejo de Estado. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

En este caso, el senador había sido expulsado de ‘la U’ y mantuvo su curul hasta último momento. Mientras tanto, se lanzó por el Pacto Histórico para las elecciones de 2022, logrando un escaño gracias a la lista cerrada de dicha coalición de partido de izquierda.



A pesar de que este fue expulsado de la colectividad, el tribunal administrativo determinó que esto no bastaba para no incurrir en doble militancia, sino que debía abandonar la curul que ostentaba un año antes de las elecciones para no incurrir en esta figura. Como la mantuvo hasta el final, no podía aspirar por una colectividad diferente al Partido de la U.



En este caso, solo se anuló la elección, por lo que la salida de Barreras del Congreso solo significó la llegada del primer nombre de la lista del Pacto Histórico que no había alcanzado a entrar. En este caso fue el líder indígena Julio César Estrada.



La segunda determinación del Consejo de Estado, conocida hace dos semanas, sí implicó una perdida de un escaño para el Pacto Histórico. Luz María Múnera tuvo que salir del Congreso y su curul pasó a John Jairo Berrío, del Centro Democrático. El tribunal administrativo encontró que hubo irregularidades en el escrutinio de los votos en Antioquia: sumaron de más al Pacto Histórico y le restaron al Centro Democrático.



“Tanto la votación otorgada de manera injustificada a la Coalición Pacto Histórico, como la que se sustrajo de manera injustificada al Partido Centro Democrático, tuvo incidencia en la elección", se lee en el fallo que sacó a Múnera del Congreso.



El tercer fallo fue el de Pachón, que confirmó una suspensión que se había dado de forma provisional en noviembre. Por otro lado, las derrotas no solo han significado pérdidas de curules.



En mayo, el Consejo de Estado encontró los elementos suficientes para declarar la nulidad a la elección del entonces contralor Carlos Hernán Rodríguez. Este era el candidato del gobierno para el cargo y al final se echó para atrás su designación ante irregularidades en su elección.

Luz María Múnera del Polo y Jhon Jairo Berrío del Centro Democrático Foto: @luzmamunera Y @jberriolopez

No obstante, no todos han sido fallos adversos. El Consejo de Estado desestimó una demanda por doble militancia debido a que varias figuras del Pacto Histórico, como María José Pizarro, apoyaron a Gustavo Petro en la consulta interna de marzo de 2022 cuando los partidos que los avalaron tenían precandidatos propios.



Para el tribunal administrativo, no se incurrió en doble militancia porque esa figura se contempla exclusivamente frente a quienes tienen la condición de candidatos y no alrededor de personas que hagan parte de una consulta llamada a elegir a un aspirante para una contienda electoral.