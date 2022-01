Miguel Samper Strouss, candidato al Senado por la Coalición Centro Esperanza, denunció que se estaría buscando impedir su ejercicio electoral por parte de un procurador que está en Santander.



Es así como su campaña anunció que en Bucaramanga será radicado el memorial de descargos que dejan en evidencia "el ilógico argumento" con el que Ricardo Mosquera Robín, coordinador de la campaña de Alejandro Ordóñez a la Presidencia, y hoy procurador delegado para la vigilancia administrativa, asuntos sociales y paz, “buscaría impedir el ejercicio electoral” de Samper.

“Blanco es y frito se come. Me investigan por no cumplir una orden que le llegó a la Agencia de Tierras meses después de yo haber renunciado. En cada página del proceso hay exabruptos legales como no tener en cuenta las explicaciones que en varios momentos fueron allegadas al despacho del procurador y coordinador político”, aseguró el candidato.



A esto agregó que “en 14 años como servidor público me ha quedado claro que quienes buscan destacarse en el Estado haciéndoles daño a otros no son más que ladroncitos de la moral ajena”.



La radicación de la defensa tendrá lugar en el marco de la gira que el #13 al Senado por la Coalición Alianza Verde Centro Esperanza, realiza en Santander.



Previamente, Samper le había enviado una carta a la procuradora Margarita Cabello, en la cual le expresó su molestia por la decisión de la Procuraduría de abrirle el pliego de cargos por hechos ocurridos cuando fue director de la Agencia Nacional de Tierras en el gobierno anterior.



En la misiva insiste en que los hechos por los que se inició el proceso ocurrieron luego de que él dejara el cargo.



