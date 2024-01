Las críticas de Peñalosa al presidente Petro por programa de pago para no delinquir

El exalcalde Enrique Peñalosa dice que el programa de un millón de pesos por no matar va a crear abundante milicia petrista. Y que Petro y la exalcaldesa Claudia López se parecen en lo mentirosos. Confirma que sigue en la política.



Doctor Peñalosa, abro el 2024 con sus impresiones sobre un programa bandera de Petro para este año: pagarles a 100.000 jóvenes un millón de pesos mensuales para que no maten. Eso es muy difícil de entender y de defender. ¿Qué opina?

Hay dos maneras de analizarla. Una, si efectivamente eso va a reducir la criminalidad. Pero, segundo, el mayor riesgo que le veo a eso es el de crear algo parecido a lo que se llamaron las ‘juventudes hitlerianas’, o las ‘camisas pardas’, o, en el caso de Mussolini, las ‘camisas negras’, o en el caso de Venezuela, las ‘milicias bolivarianas’.

¿Los jóvenes escogidos necesariamente requerirán para el premio antecedentes judiciales?

Pues si es así, obviamente hay un riesgo altísimo de que estos jóvenes se politicen y que claramente no tienen mucho problema con usar la fuerza, e incluso las armas.

Enrique Peñalosa y Gustavo Petro.

Lo de los antecedentes tiene muchas contradicciones. Indica que en este país es mejor haber delinquido que no, porque lo primero tiene premio y lo segundo no...

Por supuesto. En Colombia hay miles y miles de jóvenes juiciosos, estudiosos, con los mismos antecedentes socioeconómicos, familiares, etcétera, que los que tienen antecedentes, o riesgos de delinquir, o de matar, como el mismo Gobierno lo dice; y a esos jóvenes no se les da ningún premio.

Una gran contradicción…

España en este momento está en una crisis gigantesca porque el presidente Sánchez, para poder quedarse en el poder, hizo unas concesiones a unos señores catalanes que habían buscado una independencia violando la Constitución y la ley, pero que nunca mataron ni asesinaron; y aun así, esto tiene al país desbaratado. Personalmente he respaldado los procesos de paz, pero en Colombia simplemente hemos decidido que es posible justificar, por razones políticas o sociales o cualquier cosa, los actos criminales más atroces. Lo de España es juego de niños, porque aquí estamos hablando de perdonar a personas que han cometido actos criminales de lesa humanidad, secuestros, asesinatos, reclutamiento de menores... Tiene que haber un límite. No solamente por perdonarlos. Sino ahora también para premiarlos.



O sea, lo que usted ve es que el presidente Petro está conformando una legión de adeptos pagados por el Estado para que sean sus milicias...

Claro. Estamos hablando de un grupo muy grande, porque 100.000 jóvenes pagados pueden, muy fácilmente, ser concientizados a favor del Gobierno. Y si no han tenido mayor problema con acudir a la violencia, pues claramente es un riesgo. No solo eso, aquí tenemos a un presidente que permanentemente ha estado haciendo un llamado a que la gente salga a la calle. ¿Qué significa salir a la calle? Para Petro, que si las instituciones democráticas como el Congreso o las cortes no le funcionan para sacar adelante lo que él quiere hacer, va a ejercer la fuerza de lo que llama la calle. Pero obviamente la calle que él tiene en mente no es simplemente que salgan unas personas con banderitas blancas... Es a ejercer la fuerza, a gobernar desde la calle, como él mismo lo ha dicho, para que impongan, así sean unas minorías, lo que él quiere. Para Petro los que tienen que mandar son los que salen a la calle a imponer y no los que van juiciosamente a votar y que están pacíficamente en sus casas.

Y las cuotas que les darán a los alcaldes para que escojan a los jóvenes premiados… ¿no abre nuevos riesgos, como el de que la plata se embolate?

Es posible también que eso ocurra, aunque yo sospecho que estos son programas que van a estar totalmente controlados por el Gobierno Nacional a través de la hiperpoderosa directora del DPS, que tiene una gran capacidad gerencial, lo que hace que el riesgo sea todavía mayor. Creo que los alcaldes van a ser solo tontos útiles.

¿Será que Petro está preocupado con la fuerte caída de su imagen?

Los expertos dicen que cuando alguien cae en las encuestas y tiene una imagen negativa muy alta, históricamente ha resultado muy difícil recuperarse. Y miremos otras áreas donde puede haber riesgos grandes. Por ejemplo, si logra pasar la reforma pensional, Petro les va a dar a tres millones de adultos mayores 500.000 pesos mensuales. Obviamente, todos queremos ayudar a los adultos mayores. Pero hay que tener en cuenta el desbarajuste económico que esto puede representar desde el punto de vista de la solidez de las pensiones hacia el futuro.

Y está el aspecto político...

A ese me voy a referir. Cada adulto mayor de esos, supongamos que como mínimo tiene dos hijos, quienes a su vez tienen otros dos hijos. Entonces, estamos hablando de que por cada adulto mayor de este grupo podemos estar hablando de seis personas más. Si son tres millones de adultos mayores, multipliquemos por seis, lo que da 18 millones de personas especialmente agradecidas por la repartida de esa plata.



Y nadie ha entendido muy bien los riesgos de la reforma pensional...

Sí. Se está cambiando un sistema de ahorro individual, a través de los fondos privados, por un sistema de prima media, que básicamente y, en resumen, consiste en que los jóvenes van a pagar las pensiones de los viejos, sin que haya un ahorro. Pero eso, obviamente, es insostenible: como hemos visto, está cayendo enormemente la natalidad en la población colombiana, este año en un 20 %. Y a eso hay que agregarle que hay una emigración gigantesca. El año pasado emigraron 540.000 colombianos, la mayoría jóvenes, además muy valiosos porque es gente que no quiere subsidios, sino que quiere trabajar, y que en la mayoría de los casos tiene algún conocimiento de algún oficio.

Que quiere trabajar y que no la atraquen, que no le roben la bicicleta o el celular y hasta lo maten...

Estamos hablando de que el año pasado se fue más del 1 % de la población colombiana. Este año no tenemos las cifras todavía, pero seguramente van a ser muy altas también. Conozco casos de muchas empresas, por ejemplo en Cali, con problemas muy graves de pérdida de empleados y la mayoría de los que se van es porque está emigrando. Esto hace todavía más difícil que los jóvenes puedan sostener las pensiones de los mayores.

¿Qué opinó de la invitación a los habitantes de calle de Petro en la Navidad? Usted también hizo sus invitaciones, pero sin tanta cháchara, sin tanta propaganda...

Nosotros, con una secretaria de Integración maravillosa, María Consuelo Araújo, la Conchi, organizamos una cena de Navidad con cientos de habitantes de calle, porque además teníamos unos programas masivos de rehabilitación muy costosos, contratados con entidades muy especialistas y cientos de habitantes de calle se rehabilitaron, después de que acabamos con el Bronx. Éramos meseros los del gabinete y yo también. Servíamos la comida, fue un ejercicio realmente bonito.

No puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarle por el balance de la alcaldía de Claudia López, que terminó hace dos días. Usted se la inventó a ella, ¿no?

Claro, Claudia López fue un invento mío, por así decirlo. La nombré, creo que a los 25 años, como directora de Acción Comunal del Distrito, y le dimos mucho poder y muchos recursos. Incluso, trabajó conmigo en una campaña presidencial. Pero ella no tiene amistades ni lealtades ni nada, hace lo que ella crea que le sirve. Su campaña para la alcaldía la hizo en contra mía, con unas calumnias de que yo vendía buses. Tanto Petro como Claudia, y esto creo que es especialmente generalizado en la izquierda y muy grave para la democracia colombiana, se han dado cuenta de que mentir no tiene ningún costo, porque nadie va a reclamarles. Yo no he visto ningún ejercicio de prensa donde hagan ese examen, salvo por el detector de mentiras en La Silla Vacía. Entonces, es un excelente negocio.

Claudia López y Enrique Peñalosa

¿Como cuáles mentiras?

Petro, por ejemplo, cuando era candidato a la alcaldía, decía que iba a hacer 1.000 jardines infantiles. Hizo cinco, mal hechos, y a nadie le importó. Que iba a llevar a los ciudadanos pobres a vivir al centro, y nunca en la historia se ha expulsado a tantos ciudadanos de bajos recursos, a Soacha y otros municipios… Nadie le cobró nada. Hoy sigue diciendo mentiras absurdas todos los días. En Soacha prometió hacer un paso soterrado, subterranizar la autopista Sur por Soacha, y obviamente no han hecho absolutamente nada. O el tren de Villavicencio a Cartagena... Mentira tras mentira, todos los días. Pero eso no tiene ningún costo político, porque, al revés, la prensa tiende a divulgar las mentiras que ellos dicen, y si no lo divulga la prensa, ellos tienen sus poderosas redes.



¿Y la exalcaldesa Claudia?

Pues es un poco lo que ha pasado con Claudia López también. Se ha inventado que hizo un montón de cosas, incluso ha tratado de tomarse el crédito por el metro que está en construcción, que nosotros contratamos y que cuando estaba ella de candidata demandó y trató de matarlo. Publicó incluso un folleto con una cantidad de realizaciones imaginarias de ella. Y lo que me parece grave de Claudia López, ya más allá de todas esas mentiras, es que trató de desbaratar todos los proyectos nuestros y por los que no pudo desbaratar se toma el crédito. Asombroso que en su POT haya matado la ALO, la Autopista Longitudinal de Occidente, tal vez la vía más importante de Colombia hacia el futuro, si medimos en función de temas, y para la cual todos los alcaldes, durante cincuenta años, habíamos reservado terrenos. Nosotros compramos terrenos para una vía de 100 metros de ancho. Pero ella salió a contratar atolondradamente permisos para que se hicieran un poco de edificios y demás en la zona de cesión de terrenos que hay para la vía. Ninguno de los constructores serios de esta ciudad quiso participar, conscientes de que matar esa vía representaba un enorme daño para la ciudad. Solo aceptaron unos señores irresponsables de una empresa llamada Las Galias. Ella mató otra cantidad de proyectos muy importantes para la ciudad, como el parque alrededor del embalse de Tominé, o el que teníamos diseñado y financiado alrededor del embalse San Rafael, en La Calera, con un cable desde la 134. Habría podido copiar lo del Lago de Torca, un proyecto con 130.000 viviendas, más de la mitad vivienda social en el norte Bogotá. Y entonces lo que hizo fue expulsar a los ciudadanos de menos recursos a otros municipios, con un costo ambiental enorme, porque si hay mayores distancias en el viaje al trabajo, hay más consumo de energía y más calentamiento global y menos posibilidades de tener transporte masivo para los ciudadanos que van a trabajar en Bogotá desde esos sitios alejados. Ese es el tipo de cosas que ella hizo.

¿Usted sigue en la política? ¿Cuáles son los planes inmediatos de Enrique Peñalosa?

Soy un político distinto. Los hay que son profesionales de tiempo completo y se dedican todo el tiempo a eso, los respeto. Pero yo he tenido una vida paralela de trabajo en consultoría a nivel internacional por todo el mundo. Aunque por supuesto que sigo en política. Y creo que nada sacamos cambiando a Petro si no logramos que los ciudadanos entiendan que esas ideas de izquierda son un fracaso, con Petro o con cualquier otro. En el mundo entero eso de la estatización fracasó. Y ese enfoque estatizante es exactamente lo que Petro ha venido tratando de hacer, anulando esquemas de participación privada. A los ciudadanos más pobres es a quienes más sirve que haya más inversión privada. Si ser de derecha es querer de verdad que haya más inversión privada y que haya seguridad, pues eso es lo que necesita Colombia. Aspiro a que cualquiera que sea el próximo presidente ojalá no sea alguien que haya estado dándose abrazos con Petro, en ningún momento, ni haya estado en su gobierno, porque él ha sido siempre el mismo. Ha habido unas personas que, por conveniencia y por beneficios personales, no por salvar el país, han estado, ya sea en el gobierno Petro o abrazándose con él en todos lados. En el mundo entero ya se descubrió cómo es que se desarrollan los países, como lo han hecho Corea y Singapur y muchos países. Por supuesto, yo voy a participar en política para tratar de cambiar a fondo el rumbo, porque ya se tiene claro todo lo que está entorpeciendo el desarrollo de Colombia.

¿Vamos a ver su mano, su guía, su asesoramiento, su consejo, durante la alcaldía de Carlos Fernando Galán?

Pues yo no he tenido ninguna conversación con Carlos Fernando sobre nada en particular, pero, por supuesto, si él en algún momento piensa que le soy útil...

Bogotá. 1 de Enero del 2024. En la Plaza de Bolívar, se llevó a cabo la ceremonia de posesión de Carlos Fernando Galán, dónde asume como nuevo Alcalde Mayor de Bogotá a partir de este 1° de Enero del 2024.

Hum...

Pues estaría más que listo a colaborar, si a él le interesa escuchar mi opinión o mi consejo... (risas de los dos).

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO​