Ernesto Macías es, dentro del Centro Democrático (CD), uno de los senadores más cercanos al expresidente Álvaro Uribe. Pero también es cercano al presidente Iván Duque.



​

Sin embargo, ha sido uno de los pocos que han expresado públicamente su indisposición con algunas de las medidas que ha tomado el partido, especialmente en los asuntos electorales.

Suena a que hay divisiones en el CD que van más allá de simples posturas individuales…

​

La división no es nueva y surge de personalismos. Desde la campaña presidencial de 2018, un sector radical del partido no quería a Iván Duque y no lo apoyó con entusiasmo, y durante el gobierno, ese mismo grupo, se ha quejado todo el tiempo; todo porque Duque no ha hecho lo que esas personas piensan o quieren.



¿De quiénes estamos hablando?



Hay congresistas y otros no congresistas, por ejemplo: Fernando Londoño, María Fernanda Cabal, Rafael Nieto, el hijo de Pacho Santos, entre otros.



¿Y esto se ha acentuado con la campaña?



En esta campaña pasa lo mismo. No querían que Zuluaga fuera el candidato. Se someten a las reglas, pero después se molestan porque los resultados les son desfavorables. Y no es un secreto que en el partido hay anarquía.



¿Anarquía?



Un ejemplo, en la primera bancada, elegida en 2014 a través de lista cerrada, había una excelente coordinación, disciplina y armonía en el trabajo legislativo y político; ahora cada quién presenta un proyecto sin llevarlo a la bancada o propone un debate individualmente. Y lo mismo ocurre en el trabajo político nacional y en las regiones.



En materia electoral, usted ha insistido en que deben participar en la consulta de Equipo por Colombia. ¿No le han caminado?



Todos pensamos que solos no podemos ir a la primera vuelta y que necesariamente había que formar parte de una coalición. Y cuando Óscar Iván Zuluaga fue ungido como candidato se comprometió a liderar la consolidación de una alianza y claramente era con aquellos que hoy conforman Equipo por Colombia. Después lo convencieron de no ingresar a esa coalición, con la disculpa del maltrato de Alejandro Char al partido. Yo insistí hasta el último momento, pero no fui escuchado.

¿Y sobre este asunto ha hablado con Uribe?

​

El expresidente Uribe me dijo, en su momento, que él simplemente había respaldado a Zuluaga en su decisión y que no había intervenido en la misma.



¿Qué va a pasar si en la primera vuelta no les va muy bien?



Debemos tener absolutamente claro que en estas elecciones el país está en juego y que debemos salvar la democracia, amenazada por el populismo de izquierda. Y si pensamos seriamente en eso, el partido debe facilitar la participación de su militancia y de su dirigencia en las consultas del 13 de marzo, en este caso, apoyando a los candidatos de la coalición Equipo por Colombia, por afinidad. No puede ocurrir que una de las otras coaliciones imponga una mayoría, por culpa de nuestra pasividad y de nuestra abstención; es decir, no podemos permitir que la amenaza avance. Después miraremos qué alianzas habrá que hacer para la primera vuelta.



Y, según usted, ¿a quién deberían apoyar en la consulta?



Hay candidatos cuyas propuestas y posiciones son afines a los postulados del Centro Democrático y con quienes no habría problema de llegar a unos acuerdos mínimos para la primera vuelta.



¿Y quiénes son esos candidatos?



Por ejemplo, Federico Gutiérrez, David Barguil o Aydee Lizarazo.



¿Y usted, a cuál recomendaría?

​

A Fico Gutiérrez.



La dirección de su partido sacó un comunicado advirtiendo sobre la doble militancia, ¿no incurre usted en ella?



Aquí no habría doble militancia. El candidato del Centro Democrático no hace parte de ninguna consulta, luego no aparecerá en el tarjetón, por lo tanto no existiría doble militancia. Es un error hablar de doble militancia en este caso.



¿Le están haciendo el feo al uribismo en esta campaña?



Le ‘hacen el feo’ algunos políticos, pero la militancia y muchos ciudadanos que piensan en el futuro de Colombia ven en nuestro partido una alternativa para frenar ese populismo de izquierda tan peligroso.



¿Entonces, no cree que el gobierno del presidente Duque tiene que ver con esto que está pasando?

​

En la historia del país a ningún presidente se le habían presentado tantos problemas como los que ha tenido que enfrentar Iván Duque; sin embargo, ha sacado al país adelante y tiene excelentes resultados y logros históricos que los colombianos están viendo. Otra cosa es que el Centro Democrático, como partido de gobierno, no ha capitalizado políticamente los éxitos del Gobierno. Y si no ha cobrado tendrá que asumir un costo político.



Pero todo indica que la lista a Senado del CD no sacará los congresistas que tienen hoy. ¿Lo ve así?



Estoy recorriendo varias regiones del país, apoyando candidatas del Centro Democrático, y la percepción es que se mantendrá la representación actual del Partido en el Congreso.



Su opinión sobre la grabación de la senadora Cabal cuestionando al Presidente?





Una vergüenza. Usted puede estar en desacuerdo y expresar una inconformidad, pero se debe hacer decentemente, sin ese vocabulario soez y sin odio.



Pero se trataba de una conversación privada…



Era privada pero la hicieron pública con fines electorales.



Cree que a Uribe le ha faltado poner orden en el partido?



El expresidente Uribe hace la tarea de orientar la agenda programática del Centro Democrático, pero el Partido anda sin dirección, como el carro loco en la ciudad de hierro.



