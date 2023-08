César Pachón ya no volverá al Congreso, al menos hasta el 20 de junio de 2026. El Consejo de Estado anuló su elección como senador del Pacto Histórico debido a que incurrió en doble militancia. De esta forma, es la segunda figura de esta coalición de izquierda que tiene que abandonar su curul por este hecho. Antes fue Roy Barrera. Y en ambos casos, fueron pérdidas de perfiles importantes para la coalición de izquierda que llevó a Gustavo Petro a la presidencia.



Mientras que el caso de Barreras fue por no haber renunciado a tiempo a la curul que ostentaba por el Partido de la U en el periodo 2018-2022, la situación de Pachón se dio por sus apoyos al representante por Boyacá Pedro Suárez Vacca. Ambos eran del Pacto, pero fueron avalados por colectividades distintas.



Mientras que el ahora exsenador llegó por el partido Mais, el representante tuvo el visto bueno de la Colombia Humana. Aunque los dos figuraban en las listas Pacto Histórico, para la Sección Quinta del Consejo de Estado, se configuró una doble militancia ya que Pachón apoyó a Suárez Vacca como su “llave” para la Cámara, a pesar de que el Mais llevaba un aspirante propio en las listas de Boyacá.

Presidente Gustavo Petro con el presidente del Consejo de Estado Foto: Consejo de Estado

Para el Consejo de Estado, el agravante se habría dado en que en dicho departamento la lista del Pacto era abierta –por voto preferente– por lo que, determinó el tribunal administrativo, Pachón estaba en la obligación de darle su apoyo al o los candidatos que su colectividad avaló. Este debía una fidelidad a Mais, concluyó el Consejo de Estado, que aclaró que las coaliciones no tienen reglas de juego homólogas a las de los partidos.



Incluso, el tribunal se fundamentó en el acuerdo con el que se constituyó el Pacto Histórico. En este se deja claro que es una alianza para presentar candidaturas con una lista cerrada y “no representa una fusión administrativa o financiera”. También se lee de forma clara que cada aval depende del partidoy que la relación legal de los candidatos será con la colectividad que lo secundó.



“Aplica sin excepción ni distinción a todas las personas que aspiren a cargo de elección popular, que el ordenamiento jurídico no permite asimilar partidos y movimientos políticos a coaliciones y mucho menos que por éstas dejan de existir los primeros o que sus miembros ya no tienen una obligación de fidelidad con las colectividades de origen”, reseñó el tribunal administrativo en la decisión dada a conocer este lunes.

¿Impactará en el Pacto?

Aunque se pierde una figura que en el Congreso pasado tuvo una amplia relevancia desde la oposición y era una voz con resonancia en el Pacto Histórico, no es claro el impacto que tendría la salida de Pachón en este momento para la agenda reformista en el Congreso del gobierno Petro.

Roy Barreras dice que se dedicará a su salud y que su carrera política no ha terminado. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

En primer lugar, el Pacto Histórico no perderá la curul, se mantienen sus 20 escaños. Al igual que en el caso de Roy Barreras, la anulación de elección no le quita los votos al Pacto Histórico, solo significa que debe reemplazar al congresista saliente.



En este caso, ni siquiera habrá nombres nuevos en el Senado debido a que Pachón llevaba desde noviembre suspendido de sus funciones como congresista mientras se adelantaba el proceso en su contra. En su momento llegó Catalina del Socorro Pérez como reemplazo temporal. Sin embargo, con la salida de Barreras esta había quedado en propiedad.



En este caso, con la decisión en firme sobre la credencial de Pachón, se confirma oficialmente que Julio César Estrada estará en el Congreso por lo que queda del periodo 2022-2026. Este llegó al legislativo en mayo y dependía de lo que ocurriera con este caso.