El abecé de la indagatoria de Álvaro Uribe ante la Corte

¿Es la primera vez que un exmandatario debe responder ante la justicia?



Sí, aunque lo hace en su condición de senador de la República y por hechos supuestamente ocurridos durante su periodo congresional. Álvaro Uribe Vélez debe responder en un proceso penal citado por los magistrados del máximo tribunal de la justicia en el país, la Corte Suprema de Justicia. El único antecedente de un expresidente en un proceso similar fue el del juicio al general Gustavo Rojas Pinilla. Aunque ese, en realidad, se trató de un juicio político ante el Congreso y estaba relacionado con hechos de su mandato, algo que no aplica en el caso de Uribe.

¿Por qué supuestos delitos tendrá que responder Uribe?

​

Se trata de un expediente abierto por el delito de manipulación de testigos. Este conlleva dos violaciones a la ley: soborno y fraude procesal. Presuntamente, dice el expediente, Uribe habría intentado influir en el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de los señalamientos en los que lo vincula con el nacimiento de los grupos 'paras' en Antioquia. Uribe sostiene que siempre combatió esas bandas criminales y que fue su gobierno el que los desmovilizó entre el 2003 y el 2006.

Este domingo seguidores de Uribe se reunieron en Medellín para expresarle su apoyo. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

¿Cuál es el origen del proceso contra Uribe?

​

​En septiembre del 2014, Álvaro Uribe denunció penalmente al senador Iván Cepeda porque, aseguró, estaba manipulando testigos en su contra. En febrero del año pasado, la Sala Penal de la Corte cerró la investigación en contra de Cepeda y, en sentido contrario de lo que pretendía Uribe, consideró que había elementos suficientes para compulsar copias en su contra por una supuesta manipulación de testimonios, pero en contra de Cepeda. El 24 de julio del 2018. Ese día, el entonces magistrado José Luis Barceló, de la Sala Penal, consideró que había elementos para investigar formalmente a Uribe por soborno y fraude procesal. Presuntamente, dice el expediente, habría intentado influir en el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de los señalamientos en los que vinculan al expresidente y a su hermano Santiago con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia.



¿El proceso archivado contra Cepeda y la investigación contra Uribe son parte del mismo expediente?



No. En la Corte hay un proceso en etapa preliminar por la supuesta manipulación de Uribe a testigos para que declararan contra Cepeda, y hay otro proceso abierto formalmente por las supuestas presiones de los abogados de Uribe sobre Juan Guillermo Monsalve. Este es el caso que llevará a Uribe a dar explicaciones este martes ante la justicia.



Este es el único de al menos 14 procesos que Uribe tiene en la Corte por el que hay una investigación formal. En este último caso también está llamado a indagatoria, este miércoles, el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, vinculado a las supuestas presiones sobre testigos del caso.





¿Qué dice Uribe en su defensa?



El expresidente asegura que nunca ha violado la ley y que jamás ha contactado a ninguna persona para pedirle que obstaculice la acción de la justicia. Dice además que el proceso está lleno de irregularidades. En primer lugar, considera que antes de llamarlo a indagatoria se le podría haber aceptado la versión libre que él por iniciativa propia ofreció. Sus abogados defensores cuestionan que en el expediente haya interceptaciones del teléfono del expresidente obtenidas en otro proceso y justificadas como un accidente involuntario. Además, aseguran que desde la Corte se han filtrado audios del expediente que supuestamente han sido “manipulados” por periodistas para crear una ambiente negativo hacia el exjefe del Estado.

¿Quién es Monsalve?

​

Un criminal confeso. Con 40 años de edad tiene un récord delincuencial de más de 25 años, aliado con narcotraficantes, las autodefensas y 'Los Rastrojos'. Es hijo de Óscar Antonio Monsalve Correa. Su padre fue mayordomo de Guacharacas, la emblemática hacienda de los Uribe ubicada en San Roque, noreste antioqueño. Monsalve permaneció varios años al servicio de Carlos García, alias Doble Cero o Rodrigo, un sujeto muy cercano a los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, líderes ‘paras’. Cuando el Bloque Metro se declaró en disidencia, en noviembre del 2002, y ‘Doble Cero’ fue asesinado por sus compañeros, la estructura se disolvió. Monsalve cambió de camuflado y terminó al servicio de la banda ‘Los Rastrojo’, el brazo armado del sanguinario capo Wílber Varela, alias Jabón, líder del cartel del norte del Valle. La defensa de Uribe asegura que Monsalve miente y que nunca fue paramilitar.

Manifestaciones a favor y en contra del expresidente colombiano Álvaro Uribe en Cali. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

¿Qué es la Hacienda Guacharacas?

​La hacienda Guacharacas fue adquirida por Inversiones Uribe Vélez en noviembre de 1978. En un principio eran 2.000 hectáreas partidas por la mitad tras el paso del río Nus. La hacienda tenía como principal actividad la cría, levante y venta de ganado. Allí fue asesinado por las Farc Alberto Uribe Sierra, padre del expresidente, en presencia de sus dos hermanos Santiago y María Isabel. Monsalve sostiene que en ese predio nació el Bloque Metro de las Auc y señala al exmandatario y a su hermano Santiago como supuestos cerebros de esa banda criminal.



¿Por qué aparece en el escenario Diego Cadena?

​

Diego Cadena es uno de los varios abogados del expresidente y está en proceso de indagación en la Fiscalía porque supuestamente ha intentado manipular testigos en el caso de los Uribe. La Corte tiene comprobados pagos de Cadena a uno de los testigos del caso, el también ex Auc Carlos Enrique Vélez; el abogado sostiene que se trató de una ayuda humanitaria que el 'para' le pidió porque estaba frente a una emergencia familiar.



Conocido por su labor de a bogado de varios capos, Uribe asegura que Cadena lo contactó porque supuestamente en cárceles de Estados Unidos, donde tenía varios clientes, escuchó a narcos y ex paras hablar de un complot para tratar de enlodar la imagen del exmandatario. El periodista Daniel Coronell, reconocido crítico de Uribe, denunció en sus columnas en la revista Semana la existencia de interceptaciones legales en las que Diego Cadena habla con su hermano Álvaro de “hacerle fiesta a ese hijueputa (en referencia al comunicador)”. El abogado Cadena le responde que con ese propósito ya se comunicó con alguien a quien llama “Vinagre”. Este fin de semana, Coronell publicó otro audio según el cual el expresidente habría autorizado a Cadena "para ofrecerle favores jurídicos" al testigo Juan Guillermo Monsalve. "A la Corte Suprema de Justicia le corresponde establecer si con esta autorización el senador Uribe incurrió en un delito", dice Coronell. Uribe reaccionó con un comunicado en el que dice que Coronell publicó los audios fuera de contexto.



¿Quién estará este martes en la Corte Suprema?

​

En la diligencia, a la que Uribe debe presentarte a las 8 a.m., acudirá con su abogado Jaime Granados. Se sentará frente al magistrado César Augusto Reyes Medina, quien lidera la investigación. En marzo, él fue el tercer magistrado en asumir el proceso, después de heredar el caso de Cristina Lombana, quien fue recusada y tuvo que apartarse. Ella recibió el expediente de Barceló, quien perdió competencia para investigar al expresidente por cuenta de los cambios en materia de juzgamiento que trajo la ley de doble instancia. Barceló salió de la Corte a comienzos de este año, por tiempo cumplido.

¿Qué le preguntarán?

​

La Corte tendría para el exmandatario al menos 100 preguntas sobre en el proceso. Las preguntas centrales pasan por la actuación de abogados y allegados del exmandatario supuestamente encaminada a que cambiara sus testimonios sobre él y sobre su hermano Santiago. Uribe ha dicho que él si ha intentado contactar, a través de diferentes personas, a presos que le dicen que tienen información del supuesto complot judicial en su contra, pero asegura que nunca ha ofrecido beneficios ni pedido nada ilegal.



¿Quiénes han hablado en este caso?

​

El tribunal citó a 42 personas para que dieran su versión, de las cuales, dicen fuentes de la Corte, escucharon al 90 por ciento. Entre ellos además de Monsalve también declaró en contra del exjefe del Estado Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero, excomandante del Bloque Caciqué Pipintá. Sierra dice que el Bloque Metro fue fundado por Santiago y álvaro Uribe, Juan Guillermo Villegas Uribe, amigo personal de los Uribe, y por el narco Santiago Gallón Henao.



¿Qué decisión puede tomar la Corte?

​

Después de escuchar al expresidente en la indagatoria, la Corte tiene tres caminos.



A: La Corte archiva la investigación tras considerar que no hay elementos para acusar a Uribe de soborno y fraude procesal.



B: La Corte decide seguir adelante con el proceso y lleva a juicio al expresidente Álvaro Uribe por uno o por los dos delitos, pero le permite defenderse en libertad.



C: La Corte decide lo anterior, pero además ordena la detención de Uribe.



POLÍTICA