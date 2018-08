Tunja, Pasto, Bogotá y Manizales, las capitales con mayor votación

Pese a que la consulta popular no pasó el umbral (12.140.342 votos) que se requería, el "sí" arrasó en las sietes preguntas que se formularon a los votantes en la mayor parte del territorio nacional, luego de que cada una de ellas sobrepasó la barrera del 99 por ciento de aceptación.

Las ciudades capitales con mayor votación en consulta anticorrupción según porcentaje de censo electoral fueron Tunja (50,9 %), Pasto (47,2 %), Bogotá (45,7 %), Manizales (44,8 %), Popayán (41,2 %), Bucaramanga (40,5 %), Villavicencio (39,1 %), Ibagué (38,8 %), Neiva (38,7 %), Mocoa (38,5 %), Armenia (38,2 %), Pereira (37,1 %), Cali (35,9 %) y Medellín (32,49 %).



La consulta pasó el umbral en 14 departamentos y en el Distrito Capital: Bogotá, Valle, Cundinamarca, Quindío, Caldas, Risaralda, Boyacá, Nariño, Meta, Huila, Santander, Boyacá, Huila, Meta y Nariño.



En las principales ciudades del país el sí logró más del 99 por ciento en las cuentas. Es así como en Bogotá, en cuatro de las siete preguntas el sí superó el 99 por ciento. La pregunta que menos aceptación tuvo fue la cuarta, la relacionada con Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía, que alcanzó el 1,29 por ciento.



En Medellín, tres de las preguntas de la consulta alcanzaron un poco más del 1 por ciento del no (Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado; Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía y No más atornillados en el poder: máximo 3 períodos en corporaciones públicas), mientras que las otras cuatro el sí superó el 99 por ciento.

La votación en Cali también tuvo un sí contundente, ya que la totalidad de las preguntas en la consulta superaron el listón del 99 por ciento de la aceptación.

Igual se dio en Barranquilla, la capital del Atlántico. Allí, la pregunta 5, la relacionada con el control a los Congresistas, fue la más votada con el sí, con el 99,61 por ciento.



En Bucaramanga arrasó el sí, ciudad en la que los votantes tuvieron mayor interés en la segunda pregunta del listado (Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión), con el 99,69 por ciento de la votación.



En cuanto a los departamentos, apenas en siete de ellos el no superó el 1 por ciento en la votación general de la consulta. Vichada fue el de mayor negación a la consulta anticorrepción con el 1,19 por ciento frente al 98,80 por ciento del sí.



Los otros departamentos en los que el sí bordeó el 99 por ciento fueron Chocó (98,65 % del sí, 1,28 del no), Antioquia (98,96 sí, 1,03 % no), Amazonas (98,46 % sí, 1,53 % no), Guainía (98,08 % sí, 1,91 % no), Vaupés (98,00 % sí, 1,99 % no) y San Andrés y Providencia (98,42 % sí, 1,57 % no).



