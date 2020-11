Los 5 capítulos temáticos de referendo uribista, en palabras de Uribe

Equipos técnicos y personas del Centro Democrático siguen definiendo los textos y las preguntas que el uribismo presentaría a consideración de los ciudadanos en un referendo que vienen preparando desde hace varios meses.



Aunque la propuesta contiene varios propósitos uribistas de hace tiempo, en esta ocasión se están tratando de concretar lo más posible y buscar el favor ciudadano para la aprobación de algunos de ellos.



Sin embargo, varios sectores políticos siguen expresando sus dudas sobre la viabilidad de este mecanismo y el espacio político que puede tener dentro de los ciudadanos, en momentos en que asuntos como la reactivación económica siguen siendo una prioridad.

En diálogo con EL TIEMPO, el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, explicó los cinco “capítulos temáticos” del referendo uribista, de los cuales se espera que salgan las preguntas con las que se comenzaría la recolección de firmas para impulsar el mecanismo.



Reforma de la justicia

Este capítulo está dividido en dos grandes puntos: derogatoria o reformas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la instancia que está procesando a los excombatientes, y creación de una corte única.



En cuanto a las modificaciones a la JEP, Uribe propone dos temas puntuales: una “institución especial” para que procese a los militares y que no haya participación política para los excombatientes señalados de delitos atroces.



“Creo que un gran daño que hizo el acuerdo de paz, que no fue de paz, porque mire lo que el país vive, fue presentar a las Fuerzas Armadas de Colombia como una horda de violadores de derechos humanos. Estas han sido unas fuerzas democráticas y respetuosas del orden constitucional y los que han fallado, han sido severamente castigados. ¿Por qué tienen que ser juzgados los militares por una jurisdicción impuesta por el terrorismo de las Farc?”, explicó Uribe.



Y sobre la participación política de los excombatientes señalados de delitos atroces, el expresidente propone dejar el tratamiento penal para ellos como se acordó, pero modificar la parte de elegibilidad.

“Aquí se propone, mantenga el sistema bicameral, reduzca el Congreso en un 30% y el salario del Congreso que es antipático a los colombianos, no lo ajuste ni siquiera por inflación durante 6 años”: @AlvaroUribeVel pic.twitter.com/vTunVcwAkH — Centro Democrático (@CeDemocratico) November 10, 2020

“Creo que la combinación de dejar lo penal como está, así a muchos nos parezca que es un mal ejemplo, y reformar lo político para que los responsables de delitos atroces no puedan seguir en el Congreso ni ser elegidos, tampoco para circunscripciones unipersonales, sería un paso en la dirección positiva”, afirmó.



Como alternativa, la propuesta es que lleguen a cargos políticos los excombatientes que no estén señalados de delitos atroces.



El segundo gran punto de esta reforma de la justicia es la modificación del sistema de las altas cortes y la creación de una corte única, un tema que ha venido proponiendo el uribismo desde hace tiempo.



En este sentido, la propuesta está orientada a que “a las más altas cortes lleguen personas de más de 50, 55 o 60 años”, con “todos los méritos académicos o de su vida judicial” y “que tengan un periodo largo o vitalicio”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe máximo del Centro Democrático e impulsor del referendo uribista. Foto: AFP

“Eso ayuda a que no salgan a hacer política o a recibir poderes para representar intereses particulares. Que no participen en temas electorales. Yo creo que ayuda mucho a que las más altas cortes estén absolutamente concentradas en sus funciones”, afirmó Uribe.



Y, en este capítulo de reforma de la justicia, se incluiría “que el asesinato de líderes sociales tenga la mayor pena y que no pueda tener atenuantes, subrogados ni beneficios penales”.

Austeridad en el Estado

En cuanto a este segundo capítulo temático del referendo uribista, la idea es ayudar a las finanzas del país, las cuales han sido golpeadas por la pandemia y que tendrán que responder a las necesidades de recuperación económica.



En este sentido, la propuesta, según el expresidente, es “que en los próximos seis años los gastos de funcionamiento y de nómina del Estado colombiano no puedan crecer más allá de la inflación”, lo que “podría ayudar tres puntos del PIB”.



Adicionalmente se intervendría en el tamaño del Legislativo y en la remuneración de los congresistas. Aunque se mantendría “el sistema bicameral” (Senado y Cámara de Representantes), se reduciría “el Congreso en un 30 por ciento, y el salario del Congreso, que es antipático para los colombianos”, no se justaría, “ni siquiera por inflación, durante 6 años”.

Educación

En el capítulo de educación, la propuesta va orientada a que haya “educación gratuita, de acuerdo con el nivel socio-económico”, y a eliminar “monopolios” en este campo.



Para el exmandatario, “tiene que empezar de ciento por ciento gratuidad a ciento por ciento pago, dependiendo del nivel socio-económico, y que el Estado pueda canalizar recursos a través de instituciones privadas, públicas, mixtas o solidarias y sin esos monopolios”.



“Fecode ha privatizado buena parte de la educación pública. Hay maestros muy buenos, pero otros que, con el auspicio de Fecode, han hecho de la educación no una apertura de caminos de ciencia y de discusión, sino de adoctrinamiento”, afirmó.

Medio ambiente

Según el jefe máximo del Centro Democrático, se está “proponiendo en el referendo que todos estos ecosistemas estratégicos -las selvas, los ríos, los páramos- se cuiden de manera remunerada”.



“Este país tiene todavía 600.000 kilómetros en selva virgen. Cuidarla es nuestro mayor reto para contribuir a la política contra el calentamiento global”.

Temas sociales y equidad

El quinto capítulo temático del referendo contiene varias propuestas que el partido ha estado ambientando en diferentes escenarios, pero una de las principales es “que el Estado le entregue un bono pensional a uno de los hijos recién nacidos en los hogares más pobres país”.

