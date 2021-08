Claves de resurrección del Nuevo Liberalismo: así impacta el mapa político

La decisión de la Corte Constitucional de revivir el Nuevo Liberalismo, partido que fundó el asesinado Luis Carlos Galán, es un hecho que tiene un efecto en el mapa electoral que se dibuja para el 2022 y que reivindica una figura clave de la historia nacional. Estas son las cinco claves.

1. El contexto histórico

En 1979 Luis Carlos Galán creó una fuerza disidente del Partido Liberal a la que llamó Nuevo Liberalismo, grupo político que en su momento recibió la personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). La viuda del carismático líder, Gloria Pachón, instauró una tutela para revivir la colectividad que estaría bajo el liderazgo de Juan Manuel y Carlos Fernando Galán.



Ese mismo CNE desestimó la tutela argumentando que el partido “no cumplió los requisitos constitucionales, en relación con los escaños en el Congreso y el umbral, contenidos en el Artículo 108 de la Constitución Política”.



Asimismo, argumentó que no se podía usar el argumento del Acuerdo Final para la Paz como sí pasó con la Unión Patriótica (UP). Porque si bien ambas organizaciones fueron víctimas de la violencia, el Nuevo Liberalismo renunció a ella al adherirse al Partido Liberal.



Sin embargo, al hacer una lectura del contexto histórico, quedó en evidencia el impacto de la violencia, por lo que se le concede el derecho al restablecimiento.



2. La reivindicación de la memoria

En su argumentación, la Corte recuerda que la decisión del magnicidio del candidato a la presidencia Luis Carlos Galán, y de otros líderes del Nuevo Liberalismo entre 1989 y 1994, "la colectividad perdió su oportunidad de ocupar la jefatura de Estado y, posteriormente, de participar en nuevas contiendas electorales".



En efecto, el cartel de Medellín trazó una macabra estrategia de terror para desestabilizar el país. Para el mismo periodo, por ejemplo, fue derribado en pleno vuelo un avión de Avianca con un centenar de pasajeros, dinamitado con un bus bomba el edificio del DAS, entre otras sangrientas acciones. En paralelo, sin embargo, también puso en la mira a las máximas figuras del Nuevo Liberalismo (Rodrigo Lara y Luis Carlos Galán) porque estos eran abanderados en la lucha contra el narcotráfico, el combustible de la violencia que ha azotado el país.



3. La mirada al 2022

El Nuevo Liberalismo les da más visibilidad política y fortaleza a los hermanos Galán –Carlos Fernando y Juan Manuel– lo que a su vez repercutirá en la Coalición de la Esperanza, grupo en donde él busca la candidatura presidencial. De hecho, eso explica la celebración dentro de su partido. Humberto de la Calle Lombana, por ejemplo, dijo: “El renacimiento del Nuevo Liberalismo es una buena noticia para la democracia. Se abren caminos de cambio”. Por su parte, Juan Manuel Galán fue categórico: “Esta decisión de la Corte es un acto de justicia que abre un espacio de participación política y democrática en un país que tanto lo necesita. Sentimos que renace la esperanza, la posibilidad de un cambio. Yo seré un soldado más de esta causa”.



Pero en este nuevo mapa electoral puede surgir un protagonista hasta ahora inesperado. Se trata de Alejandro Gaviria, quien si bien ha dicho en público que no será candidato, sino que seguirá al frente de la Universidad de Los Andes, conocedores del escenario político aseguran que el Nuevo Liberalismo estaría encantado de ofrecerle su plataforma para que aspire a la Presidencia.



4. La expectativa de Petro

Aunque Gustavo Petro tiene su candidatura montada en el Pacto Histórico, el dirigente de izquierda reclama también la personería de la Colombia Humana, que hasta ahora ha sido negada. Petro, quien ocupa los primeros puestos en la intención de voto en las encuestas hasta ahora publicadas, no es el único que mira en esta decisión su futuro. ¿Qué estarán pensando Ingrid Betancourt –víctima del secuestro de las Farc– con el Partido Verde Oxígeno o la familia del asesinado Álvaro Gómez Hurtado con el Movimiento de Salvación Nacional (MSN)?



5. El futuro del Nuevo Liberalismo

Aunque todas las reacciones hasta ahora han sido positivas y de solidaridad hacia los hermanos Galán, no se descarta que en el futuro surjan obstáculos. ¿Puede darse un partido a los hijos de una figura política? La colectividad es de ellos o en ese camino también podría reclamarla, por ejemplo, Rodrigo Lara, hijo del entonces joven exministro asesinado por sicarios en el norte de Bogotá. “Con el Nuevo Liberalismo renacen los valores más profundos de la filosofía y del ideario liberal. Gran oportunidad para construir una transición democrática profunda que interprete el difícil momento por el que atraviesa el país. Un gran renacer liberal, bandera principal del Nuevo Liberalismo”, ha dicho él.



POLÍTICA