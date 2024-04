Las cinco claves de la defensa de Uribe en el caso de presunta manipulación de testigos

La Fiscalía confirmó el martes el llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe para que responda por la presunta manipulación de testigos. Ya son cinco años del caso y es la primera vez que se avista formalmente la llegada de Uribe a los estrados. Casi un día después, el expresidente se manifestó frente a la determinación de radicar escrito de acusación en su contra.

En una declaración de 21 minutos, el mandatario de Colombia entre 2002 y 2010 repitió varios aspectos que ha esgrimido en anteriores instancias de su caso. Sin embargo, como nuevo ingrediente, este enmarcó el avance de su caso en un contexto político y sembró dudas frente a la nueva Fiscalía. Es preciso recordar que durante la administración de Francisco Barbosa se pidió la preclusión del caso en dos ocasiones distintas.

Más allá de este nuevo aspecto, los otros elementos de su declaración a la opinión pública ya han tenido versiones anteriores. Estas son las cinco claves de la defensa del expresidente Álvaro Uribe a su llegada:

Siembra dudas sobre la nueva Fiscalía

Álvaro Uribe catalogó su llamado a juicio como una decisión con “ánimos políticos” y con la intención de “igualar a quien no ha delinquido con quien lo ha hecho”. En esa misma línea cuestionó a la nueva Fiscalía, pues llegó a sugerir que en varias líneas estaría influenciada para avanzar en su llamado a juicio.

Por ejemplo, el magistrado Luis Antonio Hernández habría sido uno de los que instruyó el caso Uribe cuando estuvo en la Corte Suprema de Justicia. Supuestamente este habría hecho campaña adentro del alto tribunal a favor de Luz Adriana Camargo, nueva fiscal general. En ese mismo sentido señaló que el nuevo coordinador de fiscales delegados, Hernando Barreto Ardila, fue magistrado auxiliar de Hernández

Por otro lado, según Uribe, los otros dos magistrados del caso, José Luis Barceló y Fernando Alberto Castro, participaron de la elección de los togados que escogieron a Camargo como sucesora de Barbosa.

Por último, habló puntualmente de la nueva fiscal general y esgrimió su cercanía con el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Desde el uribismo se ha cuestionado a Velásquez pues este fue uno de los magistrados auxiliares que llevó a cabo el proceso por la parapolítica durante el gobierno Uribe. Este sector ha tratado de enmarcar dicho proceso en un acto personal de Velásquez en contra del entonces presidente.

“La nueva Fiscal General de la Nación, además, ha trabajado muy cercana al Ministro de Defensa. Fue su segunda en la misión de Guatemala, que yo critiqué bastante. No obstante mi prudencia, que ha llegado hasta el punto de no mencionar al Ministro de Defensa en este tiempo del Gobierno Petro”; fue el argumento de Uribe, que aseveró que esa supuesta molestia de carácter personal se extrapoló en el reciente avance del caso.

Vuelve a hablar de supuesta “animadversión” de los magistrados del caso

Como ya se mencionó anteriormente, el expresidente Uribe retomó la tesis de mal proceder por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. “Los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Alberto Castro Caballero, al adelantar la investigación en contra de mi persona, negaron a mis abogados la existencia del proceso”, declaró.

Uribe cuestionó de nuevo que parte del material probatorio incluyó una intervención a su teléfono celular cuando no había una orden judicial. “La Corte ordenó interceptar el teléfono de otra persona, pero interceptaron el mío, ya tarde aceptaron el error y me desconectaron. Es clara la premeditación para interceptar mi teléfono, como lo acredita que después de que el operador dijo que aparecía la voz mía y no la de la persona cuya interceptación ordenaron, la Corte ordenó que continuarán”, añadió.

En otro apartado criticó al magistrado instructor, César Reyes. Para esto volvió a retomar el trabajo del togado en el proceso de paz con las extintas Farc, “trabajó con el Gobierno Santos en el proceso de La Habana, del cual yo fui uno de los más visibles opositores”, y la relación laboral que tuvo con la esposa de Iván Cepeda, víctima en dicho proceso.

Mantiene su postura sobre la poca credibilidad de Monsalve

Otro de los puntos reiterativos de Uribe es la supuesta falta de credibilidad de Monsalve como testigo. En dicho caso reseñó que la declaración llegó 14 años después y que otro proceso “dijo que no me conocía y además nada declaró en mi contra”. A esto le sumó una supuesta amistad del senador Iván Cepeda con Monsalve.

“Es evidente la amistad del senador Cepeda con el testigo Monsalve. Por lo menos están en evidencia siete reuniones entre ambos, además, está probado, y no refutado, que el senador Cepeda intervino para que al testigo Monsalve no lo trasladaran a la cárcel de Valledupar”, aseveró en su defensa

Nuevamente cuestiona el accionar del senador Iván Cepeda

El expresidente Uribe volvió a cuestionar la labor ejercida por el senador Iván Cepeda. Es preciso recordar que este caso comenzó por una denuncia de Uribe contra el congresista del Polo Democrático. El líder del Centro Democrático se mantuvo en que el senador y la fallecida Piedad Córdoba buscaron a paramilitares que hablaran en contra de Uribe.

En ese sentido, Uribe habló de un supuesto trabajo conjunto entre Cepeda e Iván Velásquez para preguntarle a paramilitares por supuestos vínculos de Uribe con dichos grupos. Asimismo, aseveró que habría una supuesta amistad de Cepeda con Monsalve.

Reitera falta de material probatorio en su contra

Por último, Álvaro Uribe aseguró que su caso no tiene el material probatorio suficiente para condenarlo. “No tienen una sola prueba para decir que yo inicié o manipulé a los presos de Miami”, explicó el presidente. Asimismo señaló que no hay prueba alguna que demuestre que los testimonios que presentó a su favor fueron obtenidos bajo manipulación.

“Para acusarme ignoran que jamás inicié, ni concebí, ni ordené ofrecer beneficios a presos, menos para que callaran o mintieran”, concluyó el expresidente Uribe.