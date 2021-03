Las cartas de Jorge Robledo para buscar la Presidencia 2022

Luego de que el senador de izquierda Jorge Enrique Robledo ratificara oficialmente que será el precandidato presidencial para 2022 por el partido Dignidad, anunció que su apuesta para llegar a la Casa de Nariño será crear un gran pacto nacional para generar fuentes de empleo, y así sacar al país de la crisis económica causada por la pandemia.



“Mi principal propuesta es hacer un gran pacto nacional para generar fuentes de empleo, y ahí coinciden los intereses de los sectores populares y de los empresarios”, le dijo a EL TIEMPO.



El parlamentario, además, ve necesario impulsar un capitalismo que no sea “subdesarrollado”, en el que no haya concentración de la riqueza y combata la desigualdad. Además, buscaría hacer reformas en materia social.



No obstante, antes deberá participar en una consulta que se realizaría en marzo del próximo año para definir quién será el candidato único de la centroizquierda.



El candidato que resulte de la consulta entre él, los precandidatos del partido Alianza Verde, y Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo y Ángela María Robledo, es decir, la Coalición de la Esperanza, tendrá el apoyo de todos.



Y aunque Robledo descarta una coalición con Gustavo Petro para la primera vuelta presidencial, de entrada, no dice lo mismo para la segunda vuelta. “Habrá que mirar”, puntualizó.



Su aspiración entonces es ser el candidato de la centroizquierda y llegar a segunda vuelta, “seguramente con el candidato que diga la Casa de Nariño”.



Eso sí, con un programa radicalmente opuesto al del actual gobierno del presidente Iván Duque, de quien asegura que, “como Presidente, perdió el año”.



