Las candidaturas que siguen en vilo a cuatro días de elecciones regionales

Faltan solamente cuatro días para que los colombianos vayan a las urnas y, aun así, varias candidaturas siguen en vilo. Es el caso de Jorge Agudelo y Rafael Martínez, fichas de Carlos Caicedo para la alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena, respectivamente, y de Alejandro Eder en Cali.



Sobre este último, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe resolver una demanda radicada por el representante a la Cámara, Alejandro Ocampo, para que se revoque la candidatura de Eder a la alcaldía de capital del Valle del Cauca debido a que, supuestamente, no cumple con las calidades exigidas por la ley para lanzarse a dicho cargo.



Según Ocampo, el aspirante no cumpliría con el artículo 86 de la ley 136 de 1994, que establece como requisito para ser elegido alcalde “ser colombiano en ejercicio y haber nacido o residido el último año en el respectivo municipio o su área metropolitana”.



Ocampo sostiene que Eder no cumple con ningún requisito debido a que nació en Estados Unidos, como lo certifica el registro civil de candidato, y debido a que no cumpliría con el requisito de haber vivido en el último año en Cali.



No obstante, la acción presentada no tiene en cuenta el apartado final del artículo 86, el cual dice que entre las calidades también se incluye a aquellos que sean residentes del municipio “durante un periodo mínimo de tres años consecutivos en cualquier época”.



En cuanto a Agudelo, de Fuerza Ciudadana, la supuesta inscripción extemporánea de la candidatura y su vínculo familiar con Jorge Agudelo Moreno (su padre), quien hasta hace pocos días fue candidato al Concejo de Santa Marta, fueron los argumentos que cuatro abogados presentaron ante el CNE para pedir que se revoque su aspiración.



Agudelo ya ganó una primera batalla esta semana luego de que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta falló una tutela a su favor y le ordenó al registrador del Magdalena mantener, por ahora, la inscripción de su candidatura.



También está pendiente la decisión con respecto a Martínez, quien tiene un proceso por presunta doble militancia: en un video revelado a inicios de octubre pide votar por candidatos a Asambleas y Concejo del partido de la U, pese a haber dado su respaldo a candidatos de Fuerza Ciudadana.



Si bien el límite para interponer recursos es hasta el 29 de octubre, las audiencias están citadas hasta el próximo 27, fecha en la que se espera que los candidatos sepan si podrán participar o no en los comicios.



Esto ha despertado críticas de senadores como Humberto de la Calle. “Es preocupante, esta es la hora en que hay muchos candidatos que no saben si van a ser revocados por el CNE. Es una situación que produce desorden y enorme inseguridad”, dijo.



Diferente es el escenario para Rodolfo Hernández, Tulio Gómez y otros candidatos inhabilitados que, pese a la decisión del tribunal electoral, aparecerán en el tarjetón. Pero, ¿qué pasa con los votos que sean dados a los inhabilitados?



Desde la Registraduría le comentaron a EL TIEMPO que desde el 8 de septiembre comenzó la impresión de los tarjetones y esto se extendió hasta el 15 de septiembre. Esto significa que ni siquiera se pudieron modificar las papeletas con las primeras revocatorias emitidas, pues la mayoría fueron comunicadas por el CNE en la tercera y cuarta semana de septiembre.



Solo hubo reimpresión de aquellos tarjetones en los que se permitió la inscripción de un nuevo candidato en reemplazo del inhabilitado, que es el caso de Jorge Agudelo. Ante esta situación, la Registraduría dejó claro en distintos diálogos que no se contará de ninguna manera el voto de los inhabilitados. Esto quiere decir que se incluirá en la categoría de votos nulos.



Sin embargo, y como reveló la Unidad Investigativa de EL TIEMPO en exclusiva, el CNE está por publicar una circular que da instrucciones a los jurados para que aquellos votos marcados para candidatos revocados se les considere como no tarjetones no marcados, directriz que habría generado la reacción del presidente Gustavo Petro desde China“Le solicito al Consejo Nacional Electoral cumplir los fallos de los jueces y contar los votos de los candidatos cuyos derechos políticos han sido protegidos por ellos”, aseveró el jefe de Estado.

