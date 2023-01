Faltan nueve meses para las elecciones locales y en el Valle del Cauca el panorama político no es claro.



Sobre todo después de que Alexander López, senador del Pacto Histórico, decidiera continuar en el Congreso y no apostarle a la gobernación por la coalición de gobierno que pretende ganarle a los poderes regionales en las principales ciudades del país.



Aunque Gustavo Petro sacó el 61, 85 por ciento de los votos, que son 1.310.236 electores en el Valle del Cauca, la figura del partido de la 'U', "tiene una estructura y una maquinaria supremamente consolidada en el Valle, con un protagonismo en varias de las principales alcaldías del departamento y con la intención de retomar algunas de las alcaldías que habían perdido, como la de Palmira", dice Nicholas Benedetti, politólogo de la universidad Javeriana.



Por otra parte, el papel de Jorge Iván Ospina, el actual alcalde de Cali y quien hace parte del partido Alianza Verde, le ha jugado en contra a los sectores que se definen como progresistas y hasta al mismo Pacto Histórico, porque en su llegada a la alcaldía recibió apoyo de esta colectividad.

Por la Sultana del Valle hay muchos nombres

El cerro Cristo Rey es uno de los monumentos más emblemáticos de Cali. Foto: Archivo EL TIEMPO

En la ciudad no hay certezas de todos los que van a apostarle a ese cargo, pero sí se han empezado a mover nombres y capitales políticos.



El más fuerte es Roberto 'Chontico' Ortiz, que va por el tercer intento a la alcaldía. En las pasadas elecciones compitió contra Ospina y quedó de segundo con el 25, 43 por ciento de los votos. Ortiz confirmó a EL TIEMPO que sí se lanzará con firmas por el movimiento 'Firme con Cali'.



Otra que suena es Miyerlandi Torres, prima en quinto grado de la líder natural del partido de la ‘U’, Dilian Francisca Toro, y ex secretaria de Salud de Cali. Aunque no le gusta que asocien su perfil político con Dilian Francisca, ella sería la apuesta de la ‘U’ para la alcaldía. Renunció al cargo para no quedar inhabilitada en las elecciones de octubre y su gestión frente a la pandemia la hacen “competente”, según Benedetti.



Se está moviendo, también, la figura de Alejandro Eder, que en las anteriores votaciones quedó de tercero y sacó el 17 por ciento de los votos, siendo la primera vez que se lanzaba. Además, iría por el movimiento del ex candidato presidencial Sergio Fajardo, que es 'Compromiso Ciudadano'.



Según políticos caleños, si Eder no logra crecer lo suficiente, quien podría ir en su lugar sería el empresario Tulio Gómez, accionista del América de Cali y quién recuperó los conocidos Almacenes La 14 en la Sucursal del Cielo.



Frente a una posible candidatura de Gómez, el politólogo de la Javeriana dice: "tiene al diablo a su espalda, literalmente". Haciendo referencia a que el América lleva en su escudo un diablo, además de tener a una de las hinchadas más grandes del país. A lo que se agrega que "es conocido en los sectores populares de la ciudad, porque su fortuna la hizo desde abajo y tendría el apoyo de los sectores populares y de los empresarios".



Un posible candidato del Pacto Histórico sería Deninson Mendoza. Fue gerente de Telemedellín y es cercano a Daniel Quintero, el actual y criticado alcalde de la capital antioqueña. Está haciendo campaña desde noviembre del año pasado con el movimiento de Quintero, ‘Independientes’.



Con Mendoza se podría pensar que el Pacto no estaría seguro, porque una asociación a Quintero y a Ospina podría jugarle en contra, pero él fue secretario económico de Dilian Francisca Toro en el año 2016 y fue candidato para la Asamblea del Valle por el partido Conservador.



A su vez, está la figura de Ana Erazo, actual concejal de Cali por el Polo Democrático y quien ha sido una de las críticas al proyecto de Jorge Iván Ospina. Además, ella agrupa el apoyo de las bases más sociales del Pacto y de muchos de los electores de la vicepresidenta, Francia Márquez, que fue la tercera más votada en las consultas interpartidistas.

Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia en el gobierno de Iván Duque, ya está en campaña para lanzarse a la contienda electoral. El movimiento con el que se le ha visto en las calles de la ciudad y haciendo videos es 'Salvemos a Cali', con el que puede lanzarse por firmas. Ruiz tendría el apoyo del partido Conservador y de sectores cercanos al uribismo.

La Gobernación tiene nombre

En el Valle se asegura que Dilian Francisca Toro, la presidenta del partido de la 'U', será candidata para dirigir a los vallecaucanos. Ella ya estuvo en ese cargo de 2016 a 2020. Pese a ser la más opcionada, Toro no ha confirmado.



Otro de los que suena y que tampoco ha confirmado una posible candidatura es Fabio Fernando Aroyave Rivas, ex representante a la Cámara, que tendría el apoyo del partido Liberal.



En este campo es mucho más difícil que el Pacto, si le apuesta a como dice el ex senador Gustavo Bolívar "no apoyar estructuras políticas tradicionales", logre ganar. Esto porque, como menciona Benedetti, "El Pacto tiene una fuerza inaplacable a nivel nacional, pero no tiene candidatos fuertes a nivel local".



Y el caso de la gobernación del Valle es una clara muestra de que esa debilidad de la coalición de gobierno a nivel local los va a terminar llevando a "negociar con las élites locales para entrar en coaliciones", agrega.





CLAUDIA M. QUINTERO

REDACCIÓN POLÍTICA

