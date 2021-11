Así se alista la izquierda para el 2022

En el tren hacia las presidenciales de 2022, luego de una larga década de disputas y rencillas internas, la izquierda parece ahora tener un candidato claro, el senador Gustavo Petro, quien hasta ahora lidera la intención de voto en las encuestas; y que, además, acaba de recibir la personería jurídica para su nuevo partido, Colombia Humana.



(Le recomendamos: Dilian Francisca Toro entra a la Coalición de la Experiencia)



Por ahora Petro parece viajar cómodo en el primer vagón. Pero el camino solo comienza y es largo por lo que muchas cosas pueden cambiar hasta mayo cuando se dé la primera vuelta.

Los otros vagones los ocupan los precandidatos del centro y centro derecha, es decir, el Centro Democrático, los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, 'la U', los independientes y los movimientos cristianos, entre otros. Y, por supuesto, la centroizquierda de la Coalición de la Esperanza o la centroderecha con la Coaliación de la Experiencia.



En estos vagones, los aspirantes todavía no tienen un puesto asegurado

"La izquierda, después de una década de peleas, de divisiones, parece estar en un proceso de unificación detrás de la candidatura de Gustavo Petro con el Pacto Histórico.



Eso es un avance importante porque esas peleas internas han sido su debilidad", afirma el profesor de la Universidad del Rosario, Yann Basset.



(Puede leer: Una de mis responsabilidades es unir el centro político: Alejandro Gaviria)

Aunque habrá una consulta interna en marzo próximo en el Pacto Histórico, en la que por ahora estarían Petro, Roy Barreras, Arelis Uriana, Alexander López y Francia Márquez, el resultado es relativamente favorable para el exalcalde de Bogotá. "Sería una gran sorpresa que esta consulta no la ganara Petro", afirma Basset.



No obstante, todavía falta mucho tramo por recorrer. Los analistas estiman que solo después de conocer los resultados de la primera vuelta presidencial se empezará a hablar de alianzas, porque lo que está claro hoy es que candidatos alternativos o de centro no quieren nada con Petro.



Incluso, la sola posibilidad de una alianza con Petro ya abrió una división en el partido Verde, en el que un grupo de congresistas y miembros del partido encabezados por Juanita Gobertus, Angélica Lozano, Antonio Sanguino y el concejal Diego Laserna, se inclinaron por Alejandro Gaviria. Otro grupo del Verde, del que hacen parte Camilo Romero y Carlos Ramón González parece estar más inclinado por acompañar a Petro.



(Puede leer: ‘Yo no tengo nada extremo, mi único extremo es la coherencia’: Cabal)

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo y Juan Manuel Galán, de la Coalición de la Esperanza Foto: Prensa Coalición de la Esperanza

Por ahora, a la izquierda le queda esperar cómo evolucionan las cosas con otros candidatos y otros partidos en un escenario muy diferente al del 2018: sin un candidato fuerte del uribismo, la impopularidad del gobierno saliente, y un factor nuevo, que Álvaro Uribe no tienen la popularidad ni la influencia que tenía hace tres años.



"La derecha está bastante debilitada y no se ve un candidato fuerte, que podría con el aval del uribismo, ser el seguro ganador (…) por ahora no hay quien despegue en las encuesta y genere un entusiasmo delirante", explica Yan Basset.



En esto coincide Patricia Muñoz: "Es una opción muy competida en elecciones por los actores políticos que aspiran a conquistar esa parte del electorado. Allí está el mayor número de electores, la gente busca opciones más tranquilas (…) El problema del centro lograr los acuerdos mínimos que le permitan generar un candidato competitivo".

En otras noticias de Política

- Colombia firmará programa de crédito para adaptación y mitigación climática



- 'Camino a Cero': así es la estrategia contra el cambio climático del país



- Los compromisos del Gobierno colombiano en la COP26