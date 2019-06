Las alianzas de centro y de izquierda en las regiones para elecciones

La izquierda y los independientes podrían coincidir en muchas regiones del país en sus candidatos.

Aunque por ejemplo se ha observado cierta renuencia declarada de Gustavo Petro y Sergio Fajardo, a coincidir, es posible que algunos candidatos logren apoyos de lado y lado.



Las relaciones políticas entre Fajardo y Petro no son buenas, sobre todo después de que el primero rehusó públicamente votar por el segundo en la reciente elección presidencial. Los dos aspiran de nuevo a ser candidatos presidenciales en 2022.



También es claro que la dinámica que se han dado los sectores de izquierda, tras el debate presidencial, hace pensar que Petro no tiene el trono de ‘jefe de la oposición’ que creía tener en virtud de los resultados de la elección presidencial.

Antonio Sanguino, senador de ‘los verdes’, aseguró que “en muchas regiones se van a dar coincidencias entre Alianza Verde, Polo Democrático, En Marcha (exliberales), Unión Patriótica y Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo”.



Hace pocos días hubo un acuerdo público entre la Unión Patriótica (UP) y la Colombia Humana (de Gustavo Petro), para presentar candidatos de unidad donde puedan hacerlo.



Estos sectores están coincidiendo alrededor de temas como la defensa del acuerdo de paz, la agenda ambiental, la lucha anticorrupción y las conquistas sociales.



Aunque Sanguino admitió que podría haber alianzas con muchos sectores afines, descartó de manera contundente la posibilidad de hacer listas unidas con el uribismo.

Y no dudó en afirmar, eso sí, que “los resultados de las elecciones de octubre próximo serán un primer indicador de lo que ocurrirá en el 2022”.



Pero existe, en todo caso, el riesgo de que algunos sectores de centro no quieran mezclarse con la izquierda.



POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET