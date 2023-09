En el foro de garantías electorales para los comicios de octubre, realizado este jueves por EL TIEMPO, distintos organismos del Estado y sectores de la sociedad civil prendieron las alarmas frente a hechos que pueden terminar influenciando de forma negativa las elecciones regionales.



Las alertas provinieron del fiscal general, Francisco Barbosa; del defensor, Carlos Camargo; el registrador nacional, Alexander Vega; el director de Fededepartamentos, Didier Tavera; el contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, y la directora de la MOE, Alejandra Barrios. También se contó con la representación del CNE, con su presidenta, Fabiola Márquez, y del Ejecutivo, con el viceministro del Interior, Gustavo García.



Barbosa tomó la batuta para decir que no hay tranquilidad frente a lo que vaya a ocurrir en los comicios de octubre, “y no la tenemos porque no hay gerencia y porque tenemos básicamente una atomización en las Fuerzas Militares”. La cabeza del ente acusador fue más allá y habló de una posible ‘bacrimpolítica’.



A las preocupaciones se sumó el registrador Alexander Vega, quien también hizo mención de las posibles acciones de los violentos en el marco de la contienda. “Ya hubo un constreñimiento frente a la inscripción. Si hubo constreñimiento en la inscripción, lo habrá en la elección”, sentenció Vega, que dijo que en los comités de seguimiento electoral se han identificado apoyos de bandas criminales a algunos aspirantes.



“Hay municipios en los que convocan a la ciudadanía y les dicen por quién votar”, denunció el registrador, que reveló que ya tienen una lista de candidatos que serían los favorecidos.

El Defensor Camargo hizo llamados en una línea similar y denunció que hubo zonas donde algunos partidos no pudieron inscribirse por la acción de los armados, sería el caso de Cambio Radical y Centro Democrático.



El primero, en Cauca y Putumayo, y el segundo tuvo problemas de esta índole en al menos 10 departamentos.



Fededepartamentos habló por los gobernadores. Su director, Didier Tavera, dijo que los violentos “han logrado su cometido de afectar las elecciones” y esto se refleja en que varios gobernantes locales tuvieron que salir de sus municipios por las acciones de los armados.



Este último llamó la atención sobre la poca transparencia que hay en este momento en las cuentas de las campañas, y señaló que el mayor problema que enfrenta el futuro certamen es la falta de coordinación del Estado para garantizar las elecciones regionales.



Por el Ejecutivo, estuvo el viceministro del Interior, Gustavo García, quien señaló que la administración Petro no iba a ser negacionista de la situación, pero al mismo tiempo solicitó un mayor reconocimiento en las mejoras en seguridad: “Nunca un Gobierno ha sido tan diligente”. En cuanto a la magistrada Márquez, esta fue categórica al decir que no hay ninguna razón de peso para poner sobre la mesa un posible aplazamiento de las elecciones.

‘No hay tranquilidad sobre lo que pasará en las elecciones’: Francisco Barbosa

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, habló sobre el panorama de seguridad de cara a las elecciones y dijo que hay 261 municipios en riesgo alto, 494 en medio y 366 en riesgo bajo de afectación. “Lo que ha venido ocurriendo en el país es ausencia de seguridad, de política de seguridad (...) Uno debería tener tranquilidad sobre lo que va a ocurrir en octubre, pero hoy no la tenemos porque no hay gerencia y porque tenemos una atomización en las Fuerzas Militares”, sostuvo Barbosa.



En ese sentido, el jefe del ente acusador manifestó su preocupación por la posible injerencia de grupos armados ilegales para elegir a sus candidatos a través de presiones a la población: “Seguramente ustedes van a ver urnas en muchos municipios del país en los que toda la población votó por un candidato”.

Para Barbosa, esa situación es ya una muestra para que en unos años se hable de procesos judiciales por ‘bacrimpolítica’.



A su vez, indicó que así como se elegiría a candidatos con una mayor votación, las amenazas y hostigamientos de grupos al margen de la ley llevaron a que otros aspirantes optaran por no continuar en la contienda en la que se van a elegir concejales, diputados, alcaldes y gobernadores.



Al respecto, sostuvo que la Fiscalía recibirá la información para que los fiscales asuman las investigaciones por esos casos. “El trabajo es muy rápido y podemos garantizar que eso esté listo antes de elecciones”, explicó.



Barbosa afirmó que “estamos ante un proceso de desmoronamiento y desmantelamiento del Estado. Les voy a contar la historia para que la aten. En diciembre, empiezan a desmantelar el Estado colombiano con unos decretos que sacan a la Fuerza Pública de los territorios con la entelequia de la ‘paz total’”.



Después, agregó, vino la solicitud del Gobierno de suspender órdenes de captura de cabecillas de grupos ilegales que están interesados en la ‘paz total’, cifra que, según Barbosa, se acerca a las 3.200 personas que no han sido detenidas.



“Por eso ayer (13 de septiembre) el ministro (de Defensa) decía ‘hemos capturado mucho, que procedan las autoridades judiciales’ (...) Sorprendente porque todos los días están solicitando que los saquen de la cárcel, entonces no sé cuál es el Gobierno al que él le está sirviendo”, concluyó el fiscal.

‘Hay municipios en los que les dicen por quién votar’: Alexander Vega



El registrador Alexander Vega fue uno de los que más denuncias hizo en el foro. Este informó sobre supuestos apoyos de grupos ilegales a candidatos en departamentos como Sucre, Nariño y Cauca.



“Ya hubo un constreñimiento frente a la inscripción. Si hubo constreñimiento en la inscripción, lo habrá en la elección”, sentenció Vega, quien dijo que en los comités de seguimiento electoral se han identificado apoyos de bandas criminales a algunos aspirantes.



“Hay municipios en los que convocan a la ciudadanía y les dicen por quién votar”, denunció Vega, quien también reveló que ya tienen una lista de candidatos que serían los favorecidos. “Al menos los candidatos tienen que explicar por qué las bacrim están pidiendo que voten por ellos”, declaró.



Alexander Vega apuntó a que el “constreñimiento es claro” y usó de ejemplo a Sucre, en el que habría siete candidatos identificados con posibles apoyos de grupos criminales y amplió la denuncia asegurando que no solo habría constreñimiento, “sino financiación”.



En este panorama de posibles irregularidades, también apuntó a que en Rosas, Cauca, habría un candidato del Eln y otro de las disidencias de las extintas Farc. Incluso los dos grupos estarían tratando de condicionar la ubicación de los puestos de votación allí.



En medio del foro, Vega denunció que desde el Tribunal de Buga le informaron que no asignarán jueces para que lleven a cabo los escrutinios de Tuluá, esto debido a las acciones violentas de las que han sido víctimas el municipio y las propias sedes de la justicia.



“No van a designar personal a raíz de las amenazas y explosiones en el Tribunal de Buga. Me comunican que no van a designar comisiones escrutadoras ante el riesgo”, dijo el registrador Vega en el marco del foro. “Amerita que el Gobierno asuma la dirección de esto”, añadió.



Hacia el cierre de su intervención, el registrador Alexander Vega cuestionó algunos funcionarios, entre ellos al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda.



A este último le reclamó que no hiciera acto de presencia en las comisiones de seguimiento electoral, debido a que no están claras las garantías de que los grupos criminales con los que se está dialogando en la ‘paz total’ no van a terminar afectando los procesos electorales: “lo mínimo es que cumplan con que no van a inmiscuirse”.



‘Hay cinco denuncias sobre contratación relacionada con participación en política’: Carlos Mario Zuluaga

El vicecontralor, en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, hizo un llamado de atención por la situación de orden público en algunas regiones del país, y comentó que en zonas como Chocó y Arauca han “tenido que aplazar visitas técnicas para decretar pruebas en auditorías a proyectos de regalías, porque no ha sido posible la entrada de nuestros auditores”.



Así mismo, Zuluaga señaló que este año la Contraloría ha expedido más de 1.000 alertas en relación a contratos que se han hecho, “donde se han girado anticipos y no existen avances en las obras, lo que significa que hay un riesgo para los recursos que hoy no están siendo utilizados” para el fin que se contrató.



De otro lado, el contralor (e) indicó que están investigando unos hechos puntuales: “Hemos recibido cinco denuncias calificadas sobre hechos de contratación relacionados con participación en política”, comentó, y añadió que, en la medida en que haya lugar, remitirán algunos de esos casos a la Fiscalía o la Procuraduría.



Por otra parte, Zuluaga indicó que el órgano de control realizó una revisión de los candidatos que pretendían inscribirse a las elecciones regionales para verificar cuáles tenían fallos de responsabilidad fiscal.



“Tuvimos el riesgo, si no se hacía la verificación, de que algunos pretendían inscribirse como candidatos cuando estaban en el Boletín de Responsables Fiscales”, comentó el contralor en funciones.



Sobre este tema, dijo que el Ministerio del Interior les solicitó verificar la situación de más de 200.000 personas de cara a las elecciones.



“Hemos dado respuesta a más de 230.000 solicitudes que hizo el Ministerio del Interior en relación a la valoración del Boletín de Responsables Fiscales que tienen los candidatos, estableciendo si alguno de ellos tiene responsabilidad fiscal”, indicó.



Hasta el momento, añadió Carlos Mario Zuluaga, la Contraloría ha encontrado más de 200 personas que querían inscribirse como candidatos a concejos, asambleas o alcaldías, pero tenían una inhabilidad por tener sanciones fiscales y estar en el Boletín de Responsables Fiscales; por ello, esas personas no pudieron registrarse.



Finalmente, el contralor general en funciones hizo un llamado para que, entre todos, ciudadanos e instituciones, aporten a que las próximas elecciones se hagan de la mejor manera posible.

‘Más que la violencia y las irregularidades, es la falta de confianza en las elecciones’: Alejandra Barrios

Alejandra Barrios fue la vocera de la sociedad civil en el foro de EL TIEMPO y expresó que más allá de las alertas de las autoridades sobre el orden público, el principal problema del proceso electoral de 2023 es la falta de confianza.



“El proceso electoral se basa en la confianza y la forma en que se presentan las diferencias, más que la violencia, más que las irregularidades, es la falta de confianza, porque aquí es en todas las instituciones”, agregó. Barrios aseguró que buena parte de la situación en el proceso electoral se debe a la falta de coordinación de los distintos entes del Estado.



“No es falta de seguridad, sino falta de capacidad institucional de todas las entidades para gobernar estas elecciones”, sentenció Barrios, que pasó a prender las alarmas por la falta de reporte de las cuentas por parte de las campañas.



“Un reto gigante de vigilancia de cuánto se están gastando los candidatos. El tamaño de monstruo es grande”, señaló la cabeza de la MOE, que usó el ejemplo de las candidaturas a la gobernación.



De 246, solo 11 han dado a conocer sus libros contables. “Estamos avanzando en un proceso electoral con los ojos tapados porque no sabemos los recursos con los que se están financiando”, resumió Alejandra Barrios.



En este apartado, incluso llamó la atención frente a candidatos que ni siquiera tienen registro en cuentas claras, aplicativo de seguimiento de las cuentas. En este caso también destacó el punto que son 388 candidaturas en las capitales y ninguna de ellas ha publicado sus cuentas. Alejandra Barrios aprovechó el espacio para cuestionar la arquitectura electoral colombiana, pues le entrega la responsabilidad de los recursos y la organización de las elecciones a la Registraduría, un ente con una sola cabeza, y no al tribunal que figura como la autoridad electoral en el orden constitucional.



En ese camino, Barrios apuntó que la Registraduría debe enviar el mensaje de tranquilidad frente de las medidas para garantizar la transmisión de datos de los votos, para que no ocurra lo que sucedió en los comicios al Congreso de 2022 cuando se denunciaron inconsistencias de los resultados entre el preconteo y el escrutinio.



Asimismo, apuntó a que la entidad que dirige Alexander Vega debe clarificar qué fue lo que pasó con los candidatos que no pudieron inscribirse por problemas en el sistema.

‘Nunca un gobierno ha sido tan diligente’: Gustavo García Figueroa

El viceministro del Interior, Gustavo García Figueroa, tomó la vocería del Gobierno para defender la ‘paz total’ y las actuaciones que se están haciendo ante las posibles amenazas electorales.



“Cuando hay unas elecciones es inevitable hablar de orden público, termina siendo decisivo este punto”, afirmó García Figueroa quien no desaprovechó para resaltar las actuaciones del Ejecutivo, tanto así que destacó que el jueves se instaló la comisión del seguimiento a la alerta temprana electoral, hecha por la Defensoría del Pueblo hace dos semanas.



El viceministro recordó que en un primer momento el registrador Alexander Vega prendió las alarmas por un posible aplazamiento en las elecciones en el Cauca, pero al final este reconoció la acción de las autoridades para proteger los comicios. “El Plan Democracia está cumpliendo su cometido de hacer las elecciones”, sentenció el viceministro.



El segundo de la cartera del interior reconoció que no se puede caer “en el negacionismo, no podemos decir que todo está bien”, pero al mismo tiempo señaló que esto no es solo del actual gobierno, habló de una “degeneración histórica”. “Estamos en un proceso de recuperar la sociedad”, apuntó el viceministro.



Para García, parte de estas denuncias nacen de las críticas a la ‘paz total’: “Existen intereses por mantener la guerra y eso se materializa en críticas para romper los procesos de paz”. Además, hizo mención de lo sucedido en Tierralta, para hablar de actores dentro del Ejecutivo que no están de acuerdo con la paz. “La paz no les sirve a unos pocos, la paz les sirve a todos”, concluyó en este apartado.



Para el viceministro García, la situación de orden público en el marco electoral pasa por las economías ilegales, por lo que debe abordarse la situación más allá del control del orden público: “Tenemos que hablar de la Colombia profunda en términos de desarrollo y oportunidades”.



Contrario a lo que señaló el exgobernador Didier Tavera, de que el daño estaba hecho frente a la intimidación de los votantes, García lo contrarió y destacó que todos los puntos de votación están cubiertos por la Fuerza Pública de una manera u otra.



El viceministro resaltó mejoras en estadísticas de seguridad. Incluso, señaló que la mayoría de quejas que ha recibido la Unidad de Reacción Inmediata tiene que ver con publicidad indebida y no en temas de seguridad. “Nunca un gobierno ha sido tan diligente”, sentenció el funcionario quien volvió a rechazar que el tema de orden público sea el centro de la discusión.



‘Se perdió la libre competencia democrática; existe una alerta máxima’: Carlos Camargo

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, también lanzó una alerta respecto de los comicios al asegurar que ha aumentado la presencia de grupos armados ilegales en todo el país, en comparación con el escenario que se vivía en las elecciones de hace cuatro años. Sobre el ‘clan del Golfo’, indicó que entre 2022 y 2023, ese grupo ilegal ha crecido pues pasó de tener presencia en 12 departamentos, a estar en más de 24 departamentos y en más de 392 municipios.



“Hace cuatro años, (el clan) hacía presencia en 213 municipios. Vemos la manera cómo se han fortalecido en el territorio”, dijo. Sobre el Eln, con quien se avanza en una negociación de paz, Camargo apuntó que hay una presencia en 19 departamentos y 231 municipios y, en el caso de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, estas se encuentran en más de 180 municipios de 19 departamentos.



Además, apuntó que la delincuencia organizada hace 4 años tenía presencia en 114 municipios y ahora en 184. En el foro, el Defensor del Pueblo indicó que frente a la expansión de los grupos ilegales en comparación con la alerta emitida para las elecciones de 2019, “ha aumentado en un 56 por ciento la presencia” de grupos ilegales. Y, en comparación con dos alertas emitidas en 2019 previo a las elecciones, “han aumentado en un 85 por ciento los municipios advertidos con riesgo alto y extremo”.



Camargo dijo que “se perdió la libre competencia democrática desde el mismo momento en que no se permitió a los distintos partidos que inscribieran candidatos” y denunció que Cambio Radical, por ejemplo, no pudo inscribir candidatos en Cauca y Putumayo, y que el Centro Democrático tampoco pudo en diez departamentos.



En ese sentido, el Defensor explicó que “la democracia está en riesgo. Existe una alerta máxima frente a todas las situaciones que hemos abordado, y lo que hemos venido diciendo y alertando con la alerta temprana de contexto electoral que visibiliza riesgos” y señaló que se presentará en los próximos días un seguimiento a la alerta temprana electoral que ya se emitió, a fin de determinar cómo ha cambiado la situación.



También hizo un llamado al Gobierno a tomar medidas, a implementar los marcos normativos de prevención que ya existen, entre otros. “El llamado es que pasemos del dicho al hecho. Mucha retórica, mucho papel. El Gobierno nacional tiene la obligación de dirigir las políticas públicas y de ejecutarlas”, agregó, al tiempo que recordó que por esta situación se pidieron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

‘No hay ninguna justificación para aplazar elecciones’: Fabiola Márquez

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Márquez, advirtió en el foro que los problemas de orden público no pueden ser “una excusa” para aplazar las elecciones.



“En procesos anteriores los problemas de orden público han sido mayores que el actual. No hay ninguna justificación para que no se realicen las elecciones. El Consejo Nacional Electoral ha constatado en sus últimos informes mayor articulación y presencia en los territorios que están bajo prioridad”, dijo.



Asimismo, defendió la supervisión que está realizando el tribunal electoral: “El CNE cuenta con más de 700 funcionarios haciendo control y vigilancia en materia de financiación de campañas y propaganda. Tenemos información de la mayoría de los candidatos que están actualmente reportando en tiempo real sus cuentas. ¿Le faltan dientes al CNE? Desde el punto de vista constitucional, legal y jurisprudencial, el CNE tiene todas las capacidades y herramientas para ejercer la funciones de control y vigilancia”, señaló.



Sobre la garantización del escrutinio en los comicios, Márquez indicó que desde el Consejo Nacional Electoral ya se está trabajando en la vinculación de los delegados departamentales que van a estar al frente de este proceso. “Contamos con veedores como la MOE y más de 150 observadores internacionales que van a acompañar este proceso para garantizar transparencia plena”.



No obstante, la magistrada alertó por la financiación de campañas en los municipios con mayor trashumancia electoral. “El Consejo Nacional Electoral ha realizado visitas territoriales en materia de financiación. Estos municipios que hemos visitado recientemente tienen una característica y es que tienen una mayor posibilidad de trashumancia, lo que implica la posibilidad de circulación de recursos”, mencionó.



Por otro lado, señaló que el CNE ya ha revocado más de 400 candidaturas en todo el país y que en este momento tienen más de 4.000 solicitudes de revocatoria que se están estudiando. “Muchos de estos candidatos hacen parte de listas por incumplimiento legal de la cuota de género”, explicó.



Por último, hizo un llamado a la Registraduría para que esta intensifique el acceso a la auditoría de todos sus softwares: “Por lo menos que los partidos puedan acceder a distintos simulacros antes del 29 de octubre”.

‘Violentos han logrado su cometido de afectar las elecciones’: Didier Tavera

El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Didier Tavera, fue la voz de los territorios en el foro de garantías electorales. En el marco del evento, se refirió a los departamentos más afectados por la violencia, a 44 días de las elecciones regionales, y señaló que los grupos al margen de la ley “han logrado su cometido de afectar las elecciones”.



Tavera habló de los departamentos que más están sufriendo por culpa de los grupos armados y los posibles casos de constreñimiento en estos.



Al respecto, señaló que la violencia está en las zonas, contrario al ideario que se tiene, con mayor riqueza del país y no en las zonas empobrecida. Es decir, Tavera apuntó a que los mayores casos de violencia electoral se dan en zonas donde hay presencia de economías al margen de la ley, como la minería ilegal. “En el Bajo Cauca, el Bajo Calima. ¿Dónde están las disputas en el Caquetá y en el Meta? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde están los conflictos? ¿Donde hay yacimientos petroleros?”, mencionó el director de Fededepartamentos.



A renglón seguido, delimitó geográficamente los casos de mayor preocupación. Mencionó que la mayor violencia se encuentra en el sur del país: concretamente en el Guaviare, Meta, Putumayo. También hay reportes en el Huila, Tolima, Risaralda, Arauca y el nordeste antioqueño.



“Y, adicionalmente, unas zonas históricas: Nariño y Catatumbo. Son zonas históricas que siempre han tenido presencia y control de grupos al margen de la ley”, sentenció.



De igual manera, Tavera insistió en que los grupos armados están logrando su cometido de “aterrorizar a la población” previo a los comicios. Detalló que hay nueve alcaldes despachando por fuera de sus municipios. “La intimidación que querían la lograron”, reiteró el exgobernador de Santander.



Asimismo, denunció casos de ‘carnetización’ de la población por parte de grupos armados en algunas regiones, como Caquetá. Según él, allí controlan los movimientos de los pobladores hasta en el último detalle, causando intimidaciones.



Por otro lado, Tavera hizo una propuesta para que el voto en Colombia sea obligatorio. “Yo soy de los creyentes que el voto debería ser obligatorio. El problema en Colombia es que el día de la elección sale una participación del 60 por ciento. Hoy ya tendríamos una participación del 90 o 95 por ciento”, mencionó.

REDACCIÓN JUSTICIA Y POLÍTICA

