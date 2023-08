La Misión de Observación Electoral (MOE) expresó sus preocupaciones por los temas de inscripciones y el de la violencia en el marco del proceso electoral. La veeduría hizo las alertas en su más reciente informe ante la Comisión Nacional de Seguimiento al Proceso Electoral.



La veeduría reveló que hasta el 29 de julio de 2023 se presentaron 231 agresiones en contra de liderazgos políticos. De estos, al menos 41 (17,8%) fueron en contra de aspirantes para estas elecciones. Además, 12 casos fueron propiamente atentados y homicidios. Por eso, la MOE pidió que se haga un balance a fondo sobre la inscripción de candidaturas, para ver si hubo lugares en los que se impidió la inscripción por cuenta de acciones violentas.



En cuanto a las inscripciones, la Misión alertó que la mayoría se hizo en los dos últimos días de plazo. “Denota una falta de planeación y que no existe criterios estrictos de selección de candidaturas por parte de los partidos políticos”, expresó la veeduría, que también prendió las alarmas sobre posibles candidaturas inhabilitadas debido a que no pasaron por la ventanilla única electoral permanente.



Otra de las alertas de la MOE hizo referencia a la inscripción de grupos significativos: 340 de los 618 que se presentaron al final terminaron aspirando en coalición con partidos políticos. A consideración de estos, “pudieron utilizar esta figura para visibilizar sus candidaturas, con lo que se pudo generar un desequilibrio en el proceso electoral”.

Alejandra Barrios, cabeza del MOE, resaltó el avance que tuvieron estas elecciones en comparación con años anteriores. Foto: Cortesía MOE

La razón es que los grupos significativos pudieron hacer publicidad desde hace varios meses para recoger firmas, pero esto fue usado para hacer proselitismo propiamente a favor de los candidatos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) también ha advertido sobre este vacío que estaría siendo aprovechado para hacer campaña antes de lo indicado.



La MOE también aprovechó el caso de Nicolás Petro para alertar sobre las deficiencias en los controles en las financiaciones de las campañas políticas. “Para este proceso electoral no podemos continuar replicando el deficiente seguimiento a los recursos que se ha visto en procesos electorales anteriores, y que también se reflejó en la falta de información oportuna sobre los ingresos y gastos con los que se financiaron los grupos significativos de ciudadanos -GSC durante la etapa de recolección de firmas”, expresó la veeduría.



Otra de las alertas emitidas por la MOE tiene que ver con las auditorías de los softwares usados para el proceso electoral. “A tres meses de las elecciones, aún se desconoce si las organizaciones políticas, misiones de observación electoral nacionales e internacionales y demás actores interesados, podrán realizar auditorías técnicas e independientes”, señaló la veeduría, que desde hace varios años ha insistido en que se necesitan revisar los softwares usados para el proceso electoral para darle más confianza al proceso.

Elecciones y ‘paz total’

La Misión de Observación Electoral destacó que el cese al fuego pactado con el Eln es “una oportunidad para aliviar la situación de violencia en 177 municipios”, de los cuales, hay 17 municipios donde solo hay presencia de dicha guerrilla. Sobre este tema, la veeduría le ha pedido al Gobierno que incluya en la negociación un pedido de garantías para la realización del proceso electoral de octubre.

Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego Foto: Misión de la ONU en Colombia

En cuanto a los diálogos con el Estado Mayor Central, disidencia de Iván Mordisco, la MOE destacó que un posible cese al fuego “beneficiaría a otros 36 municipios donde únicamente hace presencia este grupo armado” y otros 35 donde coinciden el Eln y este grupo disidente de las extintas Farc.



“El cese al fuego debe servir para garantizar el libre tránsito y proselitismo electoral de todas las personas candidatas en estos territorios, y ante cualquier vulneración de los derechos políticos, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación debe actuar rápidamente para solucionarlo”, comentó la MOE.