La mala hora de Escaf: mencionado por Nicolás Petro e investigado por la Corte Suprema

A la mala hora que vive el representante a la Cámara, Agmeth Escaf, por cuenta del rechazo que genera en las bases del propio Pacto Histórico, ahora se le suma una investigación preliminar por parte de la Corte Suprema de Justicia por las declaraciones que dio Nicolás Petro a la Fiscalía, luego de ser capturado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



(Además: Agmeth Escaf dice estar listo ante investigación de la Corte por caso de Nicolás Petro).

El otrora actor y presentador, rol en el que se convirtió en una de las caras más conocidas de la televisión colombiana, también ha sido foco de las críticas en medio del trámite de la reforma de la salud, discusión en la que ofició como presidente de la Comisión Séptima y al que varios de sus colegas acusaron de haber viciado la aprobación de la iniciativa.



Escaf fue la cabeza de la lista cerrada a la Cámara del Pacto Histórico en el Atlántico en medio de polémicas pues, según Nicolás Petro, el barranquillero obtuvo ese lugar por imposición de Verónica Alcocer.



“Quiero decirlo porque me nace: creo profundamente por lo menos aquí, en el Atlántico, que nos equivocamos en las elecciones del Congreso. Yo hago un ‘mea culpa’”, aseveró el diputado a mediados de diciembre del 2023.



Estas divisiones en el seno del Pacto se hicieron evidentes cuando tocó elegir al presidente de la Comisión VII de la Cámara. Aspiraban los representantes María Fernanda Carrascal y Agmeth Escaf, quien fue tildado como ‘manguito’ -en referencia al exsenador Jonatan Tamayo-. Carrascal dijo que el congresista costeño, "pasó por encima del Pacto" para quedarse con esa presidencia.



(Le puede interesar: Agmeth Escaf, de nuevo abucheado, esta vez en las marchas en Barranquilla).

Mencionado en investigación clave



La confesión del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, sobre el ingreso ilegal de recursos usados en la campaña del mandatario en la costa Caribe, desató una serie de señalamientos entre miembros del partido de Gobierno y excandidatos del mismo.



Tras ser detenido el 29 de julio por las autoridades por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la campaña presidencial en el Atlántico, el exdiputado mencionó a varias personas en sus primeras declaraciones a la Fiscalía, como a los congresistas Pedro Flórez y Escaf, al empresario Christian Daes, y a la primera dama Verónica Alcocer.



“Quien termina teniendo ya la relación directa entre Christian y la campaña es Agmeth Escaf. Hubo una ocasión en donde había un debate en la Universidad del Norte al que asistió mi papá, ese día, la señora Adriana Mejía, ella actualmente es funcionaria del Gobierno nacional, creo que está en el sector cultura y está en Barranquilla, no sé si viajó el mismo día o un día anterior, pero ese día viajaba a Bogotá”, aseguró el hijo mayor del jefe de Estado.



Dijo, además, que “se reunió con el señor Christian Daes, Agmeth Escaf y transportó unos recursos para la señora Verónica Alcocer. Según Agmeth Escaf, Christian Daes financió la campaña para que quedara Verónica Alcocer”.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Petro, Verónica Alcocer y Agmeth Escaf. Foto: X: @agmethescaf

Escaf, por su parte, ya había descalificado las declaraciones que entregó Nicolás a las autoridades, pues aseguró que fue presionado. Después, sobre su campaña, señaló que fue el hijo del presidente el que empezó a hablar de plata y que a él lo eligió el entonces candidato Petro para ser cabeza de lista.



“Un día, intentando limar asperezas y acercarme, Nicolás me hizo la siguiente pregunta: ‘¿cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones’”, señaló en un trino en agosto.



El representante afirmó que el haberse negado a esto tuvo un precio muy alto, pues comenzó a ser discriminado dentro del Pacto Histórico y no lo invitaban a los eventos, incluso, que en la "tarima no me dejaban poner mi publicidad porque no aportaba plata".



El congresista del Pacto Histórico se volvió a pronunciar sobre este caso al recibir notificación de la Corte Suprema de Justicia.



"La Corte Suprema de Justicia me acaba de informar que me abrieron investigación por las declaraciones de Nicolás Petro en mi contra. Soy la primera persona interesada en que esto se esclarezca y por ello agradezco que esta investigación arranque ya para poder demostrar mi inocencia lo antes posible", aseguró el parlamentario en la noche de este martes.

¿Intervino ante la Unp?



Meses antes de estos señalamientos, Escaf se vio envuelto en otro escándalo después de que la Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló que junto con Carlos Calero, un reconocido presentador de televisión, habrían realizado gestiones en favor de un tercero ante la Unidad Nacional de Protección (UNP).



Según una investigación periodística, el interés en la gestión se debe a que la persona por la que mediaron es la misma que, semanas después, fue capturada en un retén de la Policía en el Cauca cuando conducía una camioneta blindada de la UNP con 168 panelas de cocaína de alta pureza.



La Unidad Investigativa estableció en exclusiva que esa persona era Manuel Antonio Castañeda Bernal, un expolicía que se movilizaba por la vía que de La Plata conduce a Popayán en una Toyota que había sido asignada al esquema de seguridad del ex subdirector de protección de la entidad, Ronald Rodríguez Rozo.



(Siga leyendo: Ayudado de político, Calero sacó cita en UNP para hombre que luego cayó con coca).

Facebook Twitter Linkedin

De izquierda a derecha, el congresista Agmeth Escaf, Manuel Castañeda, capturado y el presentador Carlos Calero. Foto: Archivo particular

Además, este diario estableció que el congresista que medió ante la UNP por la seguridad de Castañeda había sido Agmeth Escaf, quien se habría comunicado en octubre de 2022 con la UNP para tratar temas relacionados con su seguridad y comentó que sabía que había una víctima de amenazas que necesitaba reforzar su protección, sin dar nombres, pero que sería Castañeda.



“Carlos me pide ese favor y yo lo pongo en contacto con Luis Eduardo Saavedra, quien es asesor del director de la UNP, Augusto Rodríguez”, aseguró el representante a la Cámara, quien añadió que nunca le preguntó a Calero para quién era el favor.



“Llamé hace un par de meses porque él me lo pidió, me preguntó si tenía un contacto en la entidad. Me dijo que necesitaba protección para algo, y yo llamé a Agmeth Escaf, que es un buen amigo y colega para que ver si él conocía a alguien en la Unidad a quien yo pudiera llamar, pero Agmeth no llamó”, señaló, por su parte, Calero.

Abucheado en marcha del Pacto



Facebook Twitter Linkedin

El congresista salió acompañado de sus escoltas. Foto: EL TIEMPO

Luego del choque por un asiento con la familia del futbolista Luis Diaz en un partido de la selección en Barranquilla y de que fuera abucheado por parte de la afición colombiana, el congresista fue nuevamente chiflado en un evento público, pero esta vez en medio de seguidores del Pacto.



Ocurrió en las marchas del 27 de septiembre que fueron promovidas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. En imágenes publicadas en redes sociales se ve al representante a la Cámara del Pacto Histórico con una camiseta de esta colectividad caminando entre manifestantes mientras un grupo de personas le gritan improperios. “Traidor, traidor”, grita una mujer.



Según Escaf, los abucheos que sufrió no tienen nada que ver con una posible pérdida de popularidad del presidente en Barranquilla. Frente a esta tesis, señaló a Máximo Noriega de ser el responsable.



“Lo que pasó hoy al final de la marcha pasó con personas que como yo también marcharon a favor de las reformas del Gobierno, no con opositores, sino con supuestos ‘aliados’”, dijo Escaf, que aseguró que las muestras de rechazo vienen de un “grupo de secuaces” de Máximo Noriega y Verónica Patiño. Supuestamente habría diferencias por cuenta del apoyo a Alfredo Varela como aspirante único del Pacto a la gobernación.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias