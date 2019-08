Les lanzan huevos a Caicedo y Petro en su llegada a Ciénaga, Magdalena

El candidato a la Gobernación del Magdalena Carlos Caicedo (Fuerza Ciudadana) y el senador Gustavo Petro fueron atacados con huevos por un grupo de jóvenes cuando llegaron al acto político en este municipio.

Los hechos se registraron en el avenida Donado de Ciénaga, cuando el candidato y el senador subían a tarima, junto a la también candidata a la alcaldía de Ciénaga, Blanca Fernandez.



Los tres recibieron impactos de huevos, mientras que las autoridades y algunos ciudadanos los protegían. En redes sociales se publicó un video que evidencia el momento.

El candidato a la Gobernación del Magdalena Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) y el senador Gustavo Petro (@petrogustavo) fueron atacados con huevos por un grupo de personas cuando llegaron a un acto político en Ciénaga este viernes. pic.twitter.com/r0sepRzBlP — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 3 de agosto de 2019

El senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro tomó la palabra después de lo sucedido y a través del micrófono dijo: "es una demostración de debilidad. Cotes sabemos que eres tú, sabemos con qué dinero lo haces y es una manera de demostrar que no se tienen las ideas, que no se tiene la capacidad".



Petro agregó que "el dinero no cultiva el cerebro, lo único que cultiva el cerebro es el saber".

Ni batalla campal, ni adolescentes espontáneos, la policía ya nos había avisado previamente de la acción de saboteo y la coudadania grita quien les pago: el politiquero Cote.



Me gustaría oír su respuesta.https://t.co/e7HBVbOv8O — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 3, 2019

Polktkqueria tira huevos y el pueblo los detiene. Cienaga,Magdalena con la Colombia Humana pic.twitter.com/XLxGr9DA5Q — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 3, 2019

Las autoridades lograron la captura de uno de los jóvenes que, al parecer, estuvo involucrado en los hechos. Este fue trasladado hacia la estación de Policía de Ciénaga donde iniciarán una investigación.​

ELTIEMPO.COM