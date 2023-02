Luego de la polémica que generó un contrato firmado por la influenciadora Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida en redes sociales como Smile Lalis, con la agencia Colombia Compra Eficiente para “asesorar” la estrategia de Tik Tok de la entidad, la joven habló para EL TIEMPO durante el evento convocado por el presidente Petro para este martes.

Uno de los puntos que más generó polémica fue el valor del contrato, el cual fue firmado por la suma de cincuenta y un millones quinientos noventa y seis mil setecientos setenta y cuatro pesos ($51.596.774).



La vinculación tiene una vigencia de 11 meses, ya que fue firmado en este mes de enero y finalizará el 27 de noviembre del presente año.



Aunque el valor del contrato generó la reacción de diferentes líderes políticos, lo que más le criticaron a la influenciadora es "que no fuera coherente" con el discurso que defendía en el pasado.



Daniela Beltran, su nombre real, señaló que lleva un militancia desde hace 10 años y que no debería ser una novedad que trabajen desde adentro del Gobierno. "De hecho le estamos aportando nuestro granito de arena a la entidad en la que trabajó, en la que simplemente soy asesora", dijo y recalcó que los contratos firmados "no eran millonarios".



Además, dijo que su trabajo como ‘influencer’ no tiene nada que ver con el que hace fuera de las redes sociales. "Yo hago mi trabajo y eso nada tiene que ver con mi activismo. Daniela trabaja como todos los que estamos acá", concluyó.



Finalmente, Beltrán dejó entrever que sigue cumpliendo con el contrato.

REDACCIÓN POLÍTICA

