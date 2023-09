Tras un extenso comunicado publicado en su cuenta de X por el presidente Gustavo Petro en el que señalaba que a los afiliados a Fedegán les estaría llegando un comunicado relacionado al decreto que prepara el gobierno para fomentar la movilización campesina, el presidente de dicha federación ganadera se pronunció al respecto.



En el mensaje publicado por el primer mandatario durante la mañana de este miércoles 6 de septiembre se que lee que "la reforma agraria implica un campesinado que hable, se exprese y solicite sus derechos".

Sin embargo, dentro de la publicación el presidente Petro también lanza un fuerte mensaje, ya que afirma que "Fedegán debe aclarar si estos comunicados que llegan a sus afiliados provienen de su dirección. Ni más ni menos son una invitación al paramilitarismo".



Y agregó: "El camino propuesto por el gobierno es pacífico, pero debe respetarse. Hemos propuesto comprar a precio comercial la mitad de las grandes haciendas y aumentar la productividad de la ganadería. La respuesta no debe ser la burla y el engaño".

Fedegán debe aclarar si estos comunicados que llegan a sus afiliados provienen de su dirección.



Ni más ni menos son una invitacion al paramiltarismo.



La reforma agraria implica un campesinado que hable, se exprese y solicite sus derechos. Asi como los grandes poseedores… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 6, 2023

Al respecto, José Felix Lafaurie, presidente de Fedegán, aseguró en un comunicado de prensa que sus obligaciones con los ganaderos eran "irrenunciables" e invitó a la "solidaridad ganera" frente a las eventuales movilizaciones.



"No cuestionamos el derecho del campesino a movilizarse, pero el país conoce en qué puede terminar la movilización, cuando es instrumentalizada por grupos armados que ejercen control en los territorios", comentó Lafaurie.



Así mismo, dijo que "el pasado mes de marzo, la movilización en Los Pozos, Caquetá, terminó con un campesino muerto y un policía degollado, y con el secuestro de la Fuerza Pública”.

Reforma agraria. Foto: ANT

Según el presidente de la federación, el proyecto presentado por el gobierno del presidente Petro es "inconveniente", ya que las movilizaciones sociales no deberían ser convocadas por decretos, sino por un deseo "espontáneo de inconformidad de las comunidades".



"Mis obligaciones con los ganaderos del país son irrenunciables, y han sido muchos los mensajes de preocupación y angustia que he recibido a raíz del proyecto de decreto", comentó Lafaurie.



También afirmó que la "preocupación ganadera no es gratuita", señalando el proyecto incluido en el Plan Nacional de Desarrollo que elimina las garantías judiciales en la Extinción de Dominio por presunto incumplimiento de la función social o ecológica de la tierra.



"Los dos decretos alarmaron a la comunidad ganadera, pues van en contravía del Acuerdo firmado con el Gobierno para la venta directa de tierras, que venimos cumpliendo" sentenció el presidente de Fedegán.



Finalmente, aseguró que nunca ha "incitado al paramilitarismo" y que esperan una reunión de la mesa del acuerdo en pro del "desarrollo rural fraterno".

¿En qué consiste el proyecto?

Luego de la propuesta de reglamentar uno de los puntos del Plan Nacional de Desarrollo, que fue asociado con la supuesta expropiación exprés, este martes se conoció un borrador que busca promover la movilización y organización campesina para impulsar la reforma agraria.



El documento hace un “llamado a la movilización y organización campesina” a través del fomento de Comités Municipales para la Reforma Agraria, cuya función, según se lee en el borrador, sería un mecanismo de participación directa para el estudio y apoyo de temas como la producción agroalimentaria, acceso a la tierra y cuidado de la cultura rural.



Los comités, según el Gobierno, son espacios de orden democrático directo para “la participación, concertación, planeación, gestión, evaluación y escalamiento territorial de los procesos de reforma agraria”.



