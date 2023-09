Luego de conocerse el borrador decreto para impulsar la movilización campesina, José Félix Lafaurie expresó sus reparos y hasta envió a través de Fedegan, agremiación de ganaderos que lidera, mensajes en los que anunciaba las ‘brigadas solidarias’ como contrapeso a posibles invasiones.



(Lea la entrevista completa: 'Se está poniendo en peligro la propiedad privada': Lafaurie sobre proyectos de decreto)

El presidente Gustavo Petro catalogó dichos anuncios como una incitación al paramilitarismo. En entrevista con Yamid Amat, la cabeza de Fedegán y negociador con el Eln explicó la medida y rechazó la vinculación con grupos armados. Incluso aseguró que estos grupos no contarían con armamento y solo servirían de apoyo con las autoridades.



“Ahora los campesinos tienen ‘guardias’, pero eso no está mal. Los ganaderos creamos ‘Brigadas Solidarias’, como apoyo a la autoridad para que cumpla la ley cuando hay una invasión, pero al mismo tiempo para acompañar a aquel vecino enfrentado al infortunio de esa circunstancia. También tenemos derecho”, expresó Lafaurie al preguntar por las asociaciones con el paramilitarismo.



En ese sentido, también explicó lo que considera que significa el apoyo de la autoridad. “Simplemente eso, acompañar a la autoridad en el cumplimiento de su deber, con la presencia pacífica. Es una expresión de solidaridad con el vecino ganadero”, dijo Lafaurie, que añadió que no “compadece con la realidad” tildar esta figura de paramilitarismo.



(Además: Lafaurie responde a trino del presidente Petro sobre 'invitación al paramilitarismo')



Bajo esta misma lógica dijo que estas brigadas funcionarían de la misma forma que cuando los vecinos ayudan a atender un incendio y no implica tampoco entrar a influenciar sobre los agentes que prestan la atención ante las posibles invasiones.



Por último, aseveró que se excluye de tajo cualquier posibilidad de defensa armada. Una razón más, para este, para descartar cualquier mensaje que los relacione con el paramilitarismo.



Por último, se manifestó sobre los proyectos de decreto relacionados con la supuesta expropiación exprés y la movilización campesina. En ambos casos expresó reparos. “Lo que yo creo es que los decretos, que pueden ser pensados con muy buena voluntad, pueden derivar en unas dinámicas no previstas, con consecuencias graves para la población civil”, concluyó.